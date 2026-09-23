În discursul susținut miercuri în fața Adunării Generale a ONU, președintele Iranului a răspuns avertismentelor lansate cu o zi înainte de Donald Trump. Masoud Pezeshkian a transmis că Teheranul nu poate fi forțat să capituleze și că presiunile externe nu vor schimba poziția țării sale.

Masoud Pezeshkian la tribuna ONU Foto: caotură YouTube DRM News

„Președintele SUA ne-a descris drept teroriști. Am fost victimele terorismului", a declarat „furios”, de la tribuna ONU, președintele Iranului, potrivit The Guardian.

Pezeshkian a respins acuzațiile conform cărora Iranul ar fi un stat terorist, afirmând că iranienii au fost, de fapt, victime ale terorismului, argumentând că SUA „au bombardat o școală", iar „copiii au pierit sub bombe cu arme folosite de SUA și Israel."

Liderul iranian a adăugat: „nu ne-am plecat capul și am răspuns, dar nu am lovit populațiile civile", ci „doar ne-am apărat, nu suntem teroriști."

Pe măsură ce și-a continuat discursul, delegația americană a ieșit din încăpere, potrivit sursei citate.

„Au testat puterea și fermitatea Iranului și au învățat că Iranul nu poate fi făcut să se predea”

Președintele iranian s-a referit și la la presiunile militare și economice asupra Teheranului, potrivit Mediafax.

„Au testat puterea și fermitatea Iranului și au învățat că Iranul nu poate fi făcut să se predea”, a declarat liderul iranian.

Pezeshkian a adăugat că Iranul nu a inițiat conflictul, dar este pregătit să se apere:

„Ne impun războiul, dar am demonstrat că nu ne este frică să luptăm, de un război care este defensiv prin natura sa, și ne vom apăra iubitul Iran, patria noastră, până la ultima suflare”.

Liderul de la Teheran a criticat și ceea ce consideră a fi un dublu standard în privința programelor nucleare din Orientul Mijlociu, menționând Israelul și inspecțiile aplicate Iranului.

Mai mult, a susținut din nou că programul nuclear iranian are scopuri pașnice:

„Spunem clar: fără arme nucleare și fără limitări asupra tehnologiei nucleare pașnice”.

„Nu ne vom pleca niciodată capul și nu vom îngenunchea”

În finalul intervenției, Pezeshkian i-a transmis un mesaj direct lui Donald Trump, subliniind că sancțiunile suplimentare nu vor determina Iranul să își schimbe poziția:

„Trebuie să știe că rezistența poporului iranian nu va face decât să crească în fața sancțiunilor, a presiunilor sporite și a intimidării sporite. Nu ne vom pleca niciodată capul și nu vom îngenunchea”.

Președintele iranian a lăsat însă deschisă posibilitatea negocierilor:

„Trebuie să fie înțeles de domnul Trump și de cei care încearcă să ne intimideze că suntem pregătiți pentru dialog, diplomație și negocieri, fără să acceptăm limbajul forței”.

Discursul liderului iranian a venit la o zi după ce Donald Trump a avertizat, tot de la tribuna ONU, că ar putea recurge la o escaladare severă împotriva Iranului dacă nu va fi încheiat un acord.

În paralel, oficiali americani și iranieni au purtat discuții indirecte la New York, prin intermediari, în încercarea de a identifica o cale diplomatică.