În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere: „A fost frumos să descopăr. Căutați-l!”

David Popovici a ales să-și sărbătorească împlinirea vârstei de 22 de ani într-un cadru restrâns. Pe 15 septembrie, campionul român a petrecut alături de familie și câțiva prieteni, la o cină, departe de agitația unui eveniment de amploare.

Foto: Instagram @chlorinedaddy

Sportivul a vorbit și despre perioada de vacanță, în cadrul unui eveniment organizat în jurul unui proiect imobiliar. În locul unei destinații exotice, Popovici a preferat să descopere România și să petreacă timp în natură.

„De ziua mea am petrecut foarte simplu, la o cină cu familia și prietenii mei apropiați. Nu sunt neapărat un fan al evenimentelor extrem de pompoase, chiar dacă e vorba de ziua mea, un eveniment important. O masă bună, cu mâncare bună, alături de oamenii potriviți!”, a declarat David Popovici, citat de gsp.ro.

Printre locurile care i-au rămas în memorie se numără Via Transilvanica și satul Șapartoc, din județul Mureș. Traseul de drumeție are aproximativ 1.420 de kilometri, pornește de la Mănăstirea Putna și traversează 10 județe, peste 400 de comunități și 12 situri aflate în patrimoniul UNESCO, înainte de a ajunge la Turnu Severin.

Popovici: „A fost foarte frumos să descopăr România!”

Șapartoc, sat aparținând comunei Albești, l-a impresionat prin arhitectura caselor și peisajele din împrejurimi. Pentru Popovici, vacanța a fost astfel și o ocazie de a se retrage din rutina competițională și de a redescoperi câteva dintre zonele spectaculoase ale țării.

„Una din cele mai frumoase activități pe care l-am făcut în vacanța aceasta s-a întâmplat chiar acum câteva zile. Am fost pe Via Transilvanica alături de o parte din familia mea, m-am plimbat mult pe jos. Cred că m-am plimbat într-o zi aproximativ 14 kilometri, iar după mă dureau picioarele de nu mai puteam, în timp ce dacă aș fi înotat 14 kilometri, probabil și în mai puțin timp decât mersul pe care l-am parcurs, aș fi fost mai odihnit.

Nu sunt neapărat obișnuit cu mersul, dar a fost foarte frumos să merg prin natură, să descopăr România. Prin înot am avut oportunitatea să călătoresc toată lumea, sunt norocos pentru acest lucru, dar în România mai am multe de explorat. Am mers prin niște zone frumoase, culminând cu satul Șapartoc. Căutați-l, e extraordinar, vă recomand să mergeți. Plus că m-am dat cu bicicleta prin munți.

Mi-aș propune măcar să găsesc o zi, două, trei din timpul programului, imediat după ce începe programul intens și agitat pe care îl am, pentru a pleca special în astfel de drumeții. Fie că sunt pe jos, cu bicicleta, cu mașina sau motocicleta. Deși rutina și disciplina sunt extrem de importante, unul dintre motivele pentru care reușesc să rămân ancorat în rutină e că îmi permit unele escapade!”, a mai adăugat sportivul.