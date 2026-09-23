Președintele Nicușor Dan: „Rusia, în acest moment, nu își dorește pacea”. „Sancțiunile economice trebuie să fie întărite”

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, 23 septembrie, la ONU, că „Rusia, în acest moment, nu își dorește pacea”, fiind necesare eforturi pentru a întoarce Moscova la masa negocierilor.

„Poziția României nu s-a schimbat de la începutul acestui război, încă de la momentul Crimeea. Suntem alături de Ucraina. Vom susține Ucraina.

Am fost în Ucraina săptămâna trecută. România este parteneră în cadrul Inițiativei Carpatice pe care Ucraina a lansat-o împreună cu statele din zona Carpaților”, a transmis șeful statului la cel de-al șaselea Summit al Platformei Internaționale Crimeea - „A Test of Unity, a Call for Action”.

Acesta adaugă că, în acest moment, Rusia „nu își dorește pacea, așa că trebuie să ne consolidăm eforturile pentru a-i face să se întoarcă la masa negocierilor.”

„Sancțiunile economice pe care le impunem trebuie să fie întărite și trebuie să rămânem uniți în susținerea Ucrainei. Sunt convins că acest război va avea drept concluzie pacea pe care poporul ucrainian o merită.”

Anterior, în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), șeful statului a subliniat că organizația i-a încredințat Rusiei „responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale”, dar „a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă.”

„În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale.

A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente. A mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare, atât timp cât este nevoie.”

Acesta amintește că România a oferit asistență refugiaților din Ucraina și că a răspuns atacurilor Rusiei asupra porturilor și infrastructurii pentru cereale.

„România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România, pe cale feroviară și pe cale navigabilă, ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră.

Împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră, prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine.

Această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene.”

Șeful statului anunță că, împreună cu Bulgaria, România înființează un hub pentru securitate maritimă, menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren.