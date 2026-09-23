Mirabela Grădinaru, la evenimentul organizat de Melania Trump: „Au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat, la New York, la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la invitația primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Foto: „România în Lumină”

„Prezența Primei Doamne a României la acest eveniment internațional reprezintă o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății.

În cadrul evenimentului, care a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei, au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor și pregătirea noilor generații pentru o lume în care tehnologia și inteligența artificială vor avea un rol tot mai important”, transmite „România în Lumină”, proiect inițiat de Administrația Prezidențială.

Organizația susține cooperarea internațională pentru educație, alfabetizare digitală și protejarea copiilor în mediul online, considerând esențial dialogul dintre state, instituții și sectorul privat pentru soluții durabile și pentru valorificarea progresului tehnologic.

Aflată la New York, alături de Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru participă, la ora 02.00 (ora României), la recepția tradițională oferită de președintele SUA Donald Trump și Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.

La ora 18.00, va participa la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și Domni, organizat de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, cu tema „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.