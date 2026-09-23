 Rovinieta se schimbă de la 1 octombrie 2026. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă dispare, iar camioanele vor fi taxate pe număr de kilometri | adevarul.ro
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Rovinieta se schimbă de la 1 octombrie 2026. Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă dispare, iar camioanele vor fi taxate pe număr de kilometri

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De la 1 octombrie 2026 intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale din România. Pentru autoturisme, costul rovinietei va ține cont și de norma de poluare, în timp ce vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece la sistemul TollRo, în care plata este calculată în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului.

Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă dispare de la 1 octombrie 2026.
Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă dispare de la 1 octombrie 2026. Foto: arhivă

Una dintre cele mai vizibile schimbări pentru șoferi va fi eliminarea taxei separate pentru traversarea podului Fetești-Cernavodă. Odată cu trecerea la noul mecanism de tarifare, sunt eliminate tarifele de trecere reglementate de vechea legislație, inclusiv peajul de la Fetești. Modificările sunt prevăzute de Legea nr. 226/2023, ale cărei termene de aplicare au fost prorogate până la 1 octombrie 2026 prin Legea nr. 103/2026, notează Digi24.

Rovinieta va ține cont de norma de poluare

Pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, rovinieta rămâne obligatorie pe sectoarele de drum unde se aplică. Tariful va fi stabilit în funcție de categoria vehiculului, perioada de utilizare și clasa de emisii poluante EURO.

Astfel, două autoturisme din aceeași categorie, dar cu norme de poluare diferite, pot avea tarife diferite. Noul mecanism urmărește aplicarea principiului „poluatorul plătește”, prin includerea costurilor asociate emisiilor în stabilirea tarifelor.

Camioanele trec la TollRo

Pentru vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, schimbarea este mai amplă. Acestea vor fi taxate prin sistemul TollRo, iar suma datorată va fi calculată în funcție de tariful unitar și de numărul de kilometri parcurși pe sectoarele de drum pentru care se aplică sistemul.

Tariful unitar include atât componenta aferentă utilizării infrastructurii, cât și costurile externe legate de poluarea atmosferică. În consecință, valoarea plătită de transportatori va fi corelată cu distanța parcursă și cu caracteristicile de emisii ale vehiculului.

Ce se întâmplă cu rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie

Legea prevede și reguli tranzitorii pentru rovinietele achiziționate în baza vechii legislații. De la 1 octombrie 2026, rovinietele emise potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 își încetează valabilitatea, cu excepția celor emise pentru categoriile de vehicule prevăzute de noua legislație, care își păstrează valabilitatea până la expirare.

Există, de asemenea, prevederi referitoare la restituirea unor sume pentru perioadele în care tarifele achitate în vechiul sistem nu mai pot fi utilizate.

Noua reglementare elimină și exceptarea vehiculelor istorice de la obligația de plată a rovinietei și a tarifului de trecere.

Sistemul va fi conectat la mecanismul european

Noul sistem românesc de tarifare rutieră electronică este conceput pentru interoperabilitatea cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră. Potrivit modificărilor legislative, prevederile referitoare la această interoperabilitate se aplică începând cu 15 ianuarie 2027.

Pentru șoferii care circulă spre litoral, una dintre schimbările imediat vizibile va fi dispariția taxei separate de la Fetești-Cernavodă. Pentru transportatori, însă, trecerea la TollRo reprezintă o modificare mai importantă, deoarece plata va fi legată direct de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului.

Noul sistem de tarifare este programat să se aplice începând cu 1 octombrie 2026.

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