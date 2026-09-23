 Incursiunile dronelor în România și Polonia, privite fără îngrijorare în SUA: „Putin nu își dorește un conflict cu NATO” | adevarul.ro
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Ioan Mircea Pașcu, invitatul primei ediții a emisiunii „Agenda Internațională”, de la ora 19.30

Incursiunile dronelor în România și Polonia, privite fără îngrijorare în SUA: „Putin nu își dorește un conflict cu NATO”

Război în Ucraina
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Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că incursiunile dronelor în România și Polonia sunt în mare parte rezultatul războiului electronic și au loc în mod neintenționat. El a spus că actele de sabotaj reprezintă o amenințare mai îngrijorătoare.

Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker Foto: Arhivă

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins orice îngrijorare potrivit căreia Rusia ar testa alianța militară transatlantică. Într-o declarație acordată Associated Press (AP) marți seară, după o dezbatere desfășurată la Des Moines, în Iowa, Whitaker a afirmat că „Putin nu își dorește un conflict cu NATO”.

El a spus că incursiunile dronelor în țări precum România sau Polonia au fost în mare parte rezultatul războiului electronic și au avut loc neintenționat, dar a precizat că activitățile hibride, precum actele de sabotaj, „sunt mai îngrijorătoare”. Whitaker a avertizat, de asemenea, împotriva unei „reacții exagerate”, deoarece „exact asta cred că adversarii noștri și-ar dori sau ar spera să obțină”.

Țările europene s-au confruntat deja cu multiple incursiuni ale dronelor rusești - și cu mai multe rachete -, precum și cu o campanie de acțiuni clandestine de destabilizare atribuită Rusiei, care a început după invazia Ucrainei ordonată de Putin, notează The Washington Post.

O hartă interactivă realizată de AP, care monitorizează această campanie, arată escaladarea fenomenului: de la 59 de incidente în martie 2025 la peste 210 incidente, care au variat de la acte de vandalism, propagandă și operațiuni de influență până la incendieri, sabotaj și atacuri cibernetice.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru AP, în Iowa, că Putin „știe că Statele Unite și Europa sunt complet interconectate”.

„Trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiți, că suntem puternici și el știe asta. Iar dacă face ceva nechibzuit, știe că reacția noastră va fi dură”, a afirmat Rutte.

Rusia testează deja apărarea NATO

În august, oficiali germani au acuzat Moscova că s-ar afla în spatele unui plan pus la cale pe aeroportul din Leipzig, unde o dronă cu explozibili a fost găsită în apropierea unui avion ucrainean încărcat cu combustibil pentru aviație. Luna trecută, oficiali britanici au anunțat că au dejucat un plan rusesc de sabotare a unei fabrici de drone din apropierea Londrei.

Tot în august, o companie estoniană din domeniul apărării a fost incendiată, iar un depozit de armament din Bulgaria a explodat, însă niciunul dintre aceste incidente nu a fost atribuit public Rusiei.

Mulți dintre autorii actelor de sabotaj sunt recrutați online de serviciile de informații ruse, iar unii dintre ei nici măcar nu știu că lucrează pentru Moscova. Acest lucru face dificilă descoperirea unor astfel de planuri și, adesea, stabilirea responsabilității. Întrebat de AP în luna mai dacă Rusia desfășoară o campanie clandestină împotriva Occidentului, Putin a răspuns: „Dați-mi un singur fapt dovedit”.

„Linia dintre «accidental și deliberat» este una foarte fină”, a declarat mareșalul-șef al aviației Sir John Stringer, referindu-se la incursiunile unor drone care ajung în spațiul aerian al NATO după ce sunt scoase de pe traiectorie de bruiajul GPS rusesc sau de alte contramăsuri electronice folosite pentru a se apăra împotriva atacurilor ucrainene cu drone.

Rusia ar putea intensifica acest tip de activitate, dar acest lucru nu înseamnă că Moscova a decis să facă acest pas, a declarat Stringer, adjunctul comandantului suprem aliat al NATO pentru Europa.

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