 Pîslaru îl critică pe Grindeanu după ce liderul PSD i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din PE. Îi amintește cum nu și-a dat demisia din fruntea CJ Timiș până la învestirea ca ministru | adevarul.ro
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Ioan Mircea Pașcu, invitatul primei ediții a emisiunii „Agenda Internațională”

Pîslaru îl critică pe Grindeanu după ce liderul PSD i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din PE. Îi amintește cum nu și-a dat demisia din fruntea CJ Timiș până la învestirea ca ministru

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Eurodeputatul liberal Dragoș Pîslaru l-a criticat miercuri, 23 septembrie, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce acesta i-a cerut premierului desemnat, Siegfried Mureșan, să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că își dorește cu adevărat funcția de prim-ministru. 

Dragoș Pîslaru și Siegfried Mureșan
Dragoș Pîslaru și Siegfried Mureșan Foto: FB Dragoș Pîslaru

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Pîslaru a amintit că Grindeanu nu a avut aceeași pretenție în cazul lui Eugen Tomac, desemnat în iulie pentru un cabinet din care PSD făcea parte.

Liberalul a calificat cererea drept nejustificată și contraproductivă în contextul crizei politice.

„Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere astăzi lui Siegfried Mureșan demisia din Parlamentul European. Zice dumnealui că doar așa ar dovedi Siegfried Mureșan că este «serios» în intenția de a obține mandatul de prim-ministru al României. În schimb, în luna iulie, atunci când președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, domnul Grindeanu nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European. Un dublu standard lipsit de sens și o solicitare aberantă, care doar amplifică această criză politică în care PSD și AUR au aruncat România cu mai bine de cinci luni în urmă”, a scris Pîslaru pe pagina sa de socializare.

Eurodeputatul a amintit și două episoade din cariera politică a lui Grindeanu, sugerând că liderul PSD nu a aplicat propriile criterii atunci când a ocupat funcții publice:

„În 2016, Sorin Grindeanu zicea că nu își dă demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș NUMAI DUPĂ depunerea jurământului la Cotroceni, în funcția de ministru. Și dacă tot facem apel la memorie, domnul Grindeanu nu și-a dat nici până în ziua de astăzi demisia din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, asta deși coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu mai există de la demiterea guvernului”.

Grindeanu i-a cerut lui Mureșan să renunțe la „aroganță și tupeu” și să plece din Parlamentul European

Reacția liberalului vine după declarațiile lui Sorin Grindeanu, care a insistat că Siegfried Mureșan trebuie să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că își asumă responsabilitatea funcției de premier.

„Cred că ar trebui să ne arate nouă, românilor, că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier și, ca să dovedească acest lucru, cred că ar trebui să își anunțe demisia din Parlamentul European”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD spune că, în opinia sa, premierul desemnat „pare că este doar un pion al lui Ilie Bolojan”, despre care susține că dorește prelungirea crizei politice.

„Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este, din punctul nostru de vedere, momentul adevărului pentru domnul Mureșan”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri.

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