Ioan Mircea Pașcu, invitatul primei ediții a emisiunii „Agenda Internațională”, realizate de Răzvan Munteanu, de la ora 19.00, la „Adevărul”

Lumea se schimbă rapid, pe fondul instabilității economice, al tensiunilor geopolitice și al conflictelor de la granițe. Adevărul Live lansează miercuri, de la ora 19.00, „Agenda Internațională”, în cadrul căruia este invitat Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al Apărării Naționale, profesor universitar și fost vicepreședinte al Parlamentului European.

Ioan Mircea Pașcu, invitat la „Agenda Internațională” Foto: Facebook

Printre temele primei ediții se numără miza evenimentelor din jurul lui Călin Georgescu, precum și principalele subiecte de pe agenda Adunării Generale a ONU.

Un alt punct al discuției îl reprezintă dosarele strategice ale României, precum și discursul și întâlnirile președintelui Nicușor Dan.

În cadrul emisiunii va fi analizată și întrevederea dintre Donald Trump și Xi Jinping, în contextul unei lumi marcate de incertitudine și de reconfigurarea hărții de securitate.

„Agenda Internațională” își propune să ofere o perspectivă de ansamblu asupra noilor amenințări globale, asupra rolului strategic al României într-un context regional volatil, dar și asupra soluțiilor și scenariilor pentru o lume în schimbare.

Prima ediție poate fi urmărită miercuri, de la ora 19.00, LIVE, la Adevărul Live.