România pe podium la Tokyo: Antonia Tașu, distinsă cu două premii la un concurs internațional de pian

O tânără pianistă din Constanța a reprezentat România la Tokyo, la finalul lunii trecute, de unde s-a întors cu premiul al II-lea și Amina Award, în cadrul celei de-a 22-a ediții a Romania International Music Competition. La această ediție, premiul I nu a fost acordat.

Pianista Antonia Tașu Foto: Facebook/Antonia Tașu

„Cu bucurie și recunoștință, am avut onoarea de a reprezenta România la cea de-a 22-a ediție a Romanian International Music Competition in Japan, desfășurată la Tokyo.

În urma rezultatului obținut la Concursul «Drumul spre celebritate», prin UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, am primit oportunitatea de a reprezenta România la această competiție internațională”, a transmis pianista Antonia Tașu, într-o postare pe Facebook.

În cadrul Secțiunii de Pian, aceasta a participat la semifinală alături de 31 de pianiști, iar, după finală, a obținut premiul II și Amina Award. Premiul I nu a fost acordat la Secțiunea Pian.

„Sunt profund recunoscătoare familiei mele și profesorului meu, prof. univ. dr. Vlad Dimulescu, pentru sprijin, încredere și îndrumare. O experiență pe care o voi păstra mereu în suflet!”, a mai transmis tânăra.

În prezent, Antonia Tașu, în vârstă de 20 de ani, este studentă în anul 2 la Universitatea Națională de Muzică din București, unde își continuă pregătirea pianistică sub îndrumarea prof. univ. dr. Vlad Dimulescu.

Pianista are ani întregi de pregătire în spate, începută în 2010, și a participat constant la cursuri de măiestrie și masterclassuri de pian în România și Germania. De asemenea, a participat inclusiv la programe internaționale în Germania și Italia, precum și la workshopuri și festivaluri de pian.

A început să ia parte la concursuri încă din 2011. În palmaresul internațional se remarcă participarea la competiții din Belarus, Canada, Germania, Israel, Italia, Polonia, Rusia, Serbia, Turcia și Ucraina, unde a obținut în repetate rânduri premii I și II.

Printre acestea se numără Grand Prix la Stage Stars, Kiev, Premiul I la International Musical Virtual Festival Competition din Israel, Premiul I la International Music Competition din Silk Way, Moscova, Premiul I la International Competition Slavic Music Festival, Belgrad, precum și Premiul I la Rocky Mountain Music Competition, Toronto.

În 2021, a obținut mai multe distincții internaționale.

A obținut inclusiv Premiul I la competiții din Belgrad, Moscova, Israel și Canada, Premiul II la International Piano Competition Sergei Rachmaninov și la International Piano Competition Orbetello, precum și alte premii la concursuri internaționale online.