Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Alegeri Primăria București 2025

Video Ana Ciceală la Interviurile Adevărul. Acuzații dure despre riscul seismic și blocajele din Primărie: „Stăm pe un butoi de pulbere în București”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre planurile sale pentru București, criticând modul în care administrația actuală gestionează orașul și promițând o abordare „riguroasă, transparentă și fără compromisuri”. Ea a prezentat măsuri concrete privind parcările, trafic, construcții, patrimoniu și combaterea poluării, insistând asupra unei „administrații fără hoție” și a unui dialog real cu locuitorii orașului.

Întrebată despre noul sondaj Atlas Intel, în care apare cu 7%, Ana Ciceală a spus că preferă să se concentreze pe proiecte, nu pe cifre fluctuante: „Cred că e important să ne uităm câteodată și la sondaje, dar să ne amintim cum au arătat ele în cursa, inclusiv de la Primăria Generală, în ultimele trei curse, în 2016, 2020 și 2024. Ele au oscilat foarte tare între candidați. E o cursă personală, se votează omul, omul cel mai bun pentru Primăria Municipiului București”.

Ea a subliniat că sondajele sunt volatile și pot diferi în funcție de cine le plătește: „Te poți întreba tot timpul: sondajul cui, plătit de cine? Am văzut în ultimul an și jumătate cum au dat greșit sistematic sondajele”.

Ciceală a afirmat că SENS este peste nivelul indicat în sondaje mai vechi, dar insistă că principalele teme trebuie să fie proiectele pentru oraș: „Mai bine să vorbim despre soluții, să vorbim cine e cel mai bun candidat pentru postul de primar”.

Presiuni pentru retragerea candidaților „de dreapta”

Întrebată despre discuțiile privind retragerea ei sau a altor candidați pentru a opri „avansul suveraniștilor”, Ana Ciceală a spus clar: „Nu. Vreau să spun că este vorba de începutul acestei bătălii. Chiar cu aceste termene scurtate, nu văd sensul ca cineva să se retragă înainte să înceapă o bătălie”.

Ea a explicat că a fost în stradă încă din iulie, strângând semnături și discutând cu mii de bucureșteni: „Eu am spus că voi face ceea ce e bine pentru București și bucureșteni. Jurământul pe care eu l-am depus opt ani de zile la Primăria Capitalei exact asta spunea: că jur să fac tot ce stă în puterile mele pentru binele locuitorilor Municipiului București. L-am respectat la literă”.

Ciceală consideră că presiunile pentru retragerea sa sunt pur politice: „Mă distrează, fiindcă vorbesc de retragerea unui candidat. Partide care au zeci de milioane de euro buget de la stat și consultanții lor au venit cu o strategie genială de campanie: să se retragă Ana Ciceală. Este, pur și simplu, amuzant și nu este în beneficiul cetățenilor”.

„Voturile oamenilor nu sunt niște saci de cartofi”

Candidata SENS respinge ideea că voturile pot fi „mutate” între candidați prin negocieri de culise: „Oamenii și alegătorii nu sunt niște saci de cartofi pe care politicienii îi au într-un beci și îi mută dintr-o parte în alta. Nu așa funcționează. Trebuie să convingi oamenii cu ce ai făcut până în momentul respectiv și cu ce îți dorești să faci”.

Ea afirmă că ar face „ce este bine pentru oameni”, dar nu crede în scenarii în care un candidat se retrage doar pentru că alt partid nu reușește să își impună omul: „Nu cred că este în niciun fel un proiect serios să spui să se retragă altcineva, când tu nu poți să convingi cu toate zecile de milioane de la buget că ai un candidat care merită să fie votat primar”.

Colaborarea cu Nicușor Dan: „Avem o relație veche. Vorbim pe proiecte”

Întrebată despre relația cu Nicușor Dan și prezentarea sa la lansarea lui Cătălin Drulă, Ana Ciceală a răspuns: „Am o colaborare foarte veche și foarte strânsă de 10 ani deja cu cel care este acum președintele statului. Sunt absolut convinsă că vom avea o colaborare bună și în viitor. Ne-am susținut tot timpul proiectele”.

Ea a precizat că vorbesc „mai rar” de când el a fost ales președinte, dar continuă să discute pe proiecte administrative.

Locuințe publice: „5.000 de locuințe în 10 ani este un început, dar nevoia reală este mult mai mare”

Una dintre prioritățile sale este construirea de locuințe publice: „Primăria trebuie să fie pregătită solid să atragă din 2028 fondurile care vor veni de la Uniunea Europeană pentru locuințe publice. Noi am spus 5.000 de locuințe publice în 10 ani, tocmai pentru a avea un început”.

Dar afirmă că în realitate Bucureștiul are nevoie de mult mai mult: „Grupurile civice spun că există la nivelul Bucureștiului 20.000 de cereri de ani de zile, cu dosare complete și aprobate”.

Ciceală susține că actuala Administrație a Fondului Imobiliar (AFI) este complet nereformată: „Acolo nu s-a făcut nicio reformă din anul ’90. Trebuie să reformăm complet acea instituție, să avem un fond activ, să digitalizăm dosarele, să vedem ce terenuri avem, ce apartamente avem, ce chirii avem”.

Ea spune că bucureșteni cu locuințe atribuite de AFI trăiesc uneori în condiții „improprii”, fără intervenții din partea instituției: „Sunt oameni care au zis: «Nu avem lumină și AFI nu vine să ne schimbe becul»”.

Dezvoltare urbană integrată și lupta cu PUZ-urile ilegale

Ana Ciceală amintește că a propus suspendarea PUZ-urilor de sector încă din 2021: „Dacă noi nu ne uităm integrat la cum arată Bucureștiul, unde vrem să îl ducem, unde vrem să facem locuințe publice, să nu le facem pe toate la un loc, fiindcă se ghetto-izează”.

Ea insistă că orașul are nevoie de centre de sănătate și de creșe: „Avem un deficit de grădinițe de 17.000 de locuri. Bucureștenii, indiferent de nivelul de venit, nu prind loc la grădiniță. Ce fac? Plătesc privat”.

Despre reguli în trafic și parcări

Candidata a atras atenția asupra haosului din trafic și a lipsei unei strategii eficiente pentru parcări: „Într-un oraș ca Bucureștiul nu poți să pui problema doar în termeni de «închidem» sau «deschidem». Trebuie să avem reguli. Pentru parcări, lucrurile sunt simple: facem parcări acolo unde se poate, dar nu mințim oamenii că putem construi sute de mii de locuri acolo unde nu există spațiu fizic”.

Citește și: Portret de candidat. Cine este Ana Ciceală, fostul consilier general care vrea să conducă Primăria Capitalei

Ea a criticat promisiunile pe care le consideră nerealiste și a explicat că administrația trebuie să fie onestă: „Mi se pare o mare păcăleală să promiți lucruri imposibile. Oamenii trebuie să afle adevărul: există limite fizice și urbanistice”.

Despre construcții și disciplina urbanistică

Ana Ciceală a insistat asupra necesității aplicării stricte a legilor în construcții: „Nu intru în negocieri cu dezvoltatorii care încalcă legea. Acolo unde lucrurile sunt ilegale, sunt ilegale și gata. Trebuie să oprim această cultură a «merge și așa»“

Ea a adăugat că administrația trebuie să se implice activ în protejarea patrimoniului: „Nu avem cum să mai tolerăm demolările mascate. Bucureștiul a pierdut prea mult. Regulile trebuie întărite și respectate”.

„Poluarea nu se rezolvă cu postări pe Facebook”

Întrebată despre poluarea din București, Ciceală a spus că soluțiile sunt cunoscute, dar primăria trebuie să le aplice cu fermitate: „Nu rezolvăm poluarea doar cu postări pe Facebook. Avem nevoie de măsurători reale, controale și colaborare cu instituțiile de specialitate”.

Ea a punctat că Direcția de Mediu trebuie reformată: „Nu poate fi o direcție care doar bifează hârtii. Trebuie să fie una care chiar face treabă”.

Despre riscul seismic: „Avem sute de clădiri cu risc 1 și nu mai e timp de pierdut”

Ciceală a atras atenția asupra vulnerabilității seismice a Bucureștiului: „S-au consolidat câteva clădiri de la Revoluție încoace și sunt vreo 800. Deci sunt vreo 400 cu riscul 1, cu bulină roșie, și sunt încă vreo 400 risc 2. Practic, și 1 și 2 trebuie consolidate”.

Ea spune că banii există, chiar și fonduri europene, însă birocratic procesul „durează foarte mult”, de la obținerea acordului proprietarilor până la organizarea echipelor de execuție.

Nu o să vă promit… să spun consolidăm în 10 ani 800 de clădiri, când s-au făcut 2-3 în 30 de ani”, a afirmat candidata. Totuși, ea crede că ritmul trebuie „mărit substanțial”: „Trebuie să avem, nu știu, 20, 30, 50 pe an.”

Prioritatea ei ar fi consolidarea instituțiilor publice: „Mai întâi spitale, școli care stau să cadă, fiindcă sunt ale noastre, unde putem să intervenim direct”.

Avertisment privind conductele de gaze: „Stăm pe un butoi de pulbere?”

Ciceală atrage atenția asupra unui detaliu apărut în ultimul plan pentru situații de urgență: lungimea conductelor de gaze din oțel din Capitală și durata lor de viață.

Aveam conducte de gaze în București, 910 km, și era o virgulă acolo, din oțel. Și mi s-a explicat că aceste conducte din oțel au termen de aproximativ 20 de ani. Ele expiră după 20 de ani”.

Potrivit evaluării sale, „cam maxim jumătate din ele” ar fi fost înlocuite: „Astfel încât multe sunt expirate”.

În cazul unui cutremur, riscul ar fi „enorm”: „Gazul acela se acumulează în locurile unde se duc conductele. Deci ar fi o catastrofă. (…) Nu știm ce a fost în cazul Rahova. Dar dacă ele sunt expirate, cutremurul se poate întâmpla oricând. Și stăm… ce stăm? Pe un butoi de pulbere, în București? Ne permitem să facem asta?”

Construcții peste conducte: „Este cu siguranță adevărat”

Ciceală confirmă informațiile potrivit cărora, în unele zone din București, s-a construit ilegal peste conductele de gaze. „E cu siguranță adevărat. E o situație pe care eu am urmărit-o, mai ales în sectorul 3. (…) S-au construit peste acele țevi de gaze”.

Ea a indicat cazul străzii Brățării, unde Prefectura a cerut oprirea circulației: „S-a construit ilegal de către primăria sectorului 3 peste conductele de gaze. Și da, oprim circulația ca să punem în siguranță niște casete ale acelor țevi, când acolo nu exista autorizație de construire”.

Estimarea numărului de victime la un cutremur major: „Vorbim de o cifră imensă”

Ciceală a amintit că în 2018, administrația Firea a justificat achiziția unor terenuri pentru înmormântări printr-o estimare oficială: „Estimarea este că vor fi 12.000 de morți la un eventual cataclism în București”.

Citește și: Ana Ciceală a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, susținută de partidele SENS și URS.PDF

În simulările actuale, spune ea, cifrele arată tot scenarii severe: „Se duc estimările undeva, da, se duc peste 8.000, dar sunt inclusiv răniții grav. Oricum vorbim de o cifră imensă”.

Poate interveni Capitala într-un scenariu major?

Întrebată dacă ambulanțele, pompierii și salvatorii ar putea acționa eficient într-un oraș „sufocat” de trafic și infrastructură depășită, Ciceală ezită să dea un verdict: „Nu vreau să alarmez lumea. Dar cred că trebuie să ne pregătim mai bine. Eu țin foarte mult la a preveni”.

Ea amintește că Bucureștiul trebuie să se adapteze la schimbările climatice și la intensificarea fenomenelor extreme: „Dacă noi prevenim și ne pregătim, nu mai trebuie să stăm să spunem: «Și acum ce facem?»

Atac la Sectorul 3: „Strigător la cer”

Ciceală a vorbit pe larg despre situația lucrărilor fără autorizație din Sectorul 3: „Toate betoanele care s-au făcut, cu pavele, cu borduri, în spațiile de grădini de blocuri, nimic nu are autorizație de construire, nici măcar proiect”.

Ea a menționat și accidentul de la Biblioteca Națională: „Acolo unde au murit doi oameni fiindcă li s-a surpat malul în cap, acolo este urmărit din culpă inclusiv administratorul de la salubrizare și dezăpezire de la sectorul 3. (…) Oamenii nu aveau cască de protecție”.

Despre colaborarea cu Nicușor Dan

Ciceală a evitat să îl critice pe fostul primar, acum președinte: „Nu aș vrea să evaluez, mai ales că nu este un proiect care candidează acum”. Totuși, a recunoscut meritul acestuia în oprirea „mafiei imobiliare”: „A fost cel care a luat hățurile și a spus: gata, trebuie să ne oprim cu mafia imobiliară și să dăm orașului un respiro”.

