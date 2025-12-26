Ce putem face cu cadourile nedorite primite de Crăciun. Moduri de a scăpa de grija lor într-un mod elegant

Mulți români se trezesc după Crăciun în fața unei alegeri dificile, adesea însoțite de regrete: ce vor face cu cadourile nedorite. Deși păstrarea lor poate părea soluția cea mai la îndemână, există numeroase moduri prin care acestea pot fi puse în valoare.

Alegerea darurilor potrivite de Crăciun poate fi dificilă, iar mulți români „pică” acest test, nereușind să îndeplinească exigențele celor dragi.

După ce magia sărbătorilor se risipește (uneori chiar mai devreme, numeroși oameni constată că darurile primite nu sunt pe măsura așteptărilor lor. Există însă numeroase moduri prin care nemulțumirea față de cadouri poate fi gestionată: redăruirea, donarea, vânzarea sau schimbarea acestora se numără printre alegerile recomandate de specialiști.

Cadourile, de la lucruri simbolice la alegeri complicate

În Antichitate, Sărbătoarea Nașterii Domnului s-a suprapus treptat peste o celebrare mult mai veche, Saturnalia, care avea loc la sfârșitul lunii decembrie în Imperiul Roman. Crăciunul a preluat, adaptat și reinterpretat câteva dintre tradițiile Saturnaliilor: zilele libere în care munca și comerțul erau suspendate, ospețele bogate, preparatele festive (de la plăcintele și turtele rituale la carnea de porc) și obiceiul darurilor, care încheia sărbătoarea.

Sigillariile, ultimele zile ale Saturnaliilor, erau dedicate schimbului de cadouri, iar de cele mai multe ori acestea aveau un rol simbolic.

Primele daruri, cumpărate din târguri sau de la meșterii locali, erau lumânări ori mici figurine din ceară sau lut, reprezentând divinități, animale, oameni sau obiecte, toate având menirea de a purta noroc. Cu timpul, cadourile simbolice au lăsat locul celor cu o valoare materială mai ridicată sau considerate utile, iar goana după daruri a început să țină tot mai puțin cont de prețuirea gestului de a le oferi.

În prezent, potrivit unor cercetări recente citate de Euronews, două treimi dintre consumatori susțin că au primit cadouri noi de care nu au avut nevoie sau pe care nu și le-au dorit.

Majoritatea lucrurilor primite în dar sunt păstrate, de obicei, deși posesorii lor afirmă că nu le vor folosi niciodată sau că le-ar putea folosi doar rar, la nevoie.

Un sfert dintre respondenți preferă să scape de acestea, arată sondajul publicat de publicație. „Vina” de a renunța la un cadou și indecizia se numără printre motivele invocate adesea de cei care le primesc.

Există însă moduri prin care oamenii pot fi ajutați să renunțe la cadourile nedorite de Crăciun, fără a se simți stânjeniți. Redăruirea este cel mai popular dintre ele.

Cadourile nedorite trebuie tratate cu grijă

Un articol publicat de rețeaua media 9Honey din Australia oferă câteva recomandări celor care își doresc să redirecționeze cadourile primite către persoane care au mai multă nevoie de ele. Iată ce pași ar trebui urmați:

Pasul 1: Desfă toate cadourile cu grijă

Încearcă să desfaci toate cadourile cu atenție și evită să rupi ambalajele. Ideal este să îndepărtezi hârtia, dar să nu deschizi cutiile, dacă este posibil. Uneori, în dorința de a părea entuziasmați de un cadou care nu ne place, exagerăm și îl scoatem din ambalaj, îl arătăm tuturor și îl testăm. Dacă păstrezi obiectele în ambalajul original, ele sunt mult mai ușor de oferit mai departe. Dacă ai deschis un produs, îl poți reambala ulterior, atâta timp cât nu l-ai folosit.

Pasul 2: Notează cine ți l-a oferit

Este esențial să știi cine ți-a oferit cadoul și din ce cerc de familie sau prieteni provine. Cadoul ar trebui redăruit în afara acestui cerc, pentru a evita situațiile în care cineva îl recunoaște ulterior.

De asemenea, dacă bănuiești că nu vei păstra un cadou, evită să pozezi cu el pe rețelele sociale. Nu este nevoie să lași o „urmă digitală”, notează publicația.

Pasul 3: Depozitează-l cu grijă

Cadourile trebuie păstrate în siguranță până apare momentul potrivit pentru a fi dăruite din nou. Este important să depozitezi cadourile nedorite cu grijă și într-un singur loc, pentru a le menține în cea mai bună stare posibilă.

Pasul 4: Completează cadoul cu ceva în plus

Dacă te simți puțin vinovat să oferi mai departe un cadou, chiar și atunci când știi că persoanei respective îi va plăcea, îl poți completa cu ceva suplimentar. Poți adăuga o sticlă de vin, ciocolată sau cafea. Este o metodă simplă de a te simți mai bine. Astfel, ai oferit un obiect pe care tu nu îl foloseai, dar ai adăugat și ceva mic și nou. Nu uita să îl reambalezi frumos.

Pasul 5: Nu te simți vinovat

Dacă totuși mai apare un mic sentiment de vină, gândește-te la mediu. Într-o lume a hiperconsumului și a modei rapide, avem cu toții mult prea multe lucruri. Este mult mai bine pentru planetă să reutilizăm cadourile nedorite, arată publicația.

Redăruirea cadourilor, prietenoasă cu mediul

BBC oferă, la rândul său, câteva sfaturi de reutilizare a cadourilor nedorite. Cea mai simplă soluție este redăruirea lor, în perioada care urmează imediat după Crăciun.

„Obiceiul de a redărui cadourile ar putea ajuta și la rezolvarea unei probleme mult mai mari. În fiecare an, în Marea Britanie se aruncă la gunoi cadouri nedorite în valoare estimată de 42 de milioane de lire sterline, unele ajungând la groapa de gunoi”, informează BBC.

Oamenii sunt sfătuiți să nu simtă nicio vină redăruind cadourile primite, deoarece aceasta este o modalitate mai sustenabilă de a sărbători sezonul festiv.

Pentru a nu provoca supărare, donatorul inițial nu trebuie să riște să se întâlnească cu noul destinatar al cadoului, avertizează expertul în etichetă Antoinette Akanji, citată de BBC.

„Dacă mătușa ta ți-a dat un pulover care nu ți-a plăcut, nu îl oferi verișoarei tale. Mătușa ar putea să o vadă purtându-l, iar asta ar putea duce la o conversație extrem de stânjenitoare”, afirmă Antoinette Akanji.

Ea recomandă, de asemenea, ca, înainte de reambalare, să fie îndepărtată orice etichetă sau bilețel care ar putea fi adresat altei persoane. Un alt detaliu important este ca persoanele care redăruiesc cadourile să se asigure că sigiliile nu au fost rupte și că nu există semne de uzură.

Vânzarea cadourilor primite, o metodă practică

Site-urile de vânzări second-hand înregistrează creșteri semnificative ale ofertelor după sărbători, unul dintre motive fiind revânzarea cadourilor. Pentru cei care renunță la ele, comerțul online este un mod practic de a le valorifica, aducând venituri suplimentare.

„Cred că, dacă primești un cadou pe care nu îl vei folosi sau nu îți place și care probabil va sta într-un sertar sau va ajunge la groapa de gunoi, nu văd nicio problemă în a-l dărui mai departe sau a-l vinde online. Vânzarea cadourilor nedorite poate ajuta pe altcineva să obțină ceva ce își dorește la un preț mai mic, ceea ce este cu atât mai relevant în contextul economic dificil din prezent”, afirmă Kirsty Quinn, o tânără care obține sute de lire lunar din comerțul online cu articole second-hand.

În același timp, adaugă ea, vânzătorul poate folosi banii pentru ceva de care are cu adevărat nevoie, care îi îmbunătățește viața sau pe care îl va folosi cu adevărat.

Recomandările platformelor de vânzări online pentru revânzarea cadourilor fără a jigni persoana care le-a cumpărat includ folosirea unui nume de utilizator care nu este ușor de identificat și păstrarea unui fundal neutru în fotografii.

Donarea cadourilor, un gest extrem de util

Dacă ideea de a redărui sau de a revinde un cadou nedorit nu pare potrivită, există și alte modalități de a le pune în valoare. Donarea lor către organizații caritabile, ONG-uri, instituții sau centre educaționale se numără printre opțiunile cele mai utile.

„Dacă ai decorațiuni care nu s-au potrivit cu tema ta, un joc de societate primit de două ori sau un pulover de Crăciun care nu mai este pe gustul tău, de ce să nu le lași să înveselească locuința sau garderoba altcuiva, donându-le nouă?”, declară Allison Swaine-Hughes, director de retail al Fundației British Heart, care deține magazine caritabile.

Bibliotecile, penitenciarele, centrele pentru vârstnici, bisericile sau fundațiile religioase se numără și ele printre posibilii destinatari ai cadourilor inițial nedorite. Pentru cei care consideră acest lucru prea complicat, există și alte soluții.

Returnarea cadourilor, într-un mod care să nu îl jignească pe cel care le-a oferit, poate fi una dintre alegeri. De asemenea, refolosirea lor într-un alt scop decât cel pentru care au fost destinate poate aduce satisfacții.