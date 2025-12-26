search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cinci ponturi care te ajută să te bucuri de răsfățul culinar de sărbători și să nu te îngrași

0
0
Publicat:

Sărbătorile de iarnă vin cu provocări importante pentru stilul de viață sănătos. Poți să te bucuri de răsfățul culinar ocazionat de Crăciun și de Anul Nou, dar să te simți în continuare în formă? Enumerăm mai jos cinci lucruri pe care le poți face pentru a reuși această misiune aparent imposibilă.

Recomandările specialiștilor pentru mese echilibrate de sărbători. Foto: Shutterstock
Recomandările specialiștilor pentru mese echilibrate de sărbători. Foto: Shutterstock

„Poate fi dificil să menții obiceiurile care te fac să te simți bine și promovează sănătatea în timpul sărbătorilor – mai ales când călătorești pentru a-i vedea cei dragi. Cum renunți la jocul de societate pentru a face mișcare? Cum spui nu legendarelor fursecuri ale bunicii când ai mâncat deja plăcintă? Poate că nu ar trebui să faci niciuna dintre aceste lucruri”, spun experții consultați de BBC.

Este important să menții comportamente care te fac să te simți bine în timpul sărbătorilor, dar nu merită să arunci toată bucuria sezonului.

Răspunsul ar putea fi să renunți la așteptările tale că vei mânca și vei face mișcare ca de obicei și, în schimb, să faci un mic lucru pentru a rămâne conectat la obiceiurile tale bune. În acest caz, poți adăuga câteva mici obiceiuri sănătoase în sărbătorile tale, arată sursa citată.

Controlează porțiile și combină inteligent alimentele

Unul dintre cele mai importante sfaturi de la experți este să fii atent la mărimea porțiilor — chiar și când mâncarea este delicioasă și abundentă. Cercetările arată că tindem să mâncăm mai mult atunci când porțiile sunt mari sau când avem multe opțiuni în față, se arată în publicația Healthline

Pentru a menține greutatea stabilă, umple mai întâi farfuria cu legume și proteine, apoi adaugă porții moderate de carbohidrați sau desert. Alimentele bogate în proteine și fibre te vor ajuta să te simți sătul pentru mai mult timp, reducând tentația de a lua gustărele delicioase pe întreg parcursul zilei. De asemenea, o strategie simplă este să folosești farfurii mai mici și să aștepți 10–15 minute înainte de a le servi  — corpul are nevoie de timp să trimită semnalele de sațietate către creier.

Mănâncă conștient și evită mâncatul din obicei

„Mâncatul conștient înseamnă să te concentrezi pe fiecare îmbucătură, să mesteci lent și să observi semnalele corpului (când simți că începi să te saturi). Studiile arată că atunci când mâncăm în timp ce suntem distrași — de conversații, TV sau telefoane — tindem să mâncăm mai mult fără să realizăm”, se arată într-un articol publicat în Society of Behavioral Medicine (SBM). 

Citește și: De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”

Alege una sau două delicii preferate în loc să guști din toate. De asemenea, implicarea familiilor și prietenilor în acest proces — de exemplu prin mesaje de susținere sau prin inițierea unor activități împreună — poate crește responsabilitatea și șansele de a rămâne pe drumul sănătos. Gândește-te la mesele de sărbători ca la o ocazie specială, nu ca la o scuză pentru a mânca fără grijă toată ziua.

Activitatea fizică și mișcarea după masă ajută atât greutatea, cât și digestia

Mișcarea nu trebuie să fie neapărat un antrenament intens — plimbările regulate, inclusiv după mesele festive, pot avea beneficii majore pentru sănătate. Exercițiul crește rata metabolică, ajută la arderea caloriilor și la reglarea glicemiei, iar plimbările scurte după masă stimulează peristaltismul intestinal, ceea ce îmbunătățește digestia și reduce balonarea. Chiar și activități simple, precum mersul pe jos cu familia sau jocurile în aer liber, pot contracara efectele sedentarismului tipic sărbătorilor. Important este să rămâi activ în mod constant, nu doar ocazional, și să faci din mișcare o parte naturală a zilei tale — înainte sau după mesele mai bogate, arată publicația Healthline.

Hidratează-te corect

Hidratarea este esențială pentru digestie și poate reduce senzația de foame confundată adesea cu setea. Ține-ți aproape o sticlă de apă și încearcă să bei un pahar înainte și în timpul meselor. Asta nu doar sprijină digestia, dar te ajută și să consumi mai puține calorii dacă bei apă în loc de băuturi cu zahăr sau alcool. În plus, alimentele bogate în fibre — cum sunt legumele, fructele, leguminoasele și cerealele integrale — te vor face să te simți sătul mai mult timp și vor susține tranzitul intestinal, mai arată sursa citată. Fibrele reduc riscul de constipație și pot ameliora disconfortul digestiv deseori asociat cu mesele festive bogate.

Limitează alcoolul, zahărul și gustările necontrolate

Băuturile alcoolice și cele cu zahăr ascuns (sucuri, cocktailuri dulci, ceaiuri/latté cu mult zahăr) pot adăuga multe calorii fără să simți că „ai mâncat”. Alcoolul, pe deasupra, îți poate reduce inhibițiile și te poate face să mănânci mai mult decât intenționai. „O strategie bună este să alternezi băuturile alcoolice cu apă sau apă minerală cu lămâie și să limitezi deserturile la unul sau două lucruri cu adevărat preferate, în loc să guști din toate”, se arată într-un articol publicat în Columbia Univ. Irving Medical Center & WebMD

De asemenea, gustările constante între mese — mai ales cele procesate și dulce — duc la acumulare calorică inutilă și pot crea disconfort gastric. Alege fructe, nuci sau legume ca opțiuni de snack și încearcă să păstrezi mesele cât mai echilibrate, pentru a evita „salturile” bruște de zahăr din sânge.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
mediafax.ro
image
Jucătorul uriaș de la națională care juca remi la ora 2 noaptea: „Nu vreau să distrug eu statui”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Vacanţe last minute de revelion. Ce oferte au agenţiile de turism
observatornews.ro
image
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
playtech.ro
image
Mitică Dragomir a anunțat de sărbători cine va fi campioană în SuperLiga în vara lui 2026. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Digi RCS-RDS face o mișcare puternică pe piața TV prin cablu. Decizia care îi...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
De ce ne îngrășăm de sărbători. Nutriționistul Teodor Mălăncioiu demontează mituri
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 1061613550 jpg
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham
okmagazine.ro
Buturuga Sursa foto shutterstock 1859881165 jpg
Deserturi pentru zile de sărbătoare. Sigur vei impresiona cu oricare!
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Mesajul de Crăciun al lui Dragoș Dolănescu pentru fratele lui și Maria Ciobanu: „Tata ar fi fericit în Cer dacă...” Cum petrece în Costa Rica: „Nu vor lipsi sărmăluțele”

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit