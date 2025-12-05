Sondaj înaintea alegerilor din Capitală: ce diferență este între Băluță și Ciucu

Un sondaj de calibrare realizat față-în-față de CURS și Avangarde pe 4 decembrie 2025 arată o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei, cu Daniel Băluță în față, urmat la doar câteva procente de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. Studiul testează metodologia folosită în ziua alegerilor și oferă o imagine timpurie asupra opțiunilor electorale ale bucureștenilor.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS și Avangarde au realizat pe 4 decembrie 2025 un sondaj de calibrare, un exercițiu specific cercetării electorale care permite ajustarea și verificarea metodei utilizate în ziua votului. Reprezentanții celor două institute explică faptul că un astfel de demers „testează și ajustează metodologia folosită în ziua alegerilor”, contribuind la verificarea „echilibrului eșantionului, a fluxului de lucru din teren și a modelelor de ponderare”.

Băluță, Ciucu și Drulă conduc în preferințele electoratului

În fotografia electorală surprinsă la 4 decembrie, Daniel Băluță (PSD) se află pe primul loc, cu 27% intenție de vot. Pe locul al doilea, la o distanță mică, se află Ciprian Ciucu (PNL), care acumulează 24%.

Cătălin Drulă (USR) ocupă poziția a treia, fiind creditat cu 21%. Rezultatele îi plasează pe cei trei în centrul competiției electorale pentru Primăria Municipiului București.

Anca Alexandrescu obține 18%, consolidând astfel „grupul principal al competitorilor electorali”, potrivit analizei sondajului.

În zona scorurilor mai mici se situează Ana Maria Ciceală (SENS) cu 5%, în timp ce George Burcea (POT) este consemnat cu 3%. Categoria „Alții” însumează 2% din opțiunile declarate.

Cine sunt institutele care au realizat sondajul

Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS este cel mai vechi institut de cercetare sociologică din România și este deținut de fostul jurnalist Iosif Buble. Cu o experiență de peste cinci decenii, institutul este membru ESOMAR și colaborează cu instituții publice, ONG-uri și parteneri internaționali.

Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde este un institut nonpartizan fondat în 2005, specializat în studii de piață și cercetare socială. Acesta urmărește să informeze publicul privind agenda socială, atitudinile și tendințele din societate. Institutul de sondare Avangarde & The Center este deținut în majoritate de sociologul Marius Pieleanu. Din firma The Center, sociologul Vladimir Ionaș deține 40%.

Metodologia sondajului

Sondajul a avut la bază populația adultă rezidentă în Municipiul București, incluzând persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion de 1382 de respondenți, selectat printr-o procedură probabilistă, multistadială și stratificată, astfel încât să reflecte cât mai fidel structura demografică a Capitalei. Marja maximă de eroare este de ±2,6%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate prin interviuri față-în-față, iar validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente informații disponibile.