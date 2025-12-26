Video Scrisoarea tulburătoare în care doi nord-coreeni luați prizonieri în Ucraina și-au exprimat dorința de a începe o nouă viață

Doi soldați nord‑coreeni, trimiși să lupte alături de armata rusă, dar capturați de forțele ucrainene, au ajuns să viseze la o viață complet diferită în Coreea de Sud. O dorință pe care au formulat-o într-o scrisoare, cu propriile cuvinte.

Răniți pe front și capturați în ianuarie, cei doi soldați au transmis o scrisoare organizației sud‑coreene Gyeore-eol Nation United (care ajută dezertorii nord-coreeni), în care au explicat că „văd această situație nu ca pe o tragedie”, ci ca pe o șansă de a începe „o nouă viață” în Coreea de Sud, potrivit France 24.

„Credem cu tărie că nu suntem niciodată singuri și considerăm sud-coreenii ca pe propriii noștri părinți și frați, și am decis să le găsim îmbrățișarea”, au adăugat soldații nord coreeni.

În scrisoarea predată la sfârșitul lunii octombrie, în timpul filmărilor unui interviu co-organizat de Gyeore-eol Nation United pentru un documentar, într-un loc necunoscut, cei doi povestesc cum sprijinul primit din partea sud‑coreenilor le-a insuflat speranță și le-a trezit aspirații pe care nu le avuseseră niciodată. Îi descriu pe sud‑coreeni drept „părinți, frați și surori”. Dorința lor de a ajunge în Sud a avut tonul unei rugăminți disperate.

„Cei doi i-au cerut producătorului, la finalul interviului, să-i ducă în Sud", a declarat, la acea vreme, Jang Se-yul, directorul Gyeore-eol Nation United, pentru AFP,

„Au implorat intervievatorul să promită că se va întoarce să-i ia", a spus Jang, care el însuși a fugit din Coreea de Nord în anii 2000.

Drama celor doi soldați nord-coreeni are loc pe fundalul implicării tot mai vizibile a Coreei de Nord în războiul din Ucraina.

Phenianul ar fi trimis până la 10.000 de soldați în sprijinul Rusiei, iar pierderile sunt considerabile: sute de morți și mii de răniți, potrivit estimărilor sud‑coreene.

„Militarii nord‑coreeni au ordin să se sinucidă pentru a evita capturarea”

Mai mult, serviciile de informații de la Seul susțin că militarii nord‑coreeni au ordin să se sinucidă pentru a evita capturarea, iar un parlamentar sud‑coreean care i-a vizitat pe cei doi prizonieri afirmă că aceștia au asistat la scene cumplite, inclusiv camarazi care s-au aruncat în aer cu grenade.

În acest context, repatrierea lor în Coreea de Nord ar echivala cu o condamnare la moarte, avertizează oficiali sud‑coreeni, potrivit sursei citate.

Ministerul de Externe de la Seul a cerut Ucrainei să nu îi trimită înapoi cu forța și să respecte dorința lor de a ajunge înCoreea de Sud, unde, conform Constituției sud‑coreene, toți coreenii — indiferent de partea de frontieră în care s-au născut — sunt considerați cetățeni ai Republicii Coreea.

În timp ce Phenianul recunoaște doar parțial implicarea militară în Rusia, analiștii cred că sprijinul acordat Moscovei este răsplătit cu ajutor financiar, tehnologie militară și livrări de alimente și energie.

Pentru cei doi soldați, miza este însă una mult mai personală: șansa de a scăpa de un destin implacabil și de a începe, în sfârșit, o viață liberă.