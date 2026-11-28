Problemele de sănătate ale Alinei Apostol, românca încarcerată de aproape nouă ani în China, s-au agravat, iar tatăl său cere disperat ajutor la toate instituţiile şi autorităţile române, inclusiv la premier şi preşedinte, pentru a obţine transferul ei într-un penitenciar din România.

Tatăl Alinei spune că sfarea de sănătate a fiicei sal s-a deteriorat grav. Foto: arhivă

În ultima lună, cazul româncei Alina Apostol, condamnată în China pentru fraudă cu carduri bancare, a revenit în atenție după ce familia sa a solicitat din nou intervenţia statului român pentru ca aceasta să fie transferată într-o închisoare din ţară, pe fondul deteriorării tot mai accentuate a stării de sănătate.

Alina Apostol, în vârstă de 36 de ani, se află de opt ani și 11 luni în Penitenciarul de Femei Fujian. Tatăl ei spune că, la începutul lunii noiembrie, fiica sa l-a anunțat că nu se mai poate mișca din cauza unor probleme la coloană.

Potrivit familiei, Alina nu își mai poate folosi piciorul drept de doi sau trei ani și merge șchiopătând. Chiar și în aceste condiții, este obligată să muncească în fabrica penitenciarului. În unele zile, când nu se poate deplasa singură, colegele de detenție o sprijină și o duc până la locul de muncă, iar familia povesteşte acum faptul că efortul fizic și condițiile în care este nevoită să lucreze i-au agravat problemele de sănătate.

Tatăl Alinei reclamă și lipsa hranei suficiente, despre care spune că i-ar fi provocat fiicei sale inclusiv probleme dentare. Deşi deținutelor li se permite să cumpere alimente dacă își îndeplinesc norma de muncă, potrivit familiei, gardienii nu le lasă să mănânce. Românca s-a plâns familiei nu doar de lipsa hranei, ci şi de faptul că apa potabilă pe care o primesc în penitenciar este insuficientă. De igienă şi apă caldă nici nu poate fi vorba.

Tatăl cere intervenția președintelui și a premierului

Disperat de ultimele veşti primite de la fiica sa, tatăl Alinei Apostol a făcut un apel public către conducerea statului român, cerând găsirea unei soluții pentru aplicarea hotărârii prin care Curtea de Apel București a dispus transferarea fiicei sale într-un penitenciar din România.

„Starea de sănătate a fetei este din ce în ce mai rea! Fac un apel disperat către prim-ministrul și președintele României să găsească o soluție de a pune în aplicare hotărârea definitivă a Curții de Apel București care a dispus transferul fiicei mele într-un penitenciar din România! Ministrul român al Justiției este neputincios! Cer ajutorul, implor primii doi oameni din fruntea statului român să salveze viața unei femei românce care suferă de aproape nouă ani în temnița-lagăr de muncă comunistă!”, a declarat acesta pentru Mediafax.

De partea cealaltă, Ministerul Justiției susține că situația româncei este urmărită prin intermediul misiunii diplomatice a României la Beijing şi că reprezentanții consulari au solicitat informații despre starea ei de sănătate, iar verificările medicale efectuate în penitenciar nu au indicat probleme.

Ministerul a precizat că, la solicitarea părții române, „în urma controalelor medicale nu au fost constatate probleme de sănătate”. În același răspuns, instituția a arătat că „administrația penitenciarului a răspuns solicitării”, „punând la dispoziția persoanei condamnate suplimente alimentare”.

Autoritățile române mai spun că mențin legătura cu Alina Apostol prin vizite și convorbiri telefonice.

Familia amintește că, înainte de 2023, în perioada în care Basil Constantinescu era ambasador al României în China, apelurile sale lunare aveau un efect impact puternic pentru psihicul Alinei. Tatăl spune că fiica sa se simțea mai în siguranță pentru că ambasadorul o suna regulat şi îl numea „îngerul ei păzitor” şi că personalul penitenciarului o trata cu mai multă atenție în acea perioadă.

Transferul, condiționat de plata amenzii și a despăgubirilor

Alina Apostol a fost arestată la 21 decembrie 2017 și condamnată în 2019 la 13 ani și șase luni de închisoare, într-un dosar de fraudă cu carduri bancare, în timp ce era angajată ca traducătoare.

În martie 2023, Curtea de Apel București a adaptat pedeapsa la legislația română, stabilind o durată de nouă ani și patru luni de închisoare și dispunând transferarea Alinei Apostol într-un penitenciar din România.

Hotărârea nu a dus însă și la transferul efectiv. România și China nu au un tratat bilateral sau multilateral aplicabil în materia transferării persoanelor condamnate, Ministerul Justiției explicând faptul că procedura se desfășoară în baza principiului reciprocității și al curtoaziei internaționale.

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„Precizăm că între România și Republica Populară Chineză nu există un tratat bilateral sau multilateral aplicabil în materia transferării persoanelor condamnate. În aceste condiții, cooperarea în acest domeniu se desfășoară în baza principiului curtoaziei internaționale, cu respectarea reciprocității”, au precizat autorităţile române.

Cele două state au semnat la București, la 1 iulie 1996, un tratat privind extrădarea, ratificat de Parlamentul României prin Legea 118 din 5 iunie 1998. Acesta nu reglementează însă în mod direct transferul persoanelor condamnate.

Potrivit Ministerului Justiției, solicitarea de transfer a fost transmisă în 2019, dar partea chineză a respins-o din cauza obligațiilor financiare neachitate, deoarece legislația chineză condiționează finalizarea procedurii de plata amenzii și a despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnare.

„Prin aceeași hotărâre judecătorească, acesta a fost obligată la plata unei amenzi, precum și, în solidar, împreună cu alte două persoane, la plata unor despăgubiri către victimele infracțiunii. Potrivit legislației Republicii Populare Chineze, achitarea amenzii și a despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnare reprezintă o condiție obligatorie pentru finalizarea procedurii de transferare”, mai arată reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

Amenda stabilită pentru Alina Apostol a fost de 400.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 55.000 de euro. Despăgubirile totale se ridică la circa 215.000 de euro, iar răspunderea este solidară, împreună cu celelalte două persoane condamnate. Asta înseamnă că autoritățile pot solicita oricăreia dintre cele trei persoane plata întregii sume.

Familia a achitat amenda, dar transferul a rămas blocat

Tatăl Alinei a achitat cei 400.000 de yuani, însă banii au fost direcționați de autoritățile chineze către companiile păgubite, nu în contul amenzii.

Familia estimează că ar mai fi nevoie de aproximativ 17.000 de euro pentru partea de despăgubiri atribuită fiicei sale. În total, suma pe care o consideră necesară pentru Alina ajunge la aproximativ 72.000 de euro. Nu este clar dacă firmele păgubite au acceptat să primească doar partea care îi revine româncei sau dacă obligația solidară de plată a întregului prejudiciu rămâne în vigoare.

După ce familia a făcut o plată în 2024, autoritățile chineze au acceptat să reanalizeze cererea de transfer, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Justiției.

Avocatul cere un răspuns clar din partea Chinei

Avocatul Adrian Cuculis, cel care se ocupă de cazul Alinei Apostol, spune că autoritățile române pot folosi canalele diplomatice și prevederile tratatului de extrădare pentru a cere clarificări privind condițiile în care China ar accepta transferul.

El subliniază că familia nu a cerut statului român să achite condamnarea sau datoriile Alinei, ci să obțină un răspuns oficial și să încerce aplicarea mecanismului de cooperare existent.

„Familia doamnei Apostol nicio clipă nu a solicitat ca statul român să-i plătească condamnarea penală, nu a solicitat sume de bani, ci un singur lucru: punerea în aplicare a dispoziției Legii 118 din 1998, în sensul punerii în aplicare a acestui tratat pe care noi l-am semnat cu China în anul 1996 și l-am implementat în legislația română în 1998”, a precizat acesta.

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Avocatul atrage atenția că partea chineză trebuie să precizeze concret ce sumă ar trebui achitată și dacă plata acesteia ar permite transferul. În lipsa unei clarificări, familia nu știe dacă achitarea sumei pe care o consideră aferentă Alinei ar rezolva problema.

„Nu există un document prin care partea chineză să spună - sau cel puțin noi nu-l cunoaștem: «Uite, plătește-ne 3 lei și acceptăm procedura de extrădare». Partea chineză are obligația - conform legislației pe care și noi am transpus-o, dar și ei - să dea un răspuns”, a mai spus acesta.

„Noi așteptăm un singur răspuns: dacă partea chineză, odată cu plata sumei ce ar fi atribuită Alinei Apostol, ar fi de acord cu extrădarea ei”, a încheiat Adrian Cuculis.

Avocatul consideră că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a făcut un pas în direcția corectă prin reluarea discuțiilor, dar susține că demersurile trebuie continuate și prin implicarea Ministerului Afacerilor Externe, deoarece atribuţiile Ministerului Justiției sunt limitate în această situaţie, iar soluționarea cazului depinde de clarificările obținute pe cale diplomatică.

Miza este și timpul rămas până la încheierea pedepsei adaptate de instanța română. Potrivit avocatului, dacă transferul se realizează înainte de 21 aprilie 2027, Alina Apostol își va continua executarea pedepsei în România. Dacă rămâne în China, termenul indicat pentru executarea integrală a condamnării inițiale este 20 iunie 2031.

Pentru familie, însă, prioritatea imediată este starea de sănătate a femeii și obținerea unui răspuns concret privind transferul.