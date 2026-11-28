Antrenorii români care lucrează în străinătate câștigă bani frumoși, iar unii dintre ei au ajuns la salarii de milioane de euro pe an.

Cristi Chivu, Edi Iordănescu și Cosmin Olăroiu Foto: Colaj EPA

Cosmin Olăroiu, Cristi Chivu, Răzvan Lucescu, Cosmin Contra și Edi Iordănescu, care a semnat recent cu Watford, se numără printre cei mai bine plătiți tehnicieni români din afara țării.

Edi Iordănescu a devenit oficial, miercuri, antrenorul lui Watford, formație aflată pe locul 20 în Championship. Fostul selecționer va avea parte de o provocare dificilă într-un campionat extrem de puternic, în care evoluează numeroși jucători și tehnicieni cu experiență la nivel înalt. Noul contract îi aduce și un salariu consistent, însă suma pe care o va încasa nu îl plasează în primii trei cei mai bine plătiți antrenori români din străinătate, conform fanatik.ro.

1. Cosmin Olăroiu, salariu de 6 milioane de euro la Al Jazira

Cosmin Olăroiu rămâne în fruntea clasamentului antrenorilor români cu cele mai mari venituri din străinătate. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a ajuns în această vară la Al Jazira, în Emiratele Arabe Unite, unde are un contract de 6 milioane de euro anual. Înțelegerea cu formația arabă se întinde până în 2028, iar aceeași remunerație o avea și în perioada în care conducea naționala Emiratelor.

2. Cristi Chivu, 4 milioane de euro pe an la Inter

Cristi Chivu ocupă locul secund în top, după ce a preluat-o pe Inter Milano în vara lui 2025. Antrenorul român, în vârstă de 46 de ani, este remunerat cu 4 milioane de euro pe sezon de campioana Italiei, iar contractul său este valabil până în 2028. Antrenorul român vine după un sezon în care a cucerit titlul în Serie A și și-a consolidat statutul în fotbalul italian.

3. Răzvan Lucescu, contract de 2,5 milioane de euro în Qatar

Podiumul este completat de Răzvan Lucescu, care câștigă 2,5 milioane de euro pe an la Al Sadd. Tehnicianul de 57 de ani a semnat cu formația din Qatar în această vară, cu un acord ce expiră în 2028. Înainte de revenirea în Golf, Lucescu a petrecut mai mulți ani la PAOK Salonic, unde a obținut rezultate importante.

4. Cosmin Contra, salariu de 1,7 milioane de euro la Al Arabi

Un alt antrenor român care activează în Qatar este Cosmin Contra. Fostul selecționer al României se află pe locul patru în clasamentul celor mai bine plătiți antrenori români, cu un venit anual de 1,7 milioane de euro la Al Arabi. Contra, în vârstă de 50 de ani, a preluat echipa în octombrie 2025 și a semnat un contract valabil până în vara lui 2028.

5. Edi Iordănescu, 1,5 milioane de euro pe sezon la Watford

Edi Iordănescu a semnat miercuri cu Watford și a fost deja prezent în tribune la meciul pierdut de echipa sa în fața lui Blackburn, scor 0-1. Tehnicianul va avea un salariu de aproximativ 1,5 milioane de euro pe an în Championship. Deși ar fi putut câștiga mai mult dacă ar fi ales o ofertă din zona Golfului, Iordănescu a preferat să accepte provocarea din Anglia. Astfel, veniturile sale sunt sub cele ale lui Olăroiu, Chivu, Răzvan Lucescu și Contra.