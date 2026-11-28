România intră într-un episod de iarnă severă, cu ninsori viscolite, depuneri importante de zăpadă și temperaturi negative. ANM a emis mai multe atenționări Cod galben, iar vremea se va răci accentuat în aproape toată țara.

ANM anunță ninsori viscolite și ger în România Foto: Mediafax

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că ninsorile vor continua în Moldova până duminică dimineață, 29 noiembrie. Din după-amiaza zilei de sâmbătă, va ninge și în regiunile sudice, unde se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 15 centimetri. Izolat, acesta poate depăși 25 de centimetri.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Temporar, vântul va fi asociat cu ninsoare, favorizând viscolul și reducerea vizibilității.

Cod galben de vânt și viscol în sudul Moldovei, Dobrogea și Muntenia

Prima atenționare Cod galben este valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 10:00.

În acest interval, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50-70 km/h.

În primele ore ale intervalului, în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar după-amiază în Giurgiu, Călărași, Ilfov și local în Ialomița și Constanța, precum și în municipiul București, intensificările vântului vor fi însoțite temporar de ninsoare.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 5-10 l/mp, iar zăpada va fi viscolită. Vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri. Meteorologii estimează că se va depune un strat neuniform de zăpadă, cu grosimi de 5-10 centimetri.

Ninsori consistente în patru județe din sudul țării

O altă atenționare Cod galben, valabilă de sâmbătă, 28 noiembrie, ora 13:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, vizează județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

În aceste zone va ninge consistent, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri. Izolat, grosimea acestuia poate depăși 25 de centimetri, echivalentul unor cantități de apă de 20-35 l/mp.

În județele Olt și Teleorman, vântul se va intensifica temporar, cu rafale de 55-60 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Foto: ANM

Vreme mai rece decât normalul perioadei până la jumătatea lunii decembrie

Vântul va continua să viscolească zăpada și duminică

ANM a emis o nouă atenționare Cod galben pentru intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00.

Aceasta vizează sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde vântul va continua să prezinte intensificări, cu rafale de 50-70 km/h.

Meteorologii avertizează că vântul va viscoli zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității.

Foto: ANM

Temperaturile scad până la -12 grade. Gerul se instalează în mai multe regiuni

Pe lângă ninsori și viscol, România va traversa și un proces de răcire accentuată.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor deveni negative în cea mai mare parte a țării. Cele mai scăzute valori, în jurul a -12 grade, sunt prognozate în estul Transilvaniei.

Duminică, 29 noiembrie, maximele se vor menține negative în estul, sudul și centrul țării. Cele mai mici valori, în jurul a -6 grade, sunt așteptate în nordul Moldovei și în zonele depresionare.

ANM avertizează că vremea va rămâne deosebit de rece până la mijlocul săptămânii viitoare. Dimineața și noaptea va fi ger în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde temperaturile minime vor coborî, în general, până la -16...-14 grade.

Maximele vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra, în general, între -6 și 4 grade.