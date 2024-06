Marius Balo, în lacrimi la Ministerul Justiției pentru românca închisă într-un penitenciar din China. Poziția instituției VIDEO

Marius Balo a povestit, în lacrimi, că ar fi fost umilit de angajații Ministerului Justiției. Aflat de 27 de zile în greva foamei pentru a o ajuta pe românca aflată într-o închisoare din China, el a fost informat că dacă nu are mandat de reprezentare din partea familiei nu poate primi detalii.



Marius Balo, românul care a fost întemnițat, opt ani, într-o închisoare din China, se află în cea de-a 27-a zi de grevă a foamei pentru a determina Ministerul Justiției să facă demersurile pentru transferul Alinei Apostol în țară.

Românca, de profesie traducătoare, se află de șapte ani în închisoare, în China, în urma unei condamnări pentru fraudă bancară de 12 ani. Condițiile din închisoare sunt inumane, iar Marius a aflat acest lucru pe propria piele, acesta fiind motivul pentru care încearcă s-o ajute pe Alina, deși nu contestă vinovăția ei.

Marius Balo a primit cu speranță invitația pe care a primit-o la Ministerul Justiției, după ce a transmis mai multe mesaje premierului Ciolacu, președintelui Senatului – Nicoale Ciucă și ministrului Justiției, Alina Gorghiu.

Întâlnirea a vut loc joi, 27 iunie, însă clujeanul a rămas profund dezamăgit.

Marius Balo, în lacrimi la Ministerul Justiției

Marius Balo a povestit, pe Facebook, cum a decurs întâlnirea de la minister.

„Am fost întâmpinat de trei persoane doamna Diana Toba, șefa de cabinet a doamnei ministru și încă două persoane, un bărbat de vreo 50 și ceva de ani, o femeie cam de aceeași vârstă, că nu mi s-au prezentat, nu știu cine erau. Primul lucru care am fost întrebat este dacă am vreo hârtie din partea părinților Alinei care să-mi dea dreptul să o reprezint sau să cer informații” – a început Marius.

Le-a răspuns că legătura cu Alina Apostol are la bază faptul că a fost și el întemnițat timp de 8 ani de zile în China și știe chinurile prin care ea trece.

„Mi-au spus că în acest caz eu sunt un om de pe stradă, nu am niciun drept să cer niciun fel de informație. Am încercat să-i întreb ce se întâmplă cu acel număr de cont (unde părinții Alinei trebuie să depună suma necesară pentru transferul în țară al Alinei-nr). Mi-au spus că ei l-au dat încă de un an și că părinții au cerut o reconfirmare”, detaliază el.

A întrebat pentru ce au cerut acea reconfirmare. I-au spus că nu știu.

„Au spus că ei și-au făcut datoria. Am încercat să le cer informații despre stadiul în care sunt discuțiile și despre propriul meu transfer. Nu mi-am spus absolut nimic. Am spus că ei nu trebuie să-mi dea mie nicio informație.”

Atunci Marius Balo a ieșit din Minister. „Afară m-a întâmpinat domnul Viorel Focșa, domnul deputat Focșa, care a făcut public în Parlamentul României cazul Alinei Apostol, în urmă cu câteva zile. El a încercat să urce să vorbească cu doamna Toba. A început să facă scandal. Doamna a început să strige, să vină SPP-ul, să vină jandarmii să-i apere. Să se apere de un om care de 27 de zile face greva foamei. Ministerul Justiției se apără cu SPP-ul și cu jandarmii de un om care de 27 de zile face greva foamei”, povestește clujeanul.

Cu lacrimi în ochi: „Nu puteau să-și bată joc de mine din Cluj?”

Balo susține că cel mai tare îl deranjează faptul că a făcut un drum de două zile de la Cluj-Napoca pentru a fi umilit.

„M-a durut cel mai tare este că m-au adus din Cluj pentru mizeria asta, pentru umilința asta. Nu puteau să-și bată joc de mine în Cluj? Să-mi spună la telefon lucrurile astea. Am făcut două zile pe drum ca să-mi spună lucrul ăsta, s-mi râdă în față...” – a mai spus Marius Balo cu ochii în lacrimi.

Chiar dacă a fost chemat să fie umilit, Marius Balo spune că va continua acest demers și îi îndeamnă pe români să continuă să se roage pentru Alina „să ne ajute bunul Dumnezeu să ne înduplecăm inimile și sufletele acestor oameni”.

Poziția Ministerului Justiției

„Adevărul” a trimis ministrului Justiției, Alina Gorghiu, filmarea în care Marius Balo, în lacrimi, la Ministerul Justiției, povestește ce s-a întâmplat.

Ministerul Justiției a transmis următorul punct de vedere:

„Referitor la cazul de transferare din Republica Populară Chineză în România al persoanei condamnate Apostol Alina-Irina, vă putem comunica faptul că Ministerul Justiției are un dialog constant cu familia dnei Apostol, aceasta fiind ținută la curent cu evoluțiile înregistrate și cu demersurile aflate în curs.

Cu ocazia discuțiilor purtate în acest context, familia dnei Apostol a comunicat reprezentanților Ministerului Justiției că nu a acordat mandat de reprezentare dlui Marius Balo sau altor persoane în relația cu autoritățile române.

Cu toate acestea, răspunzând demersurilor dlui Marius Balo în legătură cu acest caz, Ministerul Justiției a dovedit deschidere oferindu-i inclusiv cu ocazia unei întâlniri recente cu reprezentanți ai Ministerului, care a avut loc la solicitarea domniei sale, informațiile publice disponibile la momentul actual. Cu ocazia acestei întâlniri dl Balo a fost întrebat, la rândul său, dacă deține un mandat din partea familiei doamnei Apostol, acesta răspunzând negativ și menționând faptul că nu o cunoaște nici pe aceasta și nici pe membrii familiei sale.

În aceste condiții, dlui Balo i-a fost comunicat faptul că informații suplimentare nu îi pot fi comunicate având în vedere că domnia sa nu are nicio calitate pentru a putea primi detalii din procedura care nu este publică.”

În poziția trimisă ziarului se mai arată că Ministerul Justiției a transmis de fiecare dată presei și tuturor celor care au solicitat acest lucru informațiile care puteau fi comunicate public, potrivit legislației.

„Din anul 2019 și până în prezent Ministerul Justiției acordă o atenție deosebită acestui caz iar autoritățile române depun constant toate diligențele pentru aceasta. Pentru urmărirea acestui caz, Ministerul Justiției colaborează instituțional cu Ministerul Afacerilor Externe.

Putem preciza că a fost inițiată o corespondență consistentă de Ministerul Justiției din România către Ministerul Justiției din Republica Populară Chineză, în vederea urgentării soluționării acestui dosar.

Ultimul demers al Ministerului Justiției vizează obținerea răspunsului autorităților chineze cu privire la procedura de plată a amenzii impuse de instanța din RPC persoanei condamnate, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru realizarea transferului. Așa cum ne-au comunicat reprezentanții Ministerului Justiției din Republica Populară Chineză, aceasta informație urmează să fie transmisă prin intermediul misiunii diplomatice a României din această țară” - precizează reprezentanții Ministerului.

Cazul Alinei Apostol: „Viața îi atârnă de un fir de ață“

Balo nu contestă pedeapsa de 13 ani primită de Alina, care a fost translatoare pentru un om de afaceri român, care a făcut fraude bancare în China, ci cere ca ea să fie transferată în România, deoarece viața ei atârnă de un fir de ață.

Marius arată că românca a ajuns într-o stare deplorabilă: a slăbit foarte mult și i-au căzut dinții. „De luni de zile, nu s-a sinchisit nimeni să pună mâna pe telefon, să sune în China și în 2 minute să facă rost de acel număr de cont. Între timp Alinei, ajunsă un sac de oase după șase ani de inaniție, i-au căzut chiar și dinții din gură. Viața îi atârnă de un fir de ață“, a precizat românul.

Acesta a cunoscut viața din temnițele chineze și spune că nu poate rămâne indiferent la suferințele tinerei: „Am trecut și eu prin temnițele comuniste din China. Nu pot să rămân indiferent la durerea și la suferința ei. Nu pot. Dacă aș face acest lucru, dacă aș trece pe lângă ea ca o bestie rece căreia nu îi pasă, ar însemna că nu am învățat nimic în cei opt ani de chin“.

Alina Apostol a fost reținută și arestată în 2017, în provincia Fujien. Autoritățile chineze au acuzat-o că în calitatea ei de traducătoare a participat la o fraudă bancară. În 2019, românca a fost condamnată la 13 ani și 6 luni de închisoare. De asemenea, românca trebuie să plătească 217.000 de dolari în solidar cu ceilalți inculpați și o amendă de 58.000 de dolari.

Marius Balo susține că Ministerul trebuie doar să obțină un cont în care familia Apostol să pltească amenda de 58.000 de euro și Alina va fi transferată în România.