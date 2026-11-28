Prințesa de Wales vorbește deschis despre experiența diagnosticului de cancer, tratamentul dificil și schimbările profunde pe care boala le-a adus în viața sa, într-un nou documentar. Kate Middleton a fost copleșită de emoție și de mesajele-surpriză primite de la cei trei copii ai săi, în timpul unei provocări montane.

Kate Middleton, dezvăluiri emoționante despre lupta cu cancerul Foto: Profimedia

În documentarul intitulat „Heal”, care urmărește parcursul prințesei de Wales după diagnosticul de cancer, Kate Middleton vorbește despre momentele dificile petrecute în spital și despre impactul pe care boala l-a avut asupra sa, atât fizic, cât și emoțional, transmite BBC.

Prințesa descrie experiența spitalizării drept una înfricoșătoare și dezorientantă, în care a simțit că își pierde controlul asupra propriei vieți.

„Întunericul a fost o experiență cu adevărat înfricoșătoare și dezorientantă. Cred că eram când conștientă, când nu. A fost o perioadă foarte întunecată”, mărturisește Kate.

Ea povestește însă că, în acele momente, a devenit conștientă de prezența unei persoane care o ținea de mână, fără să încerce să îi ofere explicații sau să îi rezolve problemele.

„Nu încerca să repare nimic. Pur și simplu era acolo”, spune prințesa, explicând că această experiență a făcut-o să înțeleagă cât de important este să fii alături de cineva în cele mai grele momente.

Kate Middleton vorbește și despre felul în care diagnosticul i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Ea explică faptul că o asemenea experiență afectează nu doar corpul, ci și identitatea și echilibrul emoțional.

„Ceva precum cancerul îți ia totul. Da, este ceva fizic, dar și emoțional. Lucrurile pe care credeai că le cunoști nu mai sunt acolo. Și, într-un fel, te pierzi pe tine însăți”, mărturisește aceasta.

Prințesa spune că învață din nou să se bucure de viață, să acorde atenție lucrurilor simple și să își regăsească legătura cu propriul corp.

Mesajele familiei au făcut-o să izbucnească în lacrimi

Unul dintre cele mai emoționante momente ale documentarului o surprinde pe Kate Middleton în timpul provocării Three Peaks Challenge, în cadrul căreia a urcat cei mai înalți trei munți din Scoția, Anglia și Țara Galilor în decurs de 24 de ore, scrie revista People.

În timp ce se afla pe Scafell Pike, fratele său, James Middleton, i-a pregătit o surpriză. Acesta i-a redat înregistrări video cu mesaje din partea celor trei copii ai săi, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, trimise de prințul William.

Primul mesaj este cel al mezinului familiei, prințul Louis, care îi transmite mamei sale cât de mult o iubește și o încurajează să continue ascensiunea.

Prințul George îi spune că întreaga familie se gândește la ea și că o urmărește în timpul provocării, folosind aplicația Flightradar24.

„Arăți foarte, foarte puternică. Continuă, suntem cu toții în spatele tău. Te iubim foarte mult”, îi transmite băiatul.

La rândul ei, prințesa Charlotte îi spune mamei sale că este mândră de ea și că o va încuraja pe tot parcursul provocării.

Copleșită de emoție, Kate începe să plângă în timp ce ascultă înregistrările. James Middleton îi explică apoi că William i-a trimis mesajele, rugându-l să i le arate atunci când ajungeau în vârful muntelui.

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Vorbind despre importanța copiilor în perioada dificilă prin care a trecut, prințesa spune că ei au reprezentat unul dintre principalele motive pentru care a găsit puterea să meargă mai departe.

„Ei mi-au dat motivul să ies din spital. Ei îmi vor da motivul să termin această provocare”, mărturisește Kate.

La finalul ascensiunii, aceasta a lăsat o piatră în vârful muntelui, spunând: „Este pentru copii”.

Provocarea montană, un simbol al recuperării după cancer

Documentarul „Heal” urmărește întreaga provocare montană a prințesei, de la Ben Nevis, în Scoția, până la Scafell Pike, în Anglia, și Yr Wyddfa (Snowdon), în Țara Galilor.

Demersul a avut atât o semnificație personală, marcând un moment important în recuperarea sa, cât și un scop caritabil: sprijinirea organizației Royal Marsden Cancer Charity, asociată spitalului în care Kate a fost tratată.

Prințesa a vorbit și despre rolul naturii în procesul său de recuperare, descriind-o drept un refugiu în perioada în care nu putea să se bucure fizic de spațiile în aer liber.

Kate Middleton a fost diagnosticată cu cancer în 2024, după ce a suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră. Ulterior, a urmat chimioterapie la Royal Marsden Hospital, iar în ianuarie 2025 a anunțat că boala se află în remisie.

În documentar, ea vorbește și despre importanța sprijinului oferit de cei din jur persoanelor care trec printr-un diagnostic oncologic, subliniind că recuperarea presupune mai mult decât tratament medical.

Filmul „Heal”, cu o durată de 30 de minute, va fi difuzat de BBC One și va fi disponibil pe BBC iPlayer duminică, 29 noiembrie. Ulterior, documentarul va ajunge și în alte țări, unde va fi difuzat pe 30 noiembrie.