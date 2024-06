O româncă putrezește într-o închisoare chineză din cauza birocrației. Protest extrem pentru eliberarea Alinei: „A ajuns un sac de oase, i-au căzut dinții din gură“

Un român a intrat în greva foamei, pentru a determina autoritățile să facă demersurile necesare în vederea transferării unei tinere din România care a fost a fost condamnată la 13 ani de închisoare grea în China, pentru fraudă cu cardul de credit.

Marius Balo a stat 8 ani în pușcăriile din China și speră ca, prin acțiunea sa de protest, să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația în care se află Alina Apostol, care are de ispășit o pedeapsă aspră. Acesta se teme că tânăra nu va supraviețui în închisorile chineze. „Am început pentru a treia oară în șapte luni de zile, greva foamei pentru Alina Irina Apostol, românca întemnițată în China comunistă din anul 2017. Ultimul demers, cel din aprilie, l-am suspendat după 10 zile. Am primit un telefon de la Ministerul Justiției în care mi se promitea că se va rezolva situația ei. A fost o capcană. Nu s-a rezolvat nimic. Suntem în exact aceeași situație în care eram în urmă cu două luni“.

Doar numărul contului poate să o scoată pe Alina din închisoarea chineză, dar Ministerul Justiției așteaptă de mai mult timp să-l primească ca să i-l transmită familiei: „Ministerul Justiției așteaptă din China, în dolce «far niente», un număr de cont în care părinții să vireze amenda Alinei și astfel să fie îndeplinite toate condițiile impuse de partea chineză pentru transfer. Părinții i-au vândut apartamentul fetei, au banii. Ministerul Justiției trebuie doar să facă rost de numărul de cont“, a spus Marius Balo.

„Viața îi atârnă de un fir de ață“

Marius arată că românca a ajuns într-o stare deplorabilă: a slăbit foarte mult și i-au căzut dinții. „De luni de zile, nu s-a sinchisit nimeni să pună mâna pe telefon, să sune în China și în 2 minute să facă rost de acel număr de cont. Între timp Alinei, ajunsă un sac de oase după șase ani de inaniție, i-au căzut chiar și dinții din gură. Viața îi atârnă de un fir de ață“, a precizat românul.

Acesta a cunoscut viața din temnițele chineze și spune că nu poate rămâne indiferent la suferințele tinerei: „Am trecut și eu prin temnițele comuniste din China. Nu pot să rămân indiferent la durerea și la suferința ei. Nu pot. Dacă aș face acest lucru, dacă aș trece pe lângă ea ca o bestie rece căreia nu îi pasă, ar însemna că nu am învățat nimic în cei opt ani de chin“.

Marius Balo nu o cunoaște personal pe Alina, dar a fost marcată de drama ei

Bărbatul care a intrat în greva foamei nu o cunoaște personal pe Alina, dar a fost marcat de drama prin care trece: „Nu o cunosc. Nu știu cine e. Am aflat de ea în urmă cu doi ani, după ce m-am întors acasă. Nu contest decizia tribunalului chinez, 13 ani și jumătate de închisoare. Nu cer ca ea să fie eliberată, doar să fie transferată în România, pentru ca să își continue aici restul de pedeapsă. Acasă. Printre ai ei. Nu reprezint în acest demers al meu niciun interes al nimănui, în afară de interesul Alinei Apostol. Nu am în spate nicio organizație. Nu am în spate nicio asociație. Nu am în spate vreun partid sau grup de interese. Sunt doar un om. Mă numesc Marius Balo. Sunt singurul om din această țară care poate simți o parte din suferința Alinei. Am fost ajutat și eu în suferința mea. Vreau să ajut și eu la rândul meu“, a transmis acesta.