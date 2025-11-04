search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Ce condiții impune China pentru transferul româncei condamnate la peste 13 ani de închisoare. Familia se luptă să o aducă în țară

Autoritățile de la Beijing au condiționat transferul Alinei Apostol, românca aflată în închisoare în China, de achitarea sumei de 270.000 de dolari, care acoperă prejudiciul produs companiei Huanhui Consulting din Shanghai (215.000 de dolari) și amenda penală stabilită prin decizia de condamnare (55.000 de dolari).

Alina Apostol a fost arestată în 2017 pentru implicarea sa într-o schemă frauduloasă. FOTO: arhivă
Alina Apostol a fost arestată în 2017 pentru implicarea sa într-o schemă frauduloasă. FOTO: arhivă

Alina Apostol, în vârstă de 36 de ani, execută în prezent pedeapsa în Penitenciarul de Femei Fuzhou, provincia Fujian, și mai are aproximativ 6 ani de închisoare până la ispășirea completă a sentinței, programată pentru 20 iunie 2031.

Plata greșită a amenzii

Familia româncei a plătit 55.000 de dolari, pe 21 august 2024, cu intenția de a acoperi amenda penală, însă suma a fost direcționată către contul companiei păgubite, pentru despăgubiri. Astfel, autoritățile chineze consideră că amenda penală nu a fost achitată, iar transferul în România nu poate fi aprobat până la acoperirea integrală a prejudiciului.

Alina Apostol a fost arestată în 2017 pentru implicarea sa ca traducătoare într-o fraudă bancară organizată de cetățeni chinezi, un român (Jenică Ioniță) și un sirian. În 2019, Tribunalul din Shishi a condamnat-o la 13 ani și 6 luni de închisoare, la plata prejudiciului de 215.000 de dolari și a unei amenzi de 55.000 de dolari. Sentința a rămas definitivă după doar două luni, la Tribunalul Quanzhou.

În martie 2023, Curtea de Apel București a recunoscut pedeapsa pronunțată de instanțele chineze, adaptând-o la legislația română la 9 ani și 4 luni de închisoare, pentru a permite transferul Alinei Apostol în România.

Condiții dure de detenție în China

Potrivit relatărilor familiei și ale altor foști deținuți români, condițiile din închisorile chineze sunt extrem de grele. Munca este obligatorie, nu opțională ca în România, iar recompensa constă în mâncare. Programul de lucru ajunge la 16 ore pe zi, șase zile pe săptămână, iar alimentația este sărăcăcioasă, bazată aproape exclusiv pe orez și legume.

Ministerul Justiției: „Transferul rămâne în așteptare”

Ministerul Justiției a confirmat, într-un răspuns oficial transmis senatorului George Cătălin Bochileanu (USR) pe 13 octombrie 2025, că procedura de transferare „rămâne în așteptare” până la achitarea integrală a sumei datorate.

„Îndeplinirea condițiilor de inițiere a procedurii se evaluează de statul de condamnare, conform legislației proprii. Potrivit legislației penale chineze, achitarea amenzii și a despăgubirilor către victime, impuse persoanei condamnare reprezintă o condiție obligatorie în procedura de transferare. După înregistrarea unei plăți, efectuate în luna august 2024 de către tatăl persoanei condamnate, autoritățile chineze au deblocat dosarul de transferare și, la inițiativa părții chineze, în februarie 2025, a avut loc o videoconferință prin care Ministerul Justiției a fost informat că, în urma consultărilor între instituțiile judiciare din Republica Populară Chineză, instanța chineză a agreat adaptarea pedepsei de la 13 ani și 6 luni, aplicată de instanța chineză, la 9 ani și 4 luni, potrivit legislației române. Acest acord reprezintă un pas important pentru obținerea acordului final de transfer din China”, se arată în documentul semnat de ministrul justiției Radu Marinescu, citat de Libertatea, însă procedura de transfer nu poate fi finalizată până la plata completă a despăgubirilor.

Cazul, urmărit de familie și autorități

Tatăl Alinei Apostol a fost primit de cinci ori în audiență la Ministerul Justiției în ultimele luni, pentru a fi informat despre stadiul dosarului și posibilitățile de soluționare.

„Până la primirea unei informări din partea familiei Apostol cu privire la angajamentul acestora de a plăti suma datorată statului chinez (sau o parte din ea), procedura de transferare a Alinei Apostol rămâne în așteptare”, se menționează în adresa oficială transmisă senatorului Bochileanu.

