România a fost la un singur gol distanță de calificare, însă finalul meciului a stricat calculele juniorilor pregătiți de Mircea Diaconescu.

Echipa națională a României U17 Foto: FRF

Deși au revenit spectaculos după pauză și au ajuns la 3-0, românii nu au mai găsit drumul spre poarta adversă, iar Camerun a marcat în prelungiri. Victoria cu 3-1 nu a fost suficientă, iar România a terminat pe locul 9 în ierarhia echipelor clasate pe poziția a treia, ratând accesul în faza următoare.

Pentru a merge mai departe, naționala României avea nevoie de un succes la minimum patru goluri diferență, astfel încât să prindă unul dintre cele opt locuri de calificare acordate echipelor de pe locul trei.

Prima repriză s-a încheiat fără goluri

Românii au avut câteva șanse extrem importante. Denys Muntean a fost aproape să deschidă scorul încă din minutul 7, când șutul său a lovit bara. După reluarea jocului, România a început să înscrie. În minutul 46, Muntean a centrat din dreapta, iar Matei Pădure a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Trei minute mai târziu, avantajul a devenit 2-0, după o fază construită în urma unui corner scurt. Muntean a trimis în fața porții, iar Eduardo Bodnar a finalizat tot cu capul.

Speranțele calificării au crescut în minutul 61

Denis Aevoaei a făcut 3-0 în partea a doua a serii. Acesta a controlat mingea cu pieptul în careu și a înscris cu un șut spectaculos. România mai avea nevoie de un gol pentru a-și îndeplini obiectivul, dar nu a reușit să-l găsească. Camerunul a fost aproape să înscrie în minutul 76, când Hentcho a ajuns singur în fața lui Coșa, însă portarul român a reușit să respingă. În cele din urmă, africanii au marcat în primul minut al prelungirilor. Nkoto a șutat, iar Hentcho a deviat mingea în poartă, stabilind scorul final, 3-1 pentru România.

România a ratat calificarea la limită

Succesul cu Camerun nu a putut șterge rezultatele slabe din primele două meciuri. România a pierdut cu Mexic și Venezuela, de fiecare dată cu 0-1, iar cele trei puncte obținute în ultima etapă au dus-o la un golaveraj de 3-3, insuficient pentru a continua competiția.

În ierarhia celor 12 echipe care au terminat pe locul al treilea în grupe, doar primele opt au obținut biletele pentru faza eliminatorie. România a fost la un pas de calificare, dar a încheiat pe locul 9, în spatele Japoniei (3 puncte, golaveraj +5) și Uzbekistanului (3 puncte, golaveraj +1). Participarea din Qatar a reprezentat o premieră pentru naționala U17 a României. Tricolorii au ajuns pentru prima dată la un Campionat Mondial al acestei categorii de vârstă.

Mircea Diaconescu, selecționer U17: „Le-am spus să nu văd fețe triste!”

România U17 nu va mai avea ocazia să întâlnească Spania în faza eliminatorie a Mondialului. Eliminarea tricolorilor a deschis drumul Uzbekistanului, care a prins ultimul loc disponibil în șaisprezecimi, după ce s-a clasat în fața naționalei noastre în ierarhia echipelor de pe locul al treilea.

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„Le-am spus să se bucure de moment, să se bucure de meci. Mă bucur că asta au făcut. Le-am spus că trebuie să obținem o victorie, iar scorul este mai puțin important. Am crezut din primul moment că putem câștiga la 4 goluri diferență. La pauză am aflat că trebuie să câștigăm la 4 goluri diferență. Chiar și la pauză le-am zis că se poate să marcăm 4 goluri. Am avut destule oportunități de a marca, dar din păcate nu am reușit.

Am încercat să-i facem să înțeleagă importanța fiecărui meci. Ei trebuie să se bucure. Este prima dată când ajungem la un astfel de turneu. Trebuie să se bucure, iar apoi rezultatele vin, la fel ca și astăzi. Din păcate, am avut accidentări, suspendări, n-am avut decât 5 jucători pe bancă. Am încercat să schimbăm un pic sistemul, să schimbăm într-un 4-4-2, tocmai pentru că 3-1 sau 3-0 era tot același lucru.

La pauză le-am spus să nu văd fețe triste, iar asta vreau să le spun și acum. Să creadă în ei, se poate! Ei au fost încrezători tot timpul. Nici primele două meciuri nu au fost meciuri rele. Au jucat ceea ce am pregătit, dar dacă nu ne-a reușit, se întâmplă. Per ansamblu a fost un turneu bun și sper să fie o primă experiență din multe altele care vor urma!”, a admis selecționerul naționalei U17, Mircea Diaconescu pentru fanatik.ro.

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