Un bărbat de 46 de ani din Capitală a ajuns după gratii pentru 30 de zile, fiind acuzat că a abuzat sexual o copilă de 13 ani. Fapta s-a petrecut noaptea târziu, în incinta unei instituții, iar anchetatorii au intrat pe fir din oficiu.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Foto: arhivă

Potrivit informaţiilor transmise de Poliţia Capitalei, totul s-a întâmplat pe 28 octombrie, în jurul orei 23:30. Bărbatul se afla în biroul unei instituții împreună cu fata de 13 ani. Profitând de vârsta fragedă a copilei și de faptul că aceasta nu se putea apăra, individul a atins-o în zonele intime.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor de la Serviciul Agresiuni Sexuale pe 1 noiembrie, când oamenii legii s-au sesizat din oficiu. După aproape o lună de verificări, pe 26 noiembrie, anchetatorii au emis un mandat de aducere pe numele suspectului.

Bărbatul a fost ridicat, dus la audieri și reținut inițial pentru 24 de ore. Ulterior, magistrații au admis propunerea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 și au dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.