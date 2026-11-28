Gigi Becali a clarificat de ce a ajuns în instanță alături de finul său, Florentin Pandele, primarul din Voluntari. Patronul FCSB susține că procesul nu are legătură cu vreo neînțelegere între ei, ci cu o situație mai veche, în care a cedat mai multe terenuri administrației locale.

Gigi Becali, patron FCSB Foto: Sportpictures

Becali vrea să recupereze respectivele proprietăți, pe care le-ar fi pus la dispoziția Primăriei Voluntari pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere. Omul de afaceri spune că a acceptat să renunțe la terenuri pentru a ajuta la realizarea unor drumuri care să lege zona Pipera de Voluntari și de autostradă.

Becali își vrea înapoi terenurile

În proces, Florentin Pandele apare ca reprezentant al Primăriei Voluntari, iar acțiunea vizează anularea unui act notarial. Becali a explicat că demersul din instanță face parte dintr-o înțelegere cu edilul și că nu există tensiuni între cei doi, în ciuda faptului că au ajuns să se judece.

„Eu am dat niște terenuri, ca să unească Pipera cu Voluntariul şi cu autostrada. Și, ca să nu plătească taxe primăria, le-am cedat. Nu am mai făcut act de donație. Dar drumurile adiacente pe care le-am cedat, din cauză că ei nu au bani să facă decât autostrada, adică bulevardul, pe alea le-am cerut înapoi, ca să pot să mi le fac eu drumurile, că eu am 100 de hectare acolo!”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Terenurile pe care Becali vrea să le recupereze valorează 35 de milioane de euro

Patronul FCSB a susținut că Florentin Pandele i-a propus să rezolve problema proprietăților prin intermediul instanței, pentru ca totul să se desfășoare legal. Cei doi ar fi stabilit ca patronul FCSB să deschidă acțiunea, iar judecătorii să decidă dacă terenurile pot fi restituite.

Potrivit omului de afaceri, suprafețele respective au ajuns în domeniul public, astfel că primarul Voluntariului nu ar avea posibilitatea să le înapoieze de unul singur. Miza disputei este una considerabilă, Becali estimând valoarea terenurilor la aproximativ 35 de milioane de euro.

„Dar el spune: ‘Nașule, nu pot să ți le dau, ca să n-avem probleme, dacă ne dă cineva în judecată’, ‘Păi ce, bă, nu mi le dai înapoi? Că eu le-am dat’, ‘Păi da, dar mai bine prin instanță’. Și noi am convenit să fie prin instanță, să spună judecătorul, ca să n-aibă el probleme. Lui îi e frică. El zice: ‘Bă, nașule, păi vine un procuror și zice: ‘Uite, i-ai dat lui ăsta terenurile! Păi de ce, dacă le-a cedat, i le-ai dat?’.

Dacă le donam, anulam donația. Dar eu le-am cedat și, conform legii, când le cedezi, intră în patrimoniul public, că ele sunt în patrimoniul public acum și el nu mai poate să ia hotărâre asupra lor. Și atunci am zis: ‘Te dau în judecată și se pronunţă judecătorul. Nu mai are nimeni nicio treabă. Eu le-am dat teren șapte hectare. Şapte ori cinci milioane de euro hectarul, înseamnă 35 de milioane de euro. 35 de milioane le-am dat lor cadou!”, a mai spus Gigi Becali.