Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit miercuri, 18 noiembrie, cu tatăl Alinei Apostol și cu avocatul familiei. Românca a fost condamnată în China, în 2019, la 13 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă cu carduri bancare.

Foto: Facebook/Ministerul Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit miercuri, 18 noiembrie, cu tatăl Alinei Apostol și cu avocatul familiei. Românca a fost condamnată în China, în 2019, la 13 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă cu carduri bancare.

„Întrevederea a avut loc în contextul preocupării constante a Ministerului Justiției pentru situația doamnei Alina Apostol și al demersurilor susținute ale instituției pentru identificarea și valorificarea tuturor posibilităților legale și instituționale care pot contribui la soluționarea cauzei și la transferarea acesteia în România”, transmite ministerul într-un comunicat.

Ministerul Justiției anunță că va continua demersurile instituționale și colaborarea cu familia și autoritățile implicate pentru identificarea și folosirea tuturor căilor legale care să permită revenirea Alinei Apostol în România.

„Ministerul Justiției rămâne alături de familie în acest demers și va continua să depună eforturile care intră în sfera sa de competență pentru identificarea unei soluții, având în vedere atât exigențele cadrului legal, cât și dimensiunea profund umană a acestei situații.”

Ministerul Justiției solicită Chinei o videoconferință

Luni, 16 noiembrie, instituția a cerut Ministerului Justiţiei din China organizarea unei videoconferințe pentru discutarea cazului Alinei-Irina Apostol, condamnată în această ţară.

Potrivit ministerului, această iniţiativă continuă seria videoconferinţelor purtate cu Ministerul Justiţiei din Republica Populară Chineză şi are drept scop discutarea stadiului actual al cazului, clarificarea aspectelor aflate încă în discuţie şi identificarea unor posibile soluţii pentru obţinerea acordului final al autorităţilor chineze, necesar pentru realizarea transferării.

Ministerul Justiției precizează că transferul Alinei Apostol în România este condiționat de plata despăgubirilor restante către victimele infracțiunii.

Instituția nu poate achita aceste sume, neavând temei legal, dar a discutat cu familia femeii pentru identificarea unor soluții alternative de plată.

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din oraşul Quanzhou la 13 ani şi jumătate de detenţie pentru o fraudă cu cardul bancar.

Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China pentru o „fraudă" de 80 de dolari, a anunţat că intră în greva foamei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei Alinei Apostol, românca încarcerată de aproape nouă ani în China, susţinând că autorităţile române nu fac demersuri pentru a o aduce acasă, deşi acest lucru ar fi posibil, conform cooperării internaţionale în materie penală.

Autoritățile române au adaptat în 2023 pedeapsa Alinei Apostol la 9 ani și 4 luni de închisoare și au dispus transferul acesteia în România, însă măsura nu a fost pusă în aplicare.