Sondaj INSCOP: Cât de patrioți se declară românii. Aproape 9 din 10 cetățeni afirmă că iubesc România

Aproape 9 din 10 români afirmă că iubesc România și sunt mândri de țara lor, în timp ce doar o mică parte a populației se poziționează împotriva acestui sentiment. Datele reies din cel mai recent „Barometru Informat.ro - INSCOP Research”, care analizează percepția publică asupra identității naționale.

Conform rezultatelor, 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, iar 13,2% își manifestă un acord parțial. La polul opus, dezacordul cumulat atinge doar 5,7% (2,6% dezacord parțial și 3,1% dezacord total), în timp ce 4,7% dintre participanți au ales o poziție neutră.

Deși patriotismul rămâne un liant identitar puternic, cifrele ascund nuanțe importante. Potrivit INSCOP, zonele de acord parțial sau de indecizie indică faptul că, pentru un segment al societății, atașamentul față de țară depinde de realitățile socio-economice, de experiențele personale sau de nivelul de încredere în instituțiile statului.

Tinerii și votanții USR, mai moderați în declarații

Analiza sociologică evidențiază o polarizare în funcție de simpatiile politice și de vârstă. Electoratul partidelor tradiționale, PSD și PNL, declară un atașament aproape unanim față de ideea de patriotism. În schimb, simpatizanții USR exprimă un sentiment mai temperat.

Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani, categorie prezentă semnificativ în rândul simpatizanților USR, raportează un nivel al patriotismului declarat de 73%, mult sub media națională de 88%. Sociologii explică acest fenomen prin mobilitatea internațională ridicată, o cultură digitală globalizată, dar și cu o atitudine mai critică a tinerei generații față de stat și administrație.

„O explicație parțială este legată și de faptul ca tinerii între 18–29 de ani care se numără printre simpatizanții acestui partid se detașează destul clar față de restul populației printr-un nivel al patriotismului declarat ușor mai scăzut (73% față de 88% cât este media la nivelul populației totale) fenomen corelat probabil cu expunerea la mobilitate internațională, cultura digitală globalizată și o atitudine mai critică față de stat”, a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Datele au fost culese în perioada 20-26 iunie 2025, prin metoda interviurilor telefonice. Eșantionul a cuprins 1.150 de persoane, fiind reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative ale populației neinstituționalizate a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,9%, la un grad de încredere de 95%.