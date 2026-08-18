Renovări fără autorizație în apartament: ce poți schimba legal și când ai nevoie de aprobarea Primăriei

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor permite realizarea fără autorizație a unor lucrări de renovare a apartamentelor și simplifică regimul pentru intervențiile care nu afectează structura de rezistență.

Zugrăvitul, schimbarea pardoselilor, finisajele interioare și anumite lucrări la instalații pot fi făcute fără autorizație, însă intervențiile asupra pereților structurali, stâlpilor, grinzilor, planșeelor, fațadei sau părților comune ale blocului rămân supuse unor reguli distincte.

Zugrăvitul, gresia, faianța și parchetul nu necesită autorizație

Pentru proprietarul unui apartament, cele mai frecvente lucrări de renovare rămân în categoria intervențiilor care pot fi realizate fără autorizație de construire.

Sunt prevăzute, între altele, lucrări de tencuire, zugrăvire, vopsire, placare și alte finisaje interioare, precum și lucrări la pardoselile interioare. În această categorie intră, în practică, renovarea pereților și tavanelor, schimbarea gresiei și faianței sau înlocuirea parchetului.

De asemenea, înlocuirea tâmplăriei interioare poate fi făcută fără autorizație.

Prin urmare, o renovare care se limitează la finisajele interioare ale apartamentului nu presupune parcurgerea procedurii clasice de autorizare.

Pereții din apartament: ce poți modifica și unde apare problema

O altă categorie importantă este reprezentată de compartimentările interioare, unde contează dacă peretele este nestructural sau face parte din structura de rezistență a clădirii.

Pereții nestructurali pot fi modificați în condițiile prevăzute de Cod, însă lucrările nu trebuie să afecteze structura imobilului. În schimb, pereții structurali, stâlpii, grinzile și planșeele nu pot fi modificați liber în timpul renovării unui apartament.

Astfel de intervenții depășesc sfera unei simple recompartimentări interioare și intră într-un regim distinct de lucrări. Regula păstrează, în esență, principiul potrivit căruia lucrările exceptate de la autorizare sunt cele care nu afectează structura de rezistență și aspectul arhitectural al construcției.

Instalațiile apartamentului pot fi înlocuite fără autorizație

Noul Cod include și reparațiile și înlocuirile la instalațiile interioare, în limitele proprietății.

Asta permite, de exemplu, lucrări de modernizare sau înlocuire a instalațiilor din interiorul apartamentului, atât timp cât intervenția rămâne în limitele prevăzute de lege și nu afectează structura clădirii sau elemente care aparțin părților comune.

În aceeași categorie sunt prevăzute și anumite lucrări la branșamente și racorduri exterioare aferente construcțiilor, în limitele proprietății.

Schimbarea obiectelor sanitare nu transformă renovarea într-o lucrare autorizabilă

Înlocuirea obiectelor sanitare, precum cada, cabina de duș, chiuveta sau vasul de toaletă, se înscrie în lucrările obișnuite de renovare și înlocuire a echipamentelor din interior.

Problema apare atunci când lucrările depășesc simpla înlocuire și presupun intervenții asupra structurii, modificări ale unor elemente comune ale blocului sau lucrări care intră într-o categorie pentru care Codul cere o procedură distinctă.

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Balconul este o situație diferită

Balconul trebuie tratat separat de interiorul apartamentului.

Închiderea unui balcon nu devine automat o lucrare liberă doar pentru că este realizată de proprietarul apartamentului. Intervenția poate modifica aspectul exterior al clădirii și poate afecta elemente care țin de fațada blocului.

Același principiu se aplică modificărilor aduse fațadei: faptul că lucrarea pornește de la un apartament nu înseamnă că proprietarul poate modifica după bunul plac aspectul exterior al clădirii.

Regulile privind lucrările fără autorizație fac în mod expres diferența între finisajele interioare și intervențiile asupra aspectului arhitectural al construcției.

Ce se întâmplă cu instalațiile comune ale blocului

O altă limită importantă este dată de părțile comune ale imobilului.

Instalațiile din interiorul apartamentului pot fi reparate sau înlocuite în condițiile Codului, însă o instalație comună nu devine instalație individuală doar pentru că traversează apartamentul.

În cazul intervențiilor asupra instalațiilor comune ale blocului, lucrările trebuie analizate prin prisma regimului juridic și tehnic al acelor instalații și al părților comune.

De aceea, lucrările care depășesc instalația proprie a apartamentului nu pot fi tratate automat ca o simplă renovare interioară.

Schimbarea destinației poate fi făcută fără autorizație doar în anumite condiții

Codul prevede și posibilitatea schimbării destinației fără autorizație atunci când, pentru realizarea acesteia, nu sunt necesare lucrări de construire sau desființare pentru care legea impune autorizație.

În plus, schimbarea trebuie să fie permisă de documentațiile de urbanism aprobate. Regula este prevăzută inclusiv pentru funcțiunile admise în apartamentele din clădirile de locuințe colective.

Lista lucrărilor care pot fi făcute fără autorizație este detaliată în Legea 169/2026 publicată în Monitorul Oficial din 10 august.

Renovarea fără autorizație acoperă în principal finisajele interioare, pardoselile, anumite lucrări la instalațiile interioare și intervențiile care nu afectează structura sau aspectul arhitectural al construcției.

În schimb, lucrările care ating structura de rezistență, modifică elemente arhitecturale ale clădirii, afectează fațada, închid balconul sau intervin asupra unor elemente și instalații comune ale blocului trebuie analizate separat, în funcție de natura exactă a lucrării și de regimul aplicabil imobilului.