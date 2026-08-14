 Ultimul tren pentru casele fără autorizație: românii au la dispoziție un an să le pună în legalitate sau riscă demolarea | adevarul.ro
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Analiză Ultimul tren pentru casele fără autorizație: românii au la dispoziție un an să le pună în legalitate sau riscă demolarea

Analize Adevărul
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Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor introduce o perioadă de tranziție de maximum un an în care proprietarii unor construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației vor putea încerca să le aducă în legalitate.

Case construite pe un teren viran
Construcțiile care nu pot fi regularizate pot fi demolate. Foto arhivă

După expirarea termenului, posibilitatea de regularizare va fi mult mai limitată, iar construcțiile care nu îndeplinesc condițiile legale pot ajunge să fie desființate pe cheltuiala proprietarilor.

Un an pentru regularizarea construcțiilor

Noul Cod introduce autorizația de regularizare, prin care anumite construcții existente pot fi aduse în legalitate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Perioada de tranziție va dura cel mult un an de la intrarea în vigoare a Codului. În acest interval, mecanismul va putea fi utilizat pentru mai multe categorii de construcții decât cele pentru care regularizarea va rămâne posibilă ulterior.

Autorizația de regularizare nu înseamnă însă că orice construcție ridicată fără autorizație va putea fi legalizată automat.

Ce trebuie să îndeplinească o construcție

Pentru obținerea autorizației de regularizare, imobilul va trebui să respecte cumulativ reglementările urbanistice, cerințele privind calitatea în construcții, condițiile de protecție a mediului și celelalte obligații prevăzute de lege.

În funcție de situație, proprietarii pot fi nevoiți să prezinte expertize tehnice realizate de specialiști atestați.

Acestea pot viza rezistența mecanică și stabilitatea construcției, securitatea la incendiu, igiena și sănătatea, protecția mediului, siguranța în exploatare, accesibilitatea, protecția împotriva zgomotului, eficiența energetică și izolarea termică.

Dacă sunt identificate probleme care pot fi remediate, autoritatea locală poate solicita efectuarea unor lucrări pentru aducerea construcției la conformitate sau chiar desființarea parțială a unor elemente.

Dacă cerințele legale nu pot fi îndeplinite, se poate ajunge la desființarea construcției.

Ce se întâmplă după expirarea perioadei de un an

După perioada tranzitorie, regularizarea va fi posibilă doar pentru anumite categorii de construcții.

Printre acestea se numără locuințele unifamiliale cu parter sau parter și etaj, cu o suprafață construită desfășurată de maximum 150 de metri pătrați, precum și anumite anexe ale locuințelor, anexe gospodărești și anexe ale exploatațiilor agricole de cel mult 150 de metri pătrați.

Case de până la 150 mp, fără autorizație. Noul Cod al Urbanismului stârnește valuri de critici

Sunt prevăzute și lucrările de închidere a balcoanelor, cu condiția să nu existe o extindere pe domeniul public.

În cazul locuințelor, există și restricții legate de amplasament. Acestea trebuie să fie situate în afara zonelor de protecție ale monumentelor istorice și a zonelor construite protejate și nu pot avea statut de monument istoric.

Pentru unele construcții, legalizarea va fi de zece ori mai scumpă

Proprietarii construcțiilor care nu se încadrează în categoriile ce vor putea fi regularizate ulterior au la dispoziție perioada tranzitorie pentru a solicita intrarea în legalitate.

În aceste cazuri, trebuie respectate reglementările urbanistice valabile la momentul regularizării, cerințele privind calitatea construcției și obligațiile fiscale și trebuie aplicate și măsurile contravenționale prevăzute de lege.

Regularizarea poate veni însă cu un cost mult mai mare.

Potrivit ministrului dezvoltării, cotele aferente controlului de stat, precum și taxele pentru certificatul de urbanism și autorizarea construirii pot ajunge la de zece ori nivelul celor care ar fi fost datorate dacă lucrările ar fi fost executate legal de la început.

Impozit cu 100% mai mare pentru construcțiile nelegalizate

Noul Cod introduce și o măsură fiscală pentru construcțiile realizate fără respectarea procedurilor legale.

Impozitul pe clădire va fi majorat cu 100%, din momentul în care autoritatea locală constată situația și până la obținerea autorizației de regularizare sau până la desființarea lucrărilor.

Plata impozitului majorat nu înseamnă însă că imobilul intră automat în legalitate. Aceasta nu înlătură nici sancțiunile aplicabile pentru încălcarea disciplinei în construcții.

Construcțiile care nu pot fi regularizate pot fi demolate

După expirarea perioadei tranzitorii, autoritățile locale vor putea interveni în cazul construcțiilor neautorizate care nu au fost aduse în legalitate.

În funcție de situație, autoritatea administrației publice locale poate dispune desființarea lucrărilor și recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau poate solicita instanței desființarea construcției, atunci când legea impune intervenția acesteia.

În cazul desființării, costurile intervenției sunt suportate de persoana responsabilă.

Astfel, noul Cod creează o perioadă de maximum un an în care proprietarii construcțiilor existente pot încerca să își clarifice situația juridică, în condițiile stabilite de lege. După această perioadă, posibilitatea de regularizare va fi restrânsă, iar pentru construcțiile care nu pot fi aduse în legalitate pot fi declanșate procedurile de desființare.

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