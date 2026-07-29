 Pas decisiv pentru PNRR: Camera Deputaților a adoptat Noul Cod al Urbanismului. Miză de 972 de milioane de euro | adevarul.ro
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Pas decisiv pentru PNRR: Camera Deputaților a adoptat Noul Cod al Urbanismului. Miză de 972 de milioane de euro

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Camera Deputaților a adoptat miercuri Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), care promite reducerea birocrației, digitalizarea procesului de autorizare și termene mai scurte pentru avize. Guvernul susține că reforma deblochează și un jalon din PNRR, în valoare de 972 de milioane de euro.

cseke atilla
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila FOTO Facebook

”Codul Urbanismului aduce simplificări substanțiale în domeniul construcțiilor, dar și rigoare și responsabilitate pentru instituțiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranță în amenajarea localităților în care trăim, și înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Noul Cod al Urbanismului, care a primit ieri raport favorabil de la comisia de specialitate a Camerei Deputaților, include reglementări care, până acum, erau prevăzute de 21 de acte normative distincte. Proiectul de act normativ a fost trimis, spre dezbatere și adoptare, Senatului. Prevederile noului cod al urbanismului pot intra în vigoare în 15 zile după un vot favorabil în Senat și promulgare, transmite Ministerul Dezvoltării printr-un comunicat.

Ghișeu unic și autorizații emise mai rapid

Una dintre principalele modificări prevăzute de noul cod este digitalizarea procesului de autorizare. Ministerul Dezvoltării va implementa o platformă națională prin care vor putea fi emise certificatele de urbanism, avizele și autorizațiile de construire prin intermediul unui ghișeu unic.

Astfel, termenul de autorizare va fi redus la aproximativ 65 de zile, de la 4-8 luni, cum este în prezent.

Reguli noi pentru dezvoltatorii imobiliari și protejarea spațiilor verzi

În marile orașe, dezvoltatorii mari, care construiesc peste 500 de unități locative, vor contribui la infrastructura edilitară locală prin plata unei taxe, din care se vor putea construi grădinițe, creșe, școli și alte investiții în infrastructura pentru viitorii locatari.

Codul Urbanismului nu modifică legislația spațiilor verzi, prevederile legate de protejarea acestora se mențin în vigoare. Astfel, spațiile verzi nu vor fi diminuate, mai precizează Ministerul Dezvoltării.

Mediul rural și litoralul românesc

De asemenea, o noutate introdusă este simplificarea avizării pentru anumite construcții din mediul rural, pentru care se introduce procedura de notificare a autorităților locale, cu un termen scurt de 15 de zile, reducând birocrația și timpul de aprobare.

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Astfel, se vor putea construi mai simplu garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară și anexe care nu depășesc 50 mp, doar în mediu rural și în afara zonelor metropolitane.

O locuință unifamilială pentru folosință proprie, cu parter și până la 150 mp, va putea fi construită în mediul rural pe bază de proiecte proprii, întocmite de specialiști, sau proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale, fiind elaborat un catalog de proiecte tip separat pe regiunile istorice, pe baza unor concursuri și finanțări în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și Ordinul Arhitecților.

În ceea ce privește litoralul românesc, CATUC prevede obligativitatea elaborării în maxim un an și aprobarea în cel mult 5 ani, a unei reglementări specifice zonei.

Amenajarea localităților

Totodată, CATUC prevede reducerea semnificativă a termenelor de avizare în cazul construcțiilor și al investițiilor publice, dar și al planurilor urbanistice.

Astfel, Planurile Urbanistice Generale (PUG) vor fi avizate în 6–12 luni, față de 3–5 ani în prezent, cele zonale vor putea fi aprobate în aproximativ 7,5 luni, iar Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) vor deveni proceduri simplificate, cu termene de adoptare de 1–2 săptămâni.

Studiile de fezabilitate, necesare construcțiilor, se vor putea realiza în 2-3 săptămâni în loc de 3-6 luni, cum este în prezent, conform unor indicatori stabiliți de Ministerul Dezvoltării, iar, pe parcursul execuției lucrărilor, rămâne în vigoare proiectul tehnic.

Cei care solicită autorizații de construire vor plăti o singură taxă pentru aceste documente.

Construcții mai sigure

De asemenea, legea prevede introducerea Registrului Național al Construcțiilor, noi reglementări pentru certificarea firmelor din construcții menite să asigure creșterea calității în domeniu, dar și simplificarea procedurilor pentru lucrări de mică amploare. Proiectanții și toți specialiștii implicați în avizare vor avea răspundere legală conform noului Cod.

În domeniul investițiilor publice, noua lege rezolvă problemele semnalate în sistem care conduceau la întârzieri. Studiile de fezabilitate vor fi realizate mai rapid, pe baza unor indicatori de referință, reducând semnificativ durata de pregătire a proiectelor.

Codul Urbanismului prevede aplicarea referendumului din București. Începând cu 1 noiembrie 2028, toate certificatele de urbanism și toate autorizațiile de construire se vor emite de către Primăria Municipiului București (PMB), de către specialiștii în domeniu care vor fi transferați până atunci la PMB, iar metodologia de aplicare a reorganizării aparatelor de specialitate va fi aprobată până în iulie anul viitor.

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