O femeie a murit la locul de muncă după o discuție aprinsă cu șefii. Era cunoscută cu probleme cardiace

O femeie din Galați, care lucra într-un supermarket, a murit după o ceartă aprinsă cu șefii săi. Aceasta avea probleme cardiace de care superiorii știau.

Femeia a murit la spital Foto: Shutterstock

Aurelia, o femeie din Galați în vârstă de 58 de ani, a murit în urmă cu două săptămâni după o discuție aprinsă cu șefi. Ea se plângea de o bună perioadă de comportamentul șefilor, care o umileau și o încărcau cu sarcini în afara fișei postului.

Deși din actele medicale ale magazinului rezultă clar că angajata avea probleme cu inima, șefa directă a ignorat starea ei de sănătate.

În ziua câna a murit, Aurelia a refuzat să preia sarcini noi și a fost certată, notează Observator News.

Ea lucra la casieria unui hipermarket din Galați când la un moment dat șefa directă i-ar fi cerut să meargă pe raion. Însă că acest lucru nu intra în atribuțiile ei și în plus, fiind cardiacă, avea montat un stent și nu avea voie să facă efort fizic.

"Ea s-a dus pe raion 2 ore, a stat pe raion, după care a revenit. Am înțeles că sora mea i-a zis: te rog frumos să mă lași pe casă pentru că mai am o oră jumătate și îmi e foarte rău. [...] I-a vorbit și mai urât. I-a trântit poarta și a zis: faci ce zic eu", a povestestit sora victimei.

Ulterior, după o oră petrecută în biroul directorului, unde a fost mustrată, după ce a ieșit pe hol i s-a făcut rău.

Conducerea a vrut inițial să o trimită acasă cu mașina unui angajat, dar acesta a refuzat să o transporte văzând starea gravă în care se afla.

Rudele acuză că în loc să sune la ambulanță, cei din magazin au sunat-o pe sora femeii, angajată la aceeași companie într-un alt oraș. Abia ulterior au chemat echipajul SMURD, care a preluat-o și a dus-o la spital, unde medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Poliția face cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă, în timp ce Inspectoratul Teritorial de Muncă verifică dacă evenimentul produs în urmă cu două săptămâni este un accident de muncă mușamalizat.

Conducerea hipermarketului nu a oferit până acum niciun răspuns.