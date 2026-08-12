Liber la construcții fără autorizație în mediul rural. Ce case pot fi construite doar cu notificarea primăriei

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial la 10 august 2026, intră în vigoare pe 25 august 2026. Noul Cod introduce o procedură simplificată de notificare pentru anumite construcții realizate în mediul rural și permite, în cazul unor anexe de mici dimensiuni, realizarea lucrărilor în lipsa oricărei formalități.

Pentru construcțiile noi care pot fi realizate prin procedura simplificată a notificării, legea stabilește că acestea trebuie să fie amplasate în mediul rural, în intravilan, în afara zonelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.

Lucrările trebuie să respecte documentațiile de urbanism aprobate și regulamentul de urbanism aplicabil terenului.

În cazul anumitor anexe care pot fi realizate fără nicio formalitate, acestea trebuie, de asemenea, să fie construite în mediul rural și să respecte Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al localității.

Ce poți construi doar cu notificarea primăriei

Articolul 294 din noul Cod permite realizarea, pe baza procedurii simplificate de notificare, a unor construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale, precum și a unei locuințe unifamiliale, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În cazul anexelor și construcțiilor exterioare locuințelor unifamiliale, sunt menționate garajele, terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară, chioșcurile, piscinele, grupurile sanitare și alte construcții similare.

Suprafața acestora nu poate depăși 50 mp cumulat.

În această limită sunt incluse și construcțiile de până la 20 mp construite cu fundație, cu caracter permanent și nedemontabil.

Această facilitate nu se aplică localităților rurale aflate în zone metropolitane.

Ce condiții trebuie să îndeplinească locuința de maximum 150 mp

Noul Cod permite, prin procedura simplificată de notificare, construirea unei singure locuințe unifamiliale care trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Locuința trebuie să aibă acces și lot propriu, să fie construită în intravilanul mediului rural, să aibă regim de înălțime parter sau demisol și parter, fără subsol, iar suprafața desfășurată să fie de maximum 150 mp.

Casa trebuie realizată cu respectarea regulamentului de urbanism aplicabil și trebuie să se bazeze pe unul dintre tipurile de proiect prevăzute de Cod.

Poate fi utilizat un proiect-tip pus la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale, un proiect rezultat în urma unui concurs de soluții organizat potrivit metodologiei prevăzute de lege sau un proiect individual.

În cazul unui proiect individual, acesta trebuie întocmit de un colectiv tehnic de specialitate format din arhitect cu drept de semnătură, inginer proiectant de structuri și proiectant de instalații.

Proiectul trebuie să respecte Ghidul de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, elaborat de Ordinul Arhitecților din România, și să fie avizat de arhitectul-șef al județului.

20 mp fără formalități, 50 mp cu notificare

Noul Cod stabilește două regimuri diferite pentru anexele construite în mediul rural.

Construcțiile exterioare locuințelor unifamiliale care nu depășesc 20 mp cumulat pot fi realizate în lipsa oricărei formalități, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 299.

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Acestea pot fi terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, magazii, grupuri sanitare și alte construcții similare.

Pentru a intra în această categorie, construcțiile trebuie să aibă maximum 20 mp cumulat, o înălțime de cel mult 2,5 metri, să fie construite fără fundație, să aibă caracter provizoriu și să fie demontabile.

De asemenea, trebuie să aibă o structură din lemn sau metal și să respecte Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al localității.

Pentru anexele care intră în categoria prevăzută la articolul 294, limita este de 50 mp cumulat, însă acestea se realizează prin procedura simplificată a notificării.

Notificarea nu înseamnă lipsa proiectului

Pentru lucrările care intră în procedura simplificată, articolul 294 prevede realizarea unui proiect de către specialiștii corespunzători domeniului lucrării.

Codul prevede că proiectele sunt realizate de colective de arhitecți, ingineri constructori și ingineri proiectanți de instalații, precum și de alți specialiști, în funcție de specificul proiectului.

Fiecare specialist elaborează proiectul potrivit competențelor dobândite în condițiile legii, cu respectarea legislației privind calitatea în construcții și a regulamentelor locale de urbanism.

Se poate construi în regie proprie

Articolul 279 stabilește că lucrările de construire a clădirilor pot fi realizate de antreprenori sau în regie proprie.

În regie proprie pot fi realizate locuințe parter în mediul rural, garaje, terase și anexe gospodărești parter.

Pentru celelalte categorii de clădiri este interzisă realizarea în regie proprie, indiferent de clasa de consecințe.

Ce trebuie verificat pentru teren

Pentru o locuință sau o anexă care intră în procedura de notificare, terenul trebuie să îndeplinească cerințele de amplasare prevăzute de Cod.

Construcția trebuie să fie în mediul rural și în intravilan, în afara zonelor protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice și să respecte documentațiile de urbanism aprobate.

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Pentru anexele de maximum 20 mp care pot fi realizate fără formalități trebuie respectate Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al localității.

Când intră în vigoare noile reguli

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost publicat în Monitorul Oficial la 10 august 2026 și intră în vigoare la 25 august 2026.

De la această dată se aplică noile prevederi privind lucrările care pot fi realizate prin procedura simplificată a notificării și cele care pot fi realizate în mediul rural în lipsa oricărei formalități.