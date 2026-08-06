 Reacția învățătoarei care a luat 4,90 la titularizare: „M-a trecut din iad în rai”. La ce notă a ajuns după contestație | adevarul.ro
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Reacția învățătoarei care a luat 4,90 la titularizare: „M-a trecut din iad în rai”. La ce notă a ajuns după contestație

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O tânără învățătoare din Sibiu a trecut de la disperare la bucurie după examenul de titularizare. Ea primit inițial nota 4,90, dar după contestație lucrarea i-a fost reevaluată.  Creșterea de 3,80 puncte este cea mai mare înregistrată în județ la această sesiune.

Patricia Cristina Pandrea Foto: arhiva personală
Patricia Cristina Pandrea Foto: arhiva personală

Rezultatul inițial a fost un șoc pentru Patricia Cristina Pandrea, tânăra de 21 de ani, care era convinsă că lucrarea sa merita o notă mult mai mare. 

„Când am văzut nota, am zis că nu se poate așa ceva, că nu are cum să fie adevărat. M-am corectat la sânge și trebuia să am o notă mai mare decât cea pe care am avut-o. Mi-am dat seama că lucrarea mea nu a fost corectată în adevăratul sens al cuvântului”, a povestit Patricia Cristina Pandrea, pentru turnulsfatului.

Convinsă că rezultatul nu reflectă munca depusă, tânăra a decis imediat să depună contestație. Dezamăgirea a fost atât de mare încât spune că s-a gândit chiar să renunțe la cariera pentru care se pregătise încă din copilărie.

„Mă gândeam să mă înscriu la altă facultate, pentru că, deși asta a fost ce mi-am dorit dintotdeauna să fac, de când eram la grădiniță, am fost atât de dezamăgită și demoralizată încât am crezut că locul meu nu mai e aici, în învățământ”, a spus Patricia.

Când a aflat rezultatul contestației, reacția a fost una pe măsura emoțiilor acumulate.

„Am început să tremur. Nu mă puteam opri. Eram ca o frunză în vânt. Și tot așa am început să plâng, doar că de data aceasta, de fericire. M-a trecut din iad în rai”, a povestit tânăra.

Nota finală, 8,70, i-a schimbat complet situația. Diferența de 3,80 puncte dintre nota inițială și cea obținută după recorectare reprezintă cel mai mare salt înregistrat la titularizare în județul Sibiu.

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