 Titularizarea 2026: cele mai bune rezultate din ultimii trei ani, dar diferențele dintre județe rămân uriașe HARTA | adevarul.ro
search
Marți, 4 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Titularizarea 2026: cele mai bune rezultate din ultimii trei ani, dar diferențele dintre județe rămân uriașe HARTA

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rezultatele finale ale Titularizării 2026, publicate marți, 4 august 2026, confirmă o îmbunătățire semnificativă față de anii precedenți. După soluționarea contestațiilor, 54,41% dintre candidați au obținut note între 7 și 10, pragul minim necesar pentru angajarea pe perioadă nedeterminată în învățământ.

persoane_in_fata_unei_scoli_la_concurs_titularizare_2026_slatina_foto_alinna_mitran
Candidații de la Ttularizare 2026 au aflat rezultatele finale FOTO: Alina Mitran

Rezultatul înregistrat de candidații de la Titularizarea 2026 este cu aproape 8 puncte procentuale mai bun decât în 2025 (46,66%) și cu peste 9 puncte procentuale peste nivelul din 2024 (45,08%), ceea ce face din sesiunea din acest an cea mai bună din ultimii trei ani.

Cum a crescut rata de promovare după contestații

Un rol important în această creștere l-au avut contestațiile, aproape un sfert dintre candidați cerând reevaluarea lucrării lor. Din cele 31.623 de lucrări evaluate, au fost depuse 7.222 de contestații, reprezentând 22,84% din totalul lucrărilor. Reevaluarea a modificat nota inițială în 98,6% dintre cazuri, respectiv pentru 7.121 de lucrări. Dintre acestea, 4.452 de note (62,52%) au fost mărite, iar 2.669 (37,48%) au fost micșorate.

În urma reevaluării, numărul candidaților cu note de cel puțin 7 a crescut de la 16.140 la 17.205, adică un plus de 3,36 puncte procentuale față de rezultatele afișate inițial. În același timp, procentul notelor sub 5 a scăzut cu 2,58 puncte procentuale, în timp ce ponderea notelor cuprinse între 5 și 6,99 a înregistrat doar o diminuare ușoară, de 0,78 puncte procentuale.

Candidații din promoția curentă, rezultatele mai slabe comparativ cu cei cu experiență

Și absolvenții promoției curente au înregistrat rezultate mai bune după contestații. 48,23% dintre aceștia au obținut note de minimum 7, procent în creștere cu 3,08 puncte procentuale față de rezultatele inițiale, dar rezultatele se mențin sub cele ale colegilor cu experiență, care au susținut, cei mai mulți dintre ei, de mai multe ori acest concurs.

A rămas, în schimb, neschimbat numărul notelor de 10, respectiv 28, la fel ca la prima afișare a rezultatelor.

La proba scrisă a Titularizării 2026 au fost prezenți 33.881 de candidați, reprezentând 84,71% dintre cei aproape 40.000 care aveau drept de participare. Dintre aceștia, 2.187 s-au retras în condițiile prevăzute de metodologie - 2.101 din motive personale și 86 din motive medicale -, iar 52 de candidați au fost eliminați, dintre care 20 pentru fraudă sau tentativă de fraudă. În urma anulării a 18 lucrări care nu au respectat normele de redactare, în evaluarea digitalizată au rămas 31.623 de lucrări.

Disciplinele care le oferă candidaților cele mai bune șanse de titularizare

Candidații care au obținut minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau proba practică, pot participa la repartizarea pe cele 6.166 de posturi titularizabile publicate la nivel național.

Două domenii se desprind în această cursă. Pe de o parte e vorba de locurile vacante în creșe, grădinițe și învățământul primar, iar pe de alta - de cele în cabinetele de consiliere și sprijin din școli.

Iată și cum sunt repartizate locurile vacante: cele mai multe posturi vacante sunt în învățământul antepreșcolar (871), urmate de învățământul preșcolar (770), învățământul primar (714), profesori itineranți și de sprijin (428) și profesori-consilieri școlari (338).

Diferențe uriașe de punctaj după contestațiile la Bacalaureat 2026. O notă de 7,50 a devenit 9,80 după recorectare

Repartizarea candidaților pe posturile vacante se desfășoară în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august, care sunt rezervate doar candidaților care au obținut cel puțin media 7,00 la Titularizarea 2026.

Harta rezultatelor: județele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate

Deși rezultatele candidaților de la Titularizarea 2026 sunt peste cele din anii anteriori, sunt discrepanțe mari între județe. Între Cluj, județul cu cel mai bun rezultat – 65,92%, și Caraș-Severin, județul cu cea mai mică rată de promovare – 38,68%, se observă un ecart de peste 27 de puncte procentuale.

Top 10 județe după procentul notelor între 7,00 și 10,00

1 - Cluj - 65,92%;

2 - Iași - 65,41%;

3 - Bacău - 64,02%;

4 - Brașov - 62,54%;

5 - Sibiu - 62,28%;

6 - București - 62,22%;

7 - Dolj - 61,65%;

8 - Galați - 60,71%;

9 - Bihor- 60,63%;

10 - Suceava - 60,20%.

harta_procente_rata_promovare_titularizare_2026_sursa_MEC
Harta cu rata de promovare a candidaților de la Titulaizarea 2026, pe județe SURSA: MEC

Județele cu cele mai slabe rezultate

42 - Caraș-Severin - 38,68%;

41 - Călărași - 40,74%;

40 - Mehedinți - 41,23%;

39 - Giurgiu - 41,40%;

38 - Tulcea - 42,50%;

37 - Teleorman - 42,94%;

36 - Ilfov - 43,71%;

35 - Covasna - 44,44%;

34 - Ialomița - 44,64%;

33 - Vrancea - 46,38%.

Rezultatele, semnificativ mai bune comparativ cu 2025 și 2024

Rezultatele din acest an sunt cele mai bune din ultimii trei ani.

După soluționarea contestațiilor, 54,41% dintre candidați au obținut note între 7 și 10, față de 46,66% în 2025 și 45,08% în 2024. Asta înseamnă o creștere de 7,75 puncte procentuale față de anul trecut și de 9,33 puncte procentuale comparativ cu 2024.

Rezultate Titularizare 2026: 51% dintre profesori au obținut note peste 7. Creștere semnificativă față de anul trecut

În același timp, ponderea candidaților cu note sub 5 a scăzut la 11,99%, față de 17,07% în 2025 și 17,00% în 2024, ceea ce confirmă o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor la nivel național.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Măsuri care nu o să vă placă”: Un fost ambasador al SUA afirmă că NATO ar trebui să avertizeze Moscova cu privire la incursiunile ruse
digi24.ro
image
Un șofer surprins făcând drifturi în Portul Tomis din Constanța a rămas fără permis. Și pasagerii din spate au fost amendați
stirileprotv.ro
image
Polițistă de penitenciare, prinsă cu un deținut de la pușcăria pentru MINORI! Caz halucinant
gandul.ro
image
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
mediafax.ro
image
Dan Petrescu, director tehnic la FCSB?! Gigi Becali: „Mi-a zis Meme și am acceptat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Judecătoare din Mehedinți, mutată la Secția Penală împotriva voinței sale. Argumentele cu care magistratul a obținut suspendarea transferului: „O măsură gravă care impune o motivare riguroasă”
libertatea.ro
image
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
digi24.ro
image
Cum s-au relaxat Baiaram și soția, supranumită „prințesa războinică”, înainte de „dubla” cu KuPS
gsp.ro
image
Shakira a dat lovitura
digisport.ro
image
Remediul care ajută în infecțiile urinare
click.ro
image
Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Ce scriu CNN şi Reuters despre operaţiunea militarilor români pentru detonarea stâncii Pârjoaia
observatornews.ro
image
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
cancan.ro
image
De ce simbolul farmaciilor și al medicinei este un șarpe încolăcit? Care este legătura cu Grecia antică?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Bancnota Euro la care trebuie să fie atenți românii în Bulgaria. Avertisment pentru turiști, poate fi falsă
playtech.ro
image
Doi fundași de top pe lista Craiovei: „Azi dimineață au trimis oferta”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist, călătorie pentru prima dată în Grecia: Am plecat dezamăgit, regretând că am făcut 5 greșeli
ziare.com
image
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
digisport.ro
image
Angela Rusu, de nerecunoscut. „M-am simțit cea mai urâtă femeie!”. A făcut trei operații într-o singură zi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer s-a mutat în casă nouă, după ce a vândut apartamentul din Bragadiru. Locuința arată impecabil, iar curtea din jurul ei este fabuloasă! VIDEO
romaniatv.net
image
Se elimină plafonul pentru analize decontate. Anunțul șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă
click.ro
image
Cele două zodii care scapă de griji începând cu 5 august. Acești nativi văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului
click.ro
image
Mulți credincioși rostesc această rugăciune în Postul Sfintei Mării. Ce semnificație are
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
Cale ferată (© Fortepan / tm)
Șinele de cale ferată importate de România din Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Emil Rengle, despre gelozia din relația cu Alejandro. „Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva”
image
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?