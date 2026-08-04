Titularizarea 2026: cele mai bune rezultate din ultimii trei ani, dar diferențele dintre județe rămân uriașe HARTA

Rezultatele finale ale Titularizării 2026, publicate marți, 4 august 2026, confirmă o îmbunătățire semnificativă față de anii precedenți. După soluționarea contestațiilor, 54,41% dintre candidați au obținut note între 7 și 10, pragul minim necesar pentru angajarea pe perioadă nedeterminată în învățământ.

Rezultatul înregistrat de candidații de la Titularizarea 2026 este cu aproape 8 puncte procentuale mai bun decât în 2025 (46,66%) și cu peste 9 puncte procentuale peste nivelul din 2024 (45,08%), ceea ce face din sesiunea din acest an cea mai bună din ultimii trei ani.

Cum a crescut rata de promovare după contestații

Un rol important în această creștere l-au avut contestațiile, aproape un sfert dintre candidați cerând reevaluarea lucrării lor. Din cele 31.623 de lucrări evaluate, au fost depuse 7.222 de contestații, reprezentând 22,84% din totalul lucrărilor. Reevaluarea a modificat nota inițială în 98,6% dintre cazuri, respectiv pentru 7.121 de lucrări. Dintre acestea, 4.452 de note (62,52%) au fost mărite, iar 2.669 (37,48%) au fost micșorate.

În urma reevaluării, numărul candidaților cu note de cel puțin 7 a crescut de la 16.140 la 17.205, adică un plus de 3,36 puncte procentuale față de rezultatele afișate inițial. În același timp, procentul notelor sub 5 a scăzut cu 2,58 puncte procentuale, în timp ce ponderea notelor cuprinse între 5 și 6,99 a înregistrat doar o diminuare ușoară, de 0,78 puncte procentuale.

Candidații din promoția curentă, rezultatele mai slabe comparativ cu cei cu experiență

Și absolvenții promoției curente au înregistrat rezultate mai bune după contestații. 48,23% dintre aceștia au obținut note de minimum 7, procent în creștere cu 3,08 puncte procentuale față de rezultatele inițiale, dar rezultatele se mențin sub cele ale colegilor cu experiență, care au susținut, cei mai mulți dintre ei, de mai multe ori acest concurs.

A rămas, în schimb, neschimbat numărul notelor de 10, respectiv 28, la fel ca la prima afișare a rezultatelor.

La proba scrisă a Titularizării 2026 au fost prezenți 33.881 de candidați, reprezentând 84,71% dintre cei aproape 40.000 care aveau drept de participare. Dintre aceștia, 2.187 s-au retras în condițiile prevăzute de metodologie - 2.101 din motive personale și 86 din motive medicale -, iar 52 de candidați au fost eliminați, dintre care 20 pentru fraudă sau tentativă de fraudă. În urma anulării a 18 lucrări care nu au respectat normele de redactare, în evaluarea digitalizată au rămas 31.623 de lucrări.

Disciplinele care le oferă candidaților cele mai bune șanse de titularizare

Candidații care au obținut minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă sau proba practică, pot participa la repartizarea pe cele 6.166 de posturi titularizabile publicate la nivel național.

Două domenii se desprind în această cursă. Pe de o parte e vorba de locurile vacante în creșe, grădinițe și învățământul primar, iar pe de alta - de cele în cabinetele de consiliere și sprijin din școli.

Iată și cum sunt repartizate locurile vacante: cele mai multe posturi vacante sunt în învățământul antepreșcolar (871), urmate de învățământul preșcolar (770), învățământul primar (714), profesori itineranți și de sprijin (428) și profesori-consilieri școlari (338).

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Repartizarea candidaților pe posturile vacante se desfășoară în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august, care sunt rezervate doar candidaților care au obținut cel puțin media 7,00 la Titularizarea 2026.

Harta rezultatelor: județele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate

Deși rezultatele candidaților de la Titularizarea 2026 sunt peste cele din anii anteriori, sunt discrepanțe mari între județe. Între Cluj, județul cu cel mai bun rezultat – 65,92%, și Caraș-Severin, județul cu cea mai mică rată de promovare – 38,68%, se observă un ecart de peste 27 de puncte procentuale.

Top 10 județe după procentul notelor între 7,00 și 10,00

1 - Cluj - 65,92%;

2 - Iași - 65,41%;

3 - Bacău - 64,02%;

4 - Brașov - 62,54%;

5 - Sibiu - 62,28%;

6 - București - 62,22%;

7 - Dolj - 61,65%;

8 - Galați - 60,71%;

9 - Bihor- 60,63%;

10 - Suceava - 60,20%.

Județele cu cele mai slabe rezultate

42 - Caraș-Severin - 38,68%;

41 - Călărași - 40,74%;

40 - Mehedinți - 41,23%;

39 - Giurgiu - 41,40%;

38 - Tulcea - 42,50%;

37 - Teleorman - 42,94%;

36 - Ilfov - 43,71%;

35 - Covasna - 44,44%;

34 - Ialomița - 44,64%;

33 - Vrancea - 46,38%.

Rezultatele, semnificativ mai bune comparativ cu 2025 și 2024

Rezultatele din acest an sunt cele mai bune din ultimii trei ani.

După soluționarea contestațiilor, 54,41% dintre candidați au obținut note între 7 și 10, față de 46,66% în 2025 și 45,08% în 2024. Asta înseamnă o creștere de 7,75 puncte procentuale față de anul trecut și de 9,33 puncte procentuale comparativ cu 2024.

Rezultate Titularizare 2026: 51% dintre profesori au obținut note peste 7. Creștere semnificativă față de anul trecut

În același timp, ponderea candidaților cu note sub 5 a scăzut la 11,99%, față de 17,07% în 2025 și 17,00% în 2024, ceea ce confirmă o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor la nivel național.