O învățătoare s-a ales cu umărul dislocat, directoarea adjunctă a fost lovită și psiholoaga mușcată de un elev de 9 ani din Cluj

Au fost scene șocante la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, marți, 25 noiembrie, unde un elev de doar nouă ani a atacat mai multe cadre didactice, dislocându-i umărul uneia dintre învățătoare. Potrivit poliției, incidentul a avut loc în timpul unei pauze și a degenerat după o neînțelegere între doi copii.

„Din primele verificări a rezultat faptul că între cei doi minori, ambii de 9 ani, ar fi avut loc o neînţelegere, în urma căreia unul dintre elevi a reclamat că ar fi fost lovit de către colegul său. Ulterior, unul dintre minori ar fi manifestat o stare de agitaţie accentuată, fiind necesară intervenţia cadrelor didactice şi a colegilor pentru a preveni escaladarea situaţiei”, se arată într-un comunicat IPJ Cluj.

În mijlocul crizei de furie, copilul a împins-o pe învățătoarea care încerca să intervină, dislocându-i umărul, a mușcat-o pe psiholoaga școlii de mână, iar pe directoarea adjunctă a lovit-o cu capul în nas. Administratorul școlii și un profesor de sport au încercat, la rândul lor, să ajute la calmarea situației.

Directorul instituției, Horațiu Bota, a explicat pentru Agerpres că atacul a pornit după ce elevul a căzut în curte și a crezut, în mod greșit, că un coleg i-ar fi pus piedică.

„Un elev de clasa a III-a a alergat prin curte, unde sunt 1.500 de copii în pauză, copilul s-a împiedicat, a căzut pe terenul sintetic şi, când s-a ridicat, avut impresia că un alt coleg i-a pus piedică, ceea ce nu era adevărat. (...) Copilul atât era de furios încât, când una dintre doamnele învăţătoare l-a prins şi l-a îmbrăţişat - că este şi mămică - copilul s-a smuls, a făcut o mişcare bruscă, încât i-a dislocat umărul învăţătoarei. Apoi a muşcat-o pe doamna psiholog de mână şi a zgâriat-o, iar pe directoarea adjunctă a lovit-o cu capul în nas”, a precizat directorul.

Acesta a mai spus că elevul se află în consiliere psihologică atât la școală, cât și în privat, cu acordul părinților. Întrebat dacă acesta a mai avut incidente violente, directorul a precizat: „În urmă cu doi ani, când copilul era în clasa I, a mai avut un astfel de episod violent”, relatează presa locală.

În urma incidentului, învățătoarea rănită a mers la medic, iar școala așteaptă concluziile evaluării. Conducerea colegiului subliniază că, în ciuda gravității situației, niciun alt copil nu a fost agresat.