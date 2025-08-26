search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Răutatea în online, noua regulă de socializare. De ce, din spatele tastaturii, alegem atacul în locul dialogului

0
0
Publicat:

De ce e atâta răutate în spațiul online românesc? Un psiholog explică cum anonimatul, lipsa consecințelor și validarea rapidă transformă răutatea și agresivitatea într-un comportament obișnuit pe internet.

streamer, adolescent, laptop, internet, doarme, canapea
Sursă foto: Shutterstock

„Din spatele tastaturii e mai ușor să fii inuman decât uman.” „Anonimatul e oglinda nefiltrată a societății.” „Agresivitatea și răutatea în spațiul online în România are cote alarmante. N-am văzut nici un alt social media, nici măcar american, cu nivelul ăsta.” Aceste fraze, extrase dintr-o discuție pe Reddit, descriu un fenomen care nu mai poate fi trecut cu vederea: agresivitatea și răutatea pe internet atrag mai mult atenția decât un argument bine construit.

Sarcasmul, validarea rapidă și capitalul social al răutății

„Dacă zici că e rău cancerul, o să vină cineva să-ți explice de ce e bine pentru planetă că bolnavii mor, că poluează mai puțin”, notează un utilizator. Altul consideră că „românii sunt deja răi și ultra polarizați de propagandă. Jumătate sunt suveraniști spălați pe creier, restul sunt frustrați și nu există dialog.” Cineva rezumă: „Din frustrare și limitare.”

Un alt participant la discuție scrie că „în online ai impresia că nimeni nu are cum să știe cine ești în realitate și poți să îți spui părerea adevărată, fără să îți fie frică de consecințe. Aici e oglinda nefiltrată a societății.”

Un utilizator atrage atenția asupra efectului de bulă: „Lumea a început să devină prea dependentă de ceea ce crede, în sensul că ceea ce știe este sigur corect. Dreptatea lor este cea adevărată, iar atunci când vii cu o sugestie, automat ești împotriva lor și apare hate-ul.”

Pe scurt, sarcasmul și ironia aduc mai multă validare decât un argument bine construit. Un comentator rezumă: „Dacă zici ceva nesurprinzător, mai bine taci, că ești ignorat. Ca să contezi, trebuie să mergi la extreme, iar extrema sigură este extrema negativăDacă îți place ceva enorm (sau pretinzi că îți place) ești vulnerabil, când găsește cineva o hibă dă cu tine de pământ.”

Dezindividualizarea și pierderea responsabilității personale

Psihologul clinician Gabriela Răileanu explică pentru Adevărul faptul că această cultură a agresivității digitale are cauze precise: „Una dintre cele mai importante explicații pentru răspândirea răutății în spațiul online este legată de specificul acestui mediu: el suspendă temporar, sau chiar elimină complet, o serie de factori care, în viața reală, limitează comportamentele agresive. În interacțiunile față în față, comunicarea umană este autoreglată de feedbackul emoțional imediat: vedem expresiile celuilalt, simțim tonul vocii, observăm reacțiile nonverbale”.

Citește și: Guvernul taie din construcții. Estimările specialiștilor: contracte suspendate, bani pierduți, falimente în lanț

Conform spuselor sale, aceste semnale sociale activează mecanisme empatice care ne ajută să ajustăm discursul și să ne controlăm impulsurile. În spațiul digital, însă, toate aceste elemente dispar sau sunt atenuate. „Nu mai există contact vizual, nu mai simțim tăcerea sau disconfortul celuilalt, nu ne mai confruntăm cu reacții emoționale directe. Iar în absența acestui feedback, barierele morale se reduc, iar reacțiile agresive se exprimă mai ușor”, susține ea.

Specialista vorbește și despre fenomenul de dezindividualizare: „Un rol esențial îl joacă și fenomenul de dezindividualizare, un concept bine documentat în psihologie. Acesta descrie o stare în care individul își pierde sentimentul de identitate personală și responsabilitate în cadrul unui grup mare sau într-un mediu în care anonimatul este prezent. Rezultatul? Comportamente care în viața offline ar fi considerate inacceptabile, precum insulta, ridiculizarea sau agresiunea verbală, devin nu doar tolerate, ci uneori chiar încurajate sau aplaudate.”

Pe scurt, în online, atacul nu doar că este permis, ci adesea încurajat prin reacții și validare publică. „Unul dintre motivele pentru care comportamentele agresive sunt atât de frecvente în mediul online este absența consecințelor reale și imediate. Rareori există sancțiuni clare sau eficiente pentru limbajul ofensator, iar mulți utilizatori simt că pot spune orice fără a suporta urmările. Această lipsă de responsabilizare încurajează impulsivitatea”, subliniază Gabriela Răileanu.

Mai mult, platformele sociale transformă ironia într-un instrument de vizibilitate. „Spațiul online devine o oportunitate facilă de a câștiga rapid vizibilitate, influență sau validare. Poți construi cu ușurință o voce, o imagine, o identitate care să-ți ofere un sentiment de putere și control. Sub forma sarcasmului, ironiei sau atacurilor directe se ascunde un mecanism de apărare împotriva propriei nesiguranțe, o compensare rapidă și superficială a inferiorității resimțite, o recâștigare a controlului într-o lume care altfel te face să te simți mic, neimportant sau invizibil”, crede ea.

Impactul real: anxietate, depresie și izolare

Un alt aspect semnalat de psiholog este influența modelelor de comunicare promovate online. „Un alt aspect esențial este influența modelelor de comunicare promovate online. Unii influenceri, formatori de opinie sau creatori de conținut folosesc sarcasmul și umorul acid ca stil principal de exprimare. Iar pentru tineri, care sunt în plin proces de formare identitară și caută validare, acest tip de discurs devine normativ: este cool, e viral, aduce like-uri și atenție. Problema apare când se pierde nuanța: ironia inteligentă și agresivitatea mascată nu mai sunt diferențiate, iar limbajul dur devine standardul de comunicare.”

Conform spuselor sale este necesar să conștientizăm impactul real al agresivității digitale, pentru că efectele nu sunt doar virtuale. Tinerii care devin constant ținta sarcasmului, trolling-ului sau ridiculizării online pot dezvolta anxietate, depresie, izolare socială și o stimă de sine extrem de fragilă. „Este nevoie de educație emoțională timpurie, de promovarea comunicării asertive și de crearea unor spații sigure în care tinerii să poată vorbi despre ce simt”, conchide psihologul clinician.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
observatornews.ro
image
Numele lui Ilie Năstase, implicat în dosarele Epstein. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: 'Au luat toate
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Plante care nu au nevoie de pământ pentru a creşte. Le poţi ţine într-o vază cu apă mereu, arată şi foarte bine
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Ștefan și Ștefania, doi dintre tinerii morți în accidentul din Munții Iezer Păpușa, vor fi conduși marți pe ultimul drum. Familia și apropiații sunt devastați de durere: „Urmau să se căsătorească”
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Beneficii la pensie. Anunț de la Casa Națională de Pensii privind datele românilor
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Tragedii regale jpg
Tragediile regale care au șocat omenirea! De la accidente mortale la boli și depresii, acești nobili au simțit fulminant greutățile vieții
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență