Trump amenință Columbia cu acțiunea militară: „Sună bine pentru mine”. Liderul american îl acuză pe președintele Petro de trafic de cocaină

Președintele american Donald Trump a escaladat tensiunile în America Latină, amenințând Columbia cu o intervenție militară. Liderul american l-a atacat direct președintele columbian Gustavo Petro, pe care l-a acuzat de implicare în traficul de cocaină către SUA.

Președintele american Donald Trump a afirmat că o operațiune militară a SUA în Columbia „sună bine pentru mine”, într-o discuție cu jurnaliștii, la bordul Air Force One, scrie theguardian.

Comentariile vin după ce Trump l-a acuzat pe președintele columbian Gustavo Petro că produce și comercializează cocaină către Statele Unite, subliniind că „nu va mai face asta pentru mult timp”.

Relațiile dintre Washington și Bogota s-au tensionat în ultimele luni, în contextul mobilizării militare americane în Caraibe. Petro, critic dur al politicii externe a SUA, a catalogat intervențiile americane în Venezuela drept „un atac asupra suveranității” și o amenințare la adresa stabilității umanitare în regiune.

Tot în weekend, autoritățile cubaneze au anunțat că 32 de cetățeni ai Cubei au fost uciși în cadrul operațiunilor militare americane în Venezuela.

Cuba, aliată apropiată a guvernului Maduro, a trimis în repetate rânduri forțe militare și de poliție pentru a sprijini regimul venezuelean.

Secretarul de stat american Marco Rubio a acuzat implicarea directă a Cubei în susținerea aparatului de securitate al lui Maduro. În replică, guvernul venezuelean a anunțat înființarea unei comisii pentru eliberarea președintelui Nicolás Maduro și a soției acestuia, Cilia Flores.

De asemenea, Trump a precizat că alegerile în Venezuela „vor trebui să aștepte”, afirmând că „vom conduce țara, o vom repara și vom avea alegeri la momentul potrivit, dar cel mai important este să repari o țară distrusă”.

Trump afirmă că este posibilă o a doua lovitură militară asupra Venezuelei

Donald Trump a declarat că SUA ar putea lansa o a doua lovitură militară asupra Venezuelei după capturarea președintelui Nicolas Maduro, dacă membrii rămași ai guvernului nu vor coopera.

Trump a insistat, de asemenea, în fața reporterilor aflați la bordul Air Force One, că SUA „conduc” Venezuela după înlăturarea de la putere din weekend, dar că se ocupă și de noua conducere de la Caracas.

„Ne ocupăm de persoanele care tocmai au depus jurământul”, a declarat președintele SUA,, când a fost întrebat dacă a vorbit cu liderul interimar Delcy Rodriguez. „Nu mă întrebați cine este la conducere, pentru că vă voi da un răspuns care va fi foarte controversat.”

Pe piețele internaționale, anunțul SUA privind înlăturarea lui Maduro a generat fluctuații pe piețele asiatice și pe cea a petrolului.

Specialiștii avertizează că redresarea infrastructurii petroliere din Venezuela va fi dificilă și costisitoare, în ciuda planurilor administrației Trump de a atrage companii americane pentru modernizarea instalațiilor.