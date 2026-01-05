search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Vremea extremă lasă mii de oameni fără curent electric, în mai multe județe din țară. Comitetul Energetic de Iarnă, convocat de urgență

Publicat:

Comitetul Energetic de Iarnă se reunește luni, 5 ianuarie, pentru a evalua situația din sectorul energetic, după ce vremea extremă din ultimele zile a lăsat mii de gospodării fără curent electric în mai multe județe ale țării, în contextul avertizărilor de viscol, ninsori abundente și polei.

Mii de oameni fără curent electric FOTO: getty images
Mii de oameni fără curent electric FOTO: getty images

Potrivit Ministerului Energiei, duminică seară, 4 ianuarie, la ora 20:00, un număr de 17.428 de consumatori erau încă nealimentați cu energie electrică. Cele mai mari probleme s-au înregistrat în județele Alba, Mureș și Sibiu.

Autoritățile precizează că avariile au fost cauzate de condițiile meteorologice severe din ultimele două zile, marcate de coduri galben și portocaliu de intensificări ale vântului, viscol, ninsori abundente și polei. Au fost afectate instalații electrice aflate în administrarea operatorilor de distribuție Distribuție Energie Electrică România, Distribuție Oltenia și Rețele Electrice România.

În ultimele 36 de ore, peste 100 de echipe de intervenție au acționat continuu în teren, reușind reconectarea la rețeaua de energie electrică a aproximativ 77.240 de gospodării din întreaga țară. Duminică seară, lucrările de remediere erau încă în desfășurare, 36 de echipe formate din peste 100 de electricieni intervenind pentru restabilirea alimentării în localitățile rămase fără curent.

„Vântul puternic și ninsorile au doborât numeroși copaci peste rețelele electrice și au provocat avarii la conductoare și izolatoare, generând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică”, a transmis Ministerul Energiei. În localitățile greu accesibile, alimentarea a fost asigurată temporar prin utilizarea de grupuri electrogene.

La nivel național, 85 de localități au fost afectate de întreruperile de curent, iar majoritatea problemelor au fost remediate ca urmare a colaborării dintre operatorii din sectorul energetic și echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au pus la dispoziție inclusiv șapte grupuri generatoare.

Situația rămâne însă complicată și în orele următoare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), un cod portocaliu este în vigoare până în data de 6 ianuarie, ora 10:00, fiind vizate precipitații moderate cantitativ, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol în zona montană, în zonele menționate în avertizarea meteorologică.

Cod portocaliu de vreme rea

Meteorologii anunță că temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, cu cantități de apă cuprinse, în general, între 10 și 30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi consistent, de 20–50 de centimetri. În zonele deluroase, precum și în Transilvania și Maramureș, vor predomina lapovița și ninsoarea, cu depuneri de zăpadă de 5–15 centimetri.

În Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea sunt prognozate precipitații mixte, iar pe alocuri se va forma polei. Vântul va avea intensificări la munte, cu rafale ce pot depăși 70–80 km/h, în special la altitudini mari, viscolind temporar ninsoarea.

În acest context, Ministerul Energiei avertizează că ploile înghețate și vântul puternic pot îngreuna intervențiile la mare înălțime, pe stâlpii de tensiune, însă echipele vor rămâne mobilizate până la soluționarea completă a tuturor avariilor.

În ceea ce privește Sistemul Energetic Național, autoritățile dau asigurări că acesta funcționează în parametri normali și nu este afectat. Depozitele de gaze naturale sunt în prezent ocupate în proporție de peste 71%, nivel considerat suficient pentru asigurarea siguranței în alimentare pe perioada sezonului rece.

