Cine este judecătorul de 92 de ani care va decide soarta lui Nicolás Maduro, în SUA: l-a confruntat și pe Donald Trump în instanță

Judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, va conduce procesul istoric al președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, acuzat de conducerea unei organizații de trafic de droguri care operează la nivel internațional.

Maduro a fost arestat în urma unei operațiuni militare americane la Caracas și transferat, ultterior, în Statele Unite. Autoritățile americane îl acuză de implicare directă în traficul internațional de droguri, conducând presupusa organizație criminală cunoscută sub numele „Cartel de los Soles”. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Maduro și soția sa, Cilia Flores, „vor simți în curând întreaga forță a sistemului judiciar american”.

Judecătorul Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, va conduce procesul istoric al președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. Numit în 1998 de președintele democrat Bill Clinton, are o experiență vastă în proceduri complexe și de mare vizibilitate, scrie spiegel.

Alvin Hellerstein a gestionat plăți de despăgubire în urma atacurilor din 11 septembrie 2001 și a respins recent aplicarea controversatei Legi a Inamicilor Străini din 1798 pentru deportări inițiate de administrația Trump.

Drumurile lui Hellerstein s-au intersectat și cu cele ale lui Donald Trump.

Într-un proces celebru legat de plățile către vedeta Stormy Daniels, judecătorul a respins încercarea fostului președinte de a muta cazul într-o altă instanță federală, motivând că „plățile sunt o chestiune pur personală a președintelui și nu reflectă atribuțiile oficiale ale funcției”.

Procesul lui Nicolás Maduro urmează să fie unul dintre cele mai mediatizate din istoria recentă a justiției americane.