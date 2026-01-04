search
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026

Publicat:

Noua lege a pensiilor aduce beneficii suplimentare pentru cei care au acumulat vechime în muncă și au contribuit constant la sistemul public, sub forma unor bonificații ce influențează valoarea finală a pensiei.

Cineva transcrie datele din cartea de muncă într-un registru
Legea pensiilor introduce o serie de bonificații financiare în calculul pensiilor. Foto arhivă

Aceste bonificații financiare se numesc puncte de stabilitate și se acordă  sub forma punctelor de pensii celor care au depășit vechimea de 25 de ani.

Ce sunt punctele de stabilitate și când se acordă

Punctele de stabilitate sunt un bonus adăugat la calculul pensiei în România, acordate pentru stagiul de cotizare contributiv de peste 25 de ani, pentru a recompensa fidelitatea la sistemul public, cu valori crescând progresiv. Acestea se acordă la pensionare și se adaugă la punctajul anual standard (rezultat din venituri) pentru a mări totalul pensiei, începând cu 2024, conform noii Legi a Pensiilor. 

În situația persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani, pentru stagiul de cotizare contributv care depășește acest plafon se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

Începând cu 1 septembrie 2024, formula de calcul a pensiei este VPR (valoarea punctului de referință stabilit la 81 de lei) x Număr total de puncte. Valoarea punctului de referință nu a mai fost actualizată de atunci.

Cum modifică punctele de stabilitate valoarea pensiei. Exemple de calcul

Socotind că un pensionar a lucrat doar 27 de ani, adică numai 2 ani peste numărul de la care se acordă punctele de stabilitate, înseamnă că acesta va încasa doar 81 de lei în plus în urma recalculării, dacă îi vor fi păstrate toate celelalte beneficii de care s-a ținut cont la stabilirea cuantumului pensiei.

În cazul în care un pensionar a muncit 35 de ani și pentru toți s-au plătit contribuțiile la pensii, acesta va încasa în plus în urma recalculării 506 lei (2,5 puncte pentru perioada muncită între 25 și 30 de ani, plus 3,75 de puncte pentru perioada muncită între 30 și 35 de ani, de înmulțit cu 81 lei).

Cei mai avantajați vor fi însă cei care au muncit mai mult: un pensionar care a muncit peste 45 de ani va primi în plus față de cel care a muncit 35 de ani suma de 810 lei, adică o pensie majorată cu 1.316 lei de la 1 septembrie.

Din datele prezentate mai sus de ministrul Muncii reiese că aproape 2 milioane de pensionari au muncit între 25 și 35 de ani, puțin peste 1 milion au muncit între 35 și 41 de ani, alte câteva zeci de mii depășind o vechime de 45 de ani în câmpul muncii.

