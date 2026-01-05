Probleme medicale pentru Cristian Chivu. Antrenorul român nu s-a prezentat la interviul de după meciul cu Bologna

La Milano, Inter a zburdat pe teren în meciul cu Bologna, scor 3-1, și a revenit în frunte în Serie A, cu 39 de puncte în 17 etape, cu unul peste AC Milan și două peste campioana Napoli.

La final, Cristian Chivu (45 de ani) nu a apărut în fața microfoanelor postului Dazn, care a transmis jocul în Italia, ci l-a trims pe asistentul său, sârbul Aleksandăr Kolarov (40 de ani) Motivul? Românul și-a pierdut vocea pe marginea. A strigat în timpul patidei atât de tare și de mult încât corzile sale vocale au avut de suferit, iar el a răgușit.

„Trebuie să mențin o bună comunicare, pentru că el vorbește chiar frumos”, și-a început Kolarov discursul.

A fost întrebat ce s-a schimbat de la venirea lui Chivu. „Nu am vrut să schimbăm nimic, am vrut să adăugăm ceva. Echipa era deja aproape de a câștiga multe lucruri anul trecut, am atins niște puncte umane și apoi am muncit din greu pe teren, iar echipa a luat o turnură semnificativă. Suntem primii ăn clasament și vrem să rămânem acolo.

Cine strigă mai tare, Chivu sau Inzaghi? Chivu pare calm, dar nu este deloc. Cred că Cristian strigă mai tare decât Simone (n.r. - Inzaghi, 49 de ani, antrenor la Al Hilal)”, a mărturisit Kolarov.