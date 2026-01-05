Cele mai ieftine orașe din Europa pentru city break în 2026

Europa oferă destinații vibrante caracterizate prin orașe vechi istorice, bucătărie interesantă și comunități creative, însă prețurile pentru city break în locuri populare precum Paris, Londra și Stockholm continuă să crească. Experții în turism au întocmit un top al celor mai ieftine destinații din Europa în 2026.

1. Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

Capitala Bosniei și Herțegovinei, Sarajevo, este una dintre cele mai ieftine destinații de vizitat din Europa, cu zboruri la cel mai mic preț în lunile de iarnă. Orașul are o scenă vastă dedicată cafelei, localnicii începându-și ziua cu o ceașcă fierbinte de cafea tare, nefiltrată, preparată într-o oală de cupru ( džezva ). Băutura de aici este foarte ieftină, așa că vizitatorii pot gusta din belșug - începând de la cafenelele din bazarul Baščaršija, scrie independent.co.uk.

Pe lângă cultura cafelei, vizitatorii pot afla mai multe despre istoria complexă a orașului Sarajevo prin intermediul unora dintre atracțiile sale de top, inclusiv Moscheea Gazi Husrev-Beg din epoca otomană, care poate fi vizitată pentru 1,35 lire sterline, precum și muzeul Tunelului Salvării (9 lire sterline), care se concentrează pe asediul orașului din anii 1990.

Muzeul Copilăriei în Război (4,39 lire sterline), care prezintă experiențele copiilor din timpul războiului în Bosnia și în întreaga lume, este, de asemenea, foarte recomandat. Printre activitățile mai relaxante se numără o excursie în munți cu telecabina din Sarajevo (9 lire sterline) sau observarea străzilor de dedesubt la apus de soare de la Fortăreața Galbenă.

2. Sofia, Bulgaria

Adesea trecută cu vederea, Sofia este o destinație ideală pentru o excursie ieftină – oferind cazări la hoteluri accesibile, mâncare la prețuri accesibile și posibilitatea de a explora cea mai mare parte a capitalei bulgare pe jos. În timp ce se plimbă pe străzile Sofiei, vizitatorii se vor trezi înconjurați de un amestec unic de arhitectură, de la ruine otomane, romane și bizantine, până la clădiri din beton din epoca socialistă, toate putând fi descoperite gratuit.

Printre atracțiile turistice se numără Catedrala Patriarhală Sf. Alexandru Nevski și Biserica Boyana , inclusă în patrimoniul UNESCO, care adăpostește celebre fresce medievale (5,40 lire sterline). Atunci când caută delicatese locale, vizitatorii anteriori recomandă adesea popularul tur gratuit Balkan Bites Food Tour, care are loc zilnic pentru a oferi turiștilor o mostră din bucătăria tradițională bulgărească.

Cuibărită la poalele Muntelui Vitosha, o escapadă la oraș poate fi combinată și cu explorarea naturii, cum ar fi drumețiile la Cascadele Boyana sau pe traseul mai dificil al Podurilor de Aur. Doriți să combinați o vacanță la schi cu o escapadă la oraș? Boroveț și Vitosha, stațiuni de la periferia Sofiei, sunt considerate pe scară largă o alternativă mai ieftină la pârtiile mai scumpe din Europa.

3. Braga, Portugalia

Adesea considerat „Roma Portugaliei”, acest al treilea oraș mai puțin vizitat este adesea trecut cu vederea în favoarea Porto și Lisabonei, ceea ce se dovedește a fi destul de benefic pentru turiștii care vizitează, deoarece prețurile sunt mici, iar aglomerația este rară.

Deși orașul reprezintă o istorie de peste 2.000 de ani, Braga are o cultură tinerească extinsă datorită universităților din acest oraș, ceea ce duce la dezvoltarea unei scene creative, cu studiouri și expoziții precum Galeria Zet și Galeria Mário Sequeira , ambele cu intrare gratuită.

Hoinărea pe străzi oferă o abundență de arhitectură frumoasă, de la catedrala barocă și gotică (1,76 lire sterline) până la Sanctuarul Bom Jesus do Monte, un mare altar catolic (3,50 lire sterline). Departe de repere, clădirile sunt adesea acoperite cu plăci tradiționale Azulejo de un albastru strălucitor. Asigurați-vă că intrați într-o cafenea de pe aceste străzi pentru a lua o felie de plăcintă frigideira de Braga .

4. București, România

Bucureștiul are multe de oferit. Populația sa studențească plină de viață a umplut străzile cu baruri și cluburi accesibile și diverse, ideale pentru un weekend de petrecere ieftin.

Deși băuturile ieftine sau spa-urile de o zi sunt tentante, vizitatorii ar trebui să își facă timp și pentru ofertele istorice și culturale ale orașului. Turul gratuit Walkabout , foarte apreciat de turiști, permite vizitatorilor să viziteze toate atracțiile principale dintr-o dată, cum ar fi centrul istoric, cea mai veche berărie din oraș și Piața Revoluției, o piață cu semnificație istorică, care găzduiește și fostul Palat Regal și Ateneul Român neoclasic (2,58 lire sterline).

5. Cracovia, Polonia

Acest oraș polonez a fost unul dintre primele situri din Patrimoniul Mondial UNESCO înscrise la întocmirea listei în 1978, alăturându-se altor 11 situri din întreaga lume considerate a avea „valoare universală excepțională”. Vizitatorii Cracoviei nu înțeleg mult de ce, cu palatele sale istorice, vestigiile fortificațiilor din secolul al XIV-lea și cea mai mare piață din Europa.

Unul dintre cele mai bune lucruri gratuite de făcut în timpul unei vizite la Cracovia este o excursie la Castelul Wawel, fortificat, situat pe deal . Terenul și unele expoziții pot fi vizitate gratuit, deși unele interioare sunt contra cost.

Orașul este foarte accesibil pe jos. Asigurați-vă că vă opriți și admirați Hala Stofelor în stil renascentist , care se află ca element central în piața principală. Mai jos se află muzeul subteran Rynek, care se concentrează pe săpăturile arheologice care au scos la iveală elemente cheie ale istoriei orașului. Prețurile încep de la aproximativ 8 lire sterline, dar merită să rezervați excursia pentru o zi de marți, când intrarea este gratuită.

Cei interesați de istoria mai recentă pot petrece o zi plimbându-se prin Nowa Huta , una dintre cele mai mari așezări social-realiste construite vreodată, care găzduiește acum centre culturale, spații verzi uriașe și muzee.

6. Tirana, Albania

Un amestec vibrant de clădiri colorate, din perioada otomană până în epoca sovietică, acest oraș cu aspect unic este adesea uitat în favoarea vecinilor săi greci și italieni. Cu toate acestea, în comparație cu alte destinații europene, Tirana este în mare parte mai accesibilă de vizitat, cu la fel de multe lucruri interesante de văzut și de făcut.

Cea mai bună modalitate de a-ți face o idee despre oraș este să-l explorezi pe jos. Observă clădirile neobișnuite și radicale care continuă să apară ca parte a remodelării urbane a Tiranei, de la Downtown One, apartamentele Vertical Forest, cu aspect pixelat, până la clădirea Skanderbeg, încă în construcție și construită pentru a semăna cu chipul liderului militar medieval după care este numită.

Pentru priveliști gratuite asupra acestui orizont eclectic, urcați pe Piramida din Tirana pentru a admira întregul oraș. Cei care doresc să privească mai atent istoria recentă a Tiranei ar trebui să viziteze cele două muzee Bunk'Art , foste buncăre nucleare imense construite de dictatorul comunist Enver Hoxha, care sunt folosite acum pentru a explora istoria tumultoasă a Albaniei din secolul al XX-lea. Biletele combinate costă de la aproximativ 11 lire sterline.

Pentru vizitatorii mai interesați de mâncare, există multe restaurante ieftine în oraș, cu vânzători ambulanți de mâncare care vând byrek ( plăcinte sărate) și qofte ( chiftele la grătar). Una dintre cele mai la modă zone ale orașului, Blloku, odinioară rezervată elitelor comuniste, este acum locul ideal pentru restaurante și băuturi, cu cafenele care vând preparate locale și baruri animate care aglomerează în fiecare seară.

7. Sevilla, Spania

Fiind cel mai cald oraș din Europa continentală, Sevilla este cu ușurință cea mai bună alegere pentru o excursie accesibilă, care oferă totodată ore însorite și o vreme plăcută pe tot parcursul anului. Deși căldura poate fi puțin insuportabilă în august pentru un oraș, temperaturile atingând maxime de 36°C, lunile de iarnă aduc în continuare o vreme caldă și blândă, menținându-se între 16°C și 21°C.

Există o mulțime de lucruri de văzut gratuit în Sevilla, inclusiv Plaza de España în formă de semilună, care duce la marele Parque de María Luisa, plin de fântâni placate cu gresie, iazuri, alei și locuri de joacă. Asigurați-vă că vă plimbați de-a lungul râului Guadalquivir și în alte cartiere , cum ar fi Alfalfa și Arenal, care oferă multe dintre cele mai bune hoteluri și baruri din oraș.

Profitați la maximum de barurile tradiționale de tapas din Sevilla, unde porțiile mici de mâncare costă doar câțiva euro. Economisiți bugetul pentru degustarea vinurilor locale, cum ar fi Vino de Naranja (vin portocaliu). Pentru mai multe explorări gastronomice, piața de alimente proaspete Mercado de Triana este deschisă zilnic, cu excepția duminicii, unde se găsesc delicatese locale, cum ar fi jamón iberic (șuncă), măsline și brânză.

8. Budapesta, Ungaria

Budapesta este un oraș încărcat de istorie și găzduiește unele dintre cele mai bune băi din Europa, datorită faptului că orașul se află deasupra a peste 100 de izvoare geotermale. Deși Széchenyi este una dintre cele mai faimoase și populare băi de vizitat, cei care au un buget restrâns pot găsi o opțiune mai accesibilă la Băile Termale Dandár , ale căror bilete costă de la puțin peste 6 lire sterline.

Budapesta atrage de mult timp vizitatori datorită amestecului său eclectic de stiluri de construcție, de la Biserica gotică Matthias, Bazilica Sfântul Ștefan în stil neoclasic și Castelul Buda în stil baroc. Intrarea în Castelul Buda depinde de preferințele vizitatorilor: galeria de artă, muzeul de istorie sau un tur, dar plimbarea prin întinsul său domeniu este gratuită. Între timp, intrarea în Bazilica Sfântul Ștefan pentru a vedea grandioasele mozaicuri va costa în jur de 5 lire sterline.

O altă activitate accesibilă este petrecerea unei zile drumețind pe Dealul Gellért, înalt de 235 m, cu priveliști panoramice asupra orașului și a Dunării din vârf. Pentru ceva mai relaxant, vizitați Parcul Orășenesc, cu intrare gratuită, dotat cu un lac pentru bărci, locuri de joacă și Castelul Vajdahunyad , o construcție din 1896. De asemenea, merită să faceți un pas pe Insula Margareta din mijlocul Dunării, care este plină de grădini, ruine medievale și o fântână muzicală.

9. Catania, Sicilia

Întins la poalele celui mai activ vulcan din Europa, Muntele Etna, se află unul dintre cele mai accesibile locuri de vacanță de pe continent: Catania . În timp ce multe alte destinații italiene sunt cunoscute pentru prețurile lor excesive și activitățile costisitoare, acest oraș din Sicilia este considerat un loc mult mai ieftin de vizitat când vine vorba de hoteluri accesibile și mâncare ieftină.

În spatele catedralei baroce din Catania se află faimoasa piață de pește a orașului, fără pretenții, care vinde o gamă largă de alimente proaspete, cum ar fi tripe cu ardei roșii copți și caracatiță gătită la comandă, majoritatea putând fi cumpărate pentru câțiva euro.

Odată ce vă simțiți sătui, există o mulțime de zone prin care să vă plimbați. Faceți o oprire la Piazza del Duomo din Catania, piața principală. În centrul său se află neobișnuita Fântână a Elefantului, care a devenit un simbol al orașului. Aproape de centrul orașului, vizitatorii vor da peste și ruinele scufundate ale unui mare amfiteatru roman, la care se poate intra pentru puțin peste 5 lire sterline.

Cei care își doresc o vacanță activă pot, de asemenea, să facă drumeții pe straturile de lavă întărită din jurul Muntelui Etna cu un ghid în timpul sezoanelor intermediare, când temperaturile sunt mai scăzute. Această activitate nu este o sarcină ușoară și ar trebui întreprinsă de către cei cu multă experiență. Traseele cele mai joase pot fi parcurse gratuit, dar este important să rezervați un ghid pentru zonele de peste 2.800 m.

10. Salonic, Grecia

Grecia nu este prima țară care îți vine în minte atunci când planifici o călătorie accesibilă, vacanțele la stațiuni și sejururile pe plajă fiind de obicei promovate la prețuri premium. Cu toate acestea, al doilea oraș ca mărime din Grecia se dovedește a fi unul dintre cele mai ieftine locuri de vizitat din Europa, permițând o explorare mai profundă a culturii grecești fără a cheltui prea mult.

Orașul portuar istoric Salonic menține prețurile scăzute datorită faptului că este un important centru studențesc, precum și datorită faptului că este adesea trecut cu vederea de turiști pentru insule și cele trei peninsule Halkidiki. Viața de noapte este considerabil mai ieftină aici, berea costând în jur de 5 € (4,40 £).

Nici oferta culturală a orașului nu trebuie ratată. Vizitați Turnul Alb , cândva o închisoare notorie în timpul epocii otomane, al cărui interior poate fi vizitat pentru peste 5 lire sterline.

Bisericile bizantine din Salonic merită, de asemenea, o vizită, inclusiv situri protejate de UNESCO, precum Rotonda, Sfântul Dimitrie și Mănăstirea Latomou. De asemenea, este posibil să combinați o escapadă la oraș cu timp petrecut la plajă. Plaja Perea și Agia Triada oferă ape puțin adânci și plaje cu nisip, ideale pentru familii.