Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank și supraviețuitoare a Auschwitz: a trăit coșmarul Holocaustului și l-a povestit lumii

Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank și supraviețuitoare a lagărului Auschwitz, a murit la 96 de ani, lăsând în urmă o viață dedicată luptei împotriva urii și educației despre ororile Holocaustului. Povestea ei de supraviețuire și curaj continuă să inspire generații întregi.

Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank, a murit Auschwitz FOTO: Fundația Eva Schloss
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank, a murit Auschwitz FOTO: Fundația Eva Schloss

Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank și una dintre ultimele martore ale Holocaustului, a încetat din viață sâmbătă, 3 ianuarie, la Londra, la vârsta de 96 de ani, potrivit BBC. 

Ea a fost co-fondatoare și președintă onorifică a Fundației Anne Frank UK, unde a promovat educația privind Holocaustul și lupta împotriva urii și intoleranței.

Familia sa a transmis că simte „marea tristețe” după pierderea „mamei, bunicii și străbunicii noastre dragi”. Într-un omagiu acordat Jewish News, familia a amintit că Eva Schloss a fost „o femeie remarcabilă, supraviețuitoare a Auschwitz, educatoare devotată și neobosită în munca sa pentru amintire, înțelegere și pace”.

O copilărie marcată de război

Eva s-a născut în Austria în 1929 și era copil când naziștii au invadat țara. Familia ei a fugit mai întâi în Belgia, apoi în Olanda, stabilindu-se vizavi de casa Annei Frank din Amsterdam. Cele două fete, de aceeași vârstă, se jucau împreună, până când familiile lor au fost nevoite să se ascundă de naziști.

După doi ani în ascuns, Eva și familia sa au fost descoperiți și deportați la Auschwitz. Eva a supraviețuit lagărului, în timp ce tatăl și fratele său au murit în captivitate.

După eliberarea în 1945, Eva și mama ei s-au întors în viață, iar mama sa s-a căsătorit cu Otto Frank, tatăl Annei Frank. Eva s-a mutat în 1951 la Londra pentru a studia fotografia și l-a cunoscut pe soțul ei, Zvi Schloss. Cuplul a avut trei fiice și a trăit în Londra, devenind cetățeni britanici.

În 1990, Eva Schloss a cofondat Fundația Anne Frank UK, dedicându-și viața educației tinerilor și promovării toleranței. Ea a călătorit în întreaga lume pentru a povesti experiența Holocaustului și a inspira generațiile tinere.

În 2013, Eva Schloss a fost numită membru al Ordinului Imperiului Britanic de către Regele Charles.

Familia regală a transmis condoleanțe: „Suntem profund întristați. Am avut privilegiul și mândria de a o cunoaște și o admirăm profund. Fie ca memoria ei să fie o binecuvântare pentru noi toți.”

Eva Schloss rămâne un simbol al supraviețuirii, curajului și luptei împotriva urii. 

Europa

Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
