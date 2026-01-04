Sectorul construcțiilor a fost puternic marcat în ultimii ani de efectele pandemiei și războiului din Ucraina, care au generat deficit de forță de muncă și inflație. Cu ajutorul mai multor experți în domeniu, „Adevărul” a făcut o analiză a efectelor marcante din 2025 și a previziunilor pentru 2026.

Experții consultați provin atât din rândul dezvoltatorilor imobiliari, cât și din rândul celor care distribuie materiale de contrucții. „Deși 2025, urmează unor ani foarte grei, pe plan intern și internațional, de la debutul pandemiei în 2020, la izbucnirea războiului din Ucraina în 2022 am reușit să supraviețuim. (...) Cea mai dificilă perioadă a anului a fost însă cea asociată cu introducerea noilor măsuri fiscale: creșterea TVA, reducerile salariale din sectorul public și modificările de costuri operaționale de la jumătatea anului 2025”, a declarat pentru „Adevărul” Marian Ciupitu, director general Terano Construct.

La rândul său, Dragoș Vlagali, director general Bauindustry DC, a declarat pentru „Adevărul” că anul 2025 a fost ca un „montagne russe” în care sectorul construcțiilor a trecut de la agonie la extaz și înapoi.

„În 2025, piața materialelor de construcții a continuat să fie marcată de fluctuații semnificative ale costurilor de achiziție. (...) Cea mai mare provocare a anului a fost jocul de pe scena politică cu care a debutat anul care a frânat cumva investițiile mari, dar nu a stopat în schimb zona de comerț online care a fost constantă pe toată perioada anului cu fluctuații pozitive în mai, iunie, septembrie si octombrie când am înregistrat creșteri cu cel puțin 30-40% a vânzărilor, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Deși creșterea TVA-ului a creat un moment de panică, o pseudo criză la nivel de vânzări, se pare că ne-am repliat rapid, deoarece societatea a uitat și s-a întors la vria de consum care personal ne-a bucurat. Deși am început anul extrem de sceptici, acesta s-a dovedit unul bun, nu exploziv, dar nici unul pe pierdere. Producătorii au păstrat ritmul creșterilor de prețuri pe care îl practică în ultimii ani, în 2 tranșe, între 3-8% la materiale precum ( vopsele lavabile, hidroizolții, tencuieli decorative, adezivi placări ceramice etc). Pe partea de produse private label ( sistem de nivelare a plăcilor ceramice, folie extensibilă de protecție a ferestrelor și ușilor) am putut sa păstrăm prețurile”, a explicat Vlagali.

2026 va fi un an „de bine” pentru proiectele solide

Întrebat ce previziuni are pentru 2026, Marian Ciupitu a spus că se teme de contextul global, care împreună cu măsurile fiscale luate de Guvernul României poate pune noi frâne. „Sincer, nu vreau să fiu pesimist, dar trebuie să recunosc că îmi e teamă că tot contextul global, asociat măsurilor luate de Guvern, va provoca din nou frâne. Să sperăm totuși că nu”, a spus el.

„Prefer să fiu rezervat și să iau anul și provocările cum vin, pas cu pas”, a declarat la rândul său Dragoș Vlagali.

Despre recalibrarea afacerii și adaptarea la cerințele pieței au vorbit și alți mari dezvoltatori imobiliari.

Cătălin Apetri, CEO și Fondator al CGA Home Consulting și director de dezvoltare pentru România al investitorului Ghai Sant Ram, a explicat pentru „Adevărul” că, pentru piața rezidențială din București, anul 2026 se anunță mai degrabă ca un an de recalibrare decât un nou an de criză. „După o perioadă marcată de volatilitate a dobânzilor, ajustări fiscale și un climat geopolitic tensionat, piața intră într-o fază de maturizare. Cererea nu dispare, ci devine mai atentă și mai selectivă. Cumpărătorii caută proiecte clare, bine amplasate și dezvoltate cu o viziune pe termen lung. În acest sens, 2026 va fi un an de „bine” pentru proiectele solide și previzibile și dificil pentru cele construite pe premise speculative. Piața va recompensa disciplina și planificarea, nu promisiunile nerealiste”, a explicat Apetri.

Potrivit acestuia, datele oficiale indică mai degrabă o temperare a ritmului de creștere, nu o scădere a pieței. „În 2026, piața va crește selectiv, iar proiectele mari, bine conectate și coerent gândite vor continua să performeze peste media pieței”, a spus el.

Prețul apartamentelor va continua să crească

Întrebat dacă în 2026 se vor scumpi sau ieftini apartamentele, Apetri a opinat că materialele de construcții vor continua să se scumpească moderat, pe fondul creșterilor de taxe, a creșterilor de salarii și a cerințelor tot mai stricte legate de eficiență energetică și sustenabilitate. „Chiar dacă presiunea din anii anteriori s-a mai temperat, costurile nu revin la nivelurile pre-pandemie. În 2026, diferența nu o va face prețul materialelor, ci capacitatea dezvoltatorilor de a le integra inteligent într-un proiect coerent. Prețurile locuințelor vor continua să crească, dar într-un ritm mai echilibrat și diferențiat. Segmentul middle-up rămâne cel mai stabil, deoarece se adresează unui cumpărător cu venituri mai sigure și cu o perspectivă pe termen lung. Creșterea costurilor de construcție, a salariilor și a cerințelor de eficiență energetică se va reflecta inevitabil în prețuri. Totuși, nu ne aflăm într-un scenariu de scumpiri accelerate, ci într-unul de ajustare graduală, susținută de cerere”, a declarat Apetri pentru „Adevărul”.

„Prețurile la nivelul întregii piețe rezidențiale vor continua să crească, dar într-un ritm mai moderat. Diferența o vor face proiectele finalizate, care oferă siguranță și infrastructură deja funcțională”, a declarat la rândul său, pentru „Adevărul” Cristian Stanciu, CEO al proiectului Ivory Residence.

Răspunzând aceleiași întrebări, Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis, a declarat pentru „Adevărul” că piața materialelor de construcție a funcționat în ultimii ani ca un indicator sensibil la evoluțiile globale. cel mai realist scenariu pentru 2026 fiind acela al unei temperări, nu al unei scăderi. „Vor exista probabil categorii de materiale unde creșterea va fi mai redusă, însă nu există premise pentru o ieftinire în sens real. Economia globală funcționează încă într-un context de costuri ridicate pentru producția industrială, iar România nu este izolată de aceste influențe.

Prețurile locuințelor sunt rezultatul unui calcul în care trebuie să punem prețul materialelor, costurile cu forța de muncă și deficitul de personal, dar și numărul redus de proiecte noi și cererea în creștere. Toate acestea sunt elemente importante care pun presiune pe prețul final. Toți acești factori împing piața către același rezultat, creșteri moderate de prețuri”, a declarat Ozan Tun cer pentru „Adevărul”.

Cosmin Savu Cristescu, fondatorul Redport, a explicat pentru „Adevărul” că piața va trece printr-un proces de reașezare. „Zonele bine conectate și proiectele cu prețuri corect calibrate vor continua să performeze, în timp ce dezvoltările supralicitate sau slab poziționate vor întâmpina dificultăți. Practic, asistăm la un proces de profesionalizare a pieței.

Nu vedem premise reale pentru o ieftinire semnificativă a materialelor de construcții. Costurile energetice, inflația, presiunile salariale și impactul fiscal rămân factori de presiune. Cel mai probabil, prețurile materialelor se vor stabiliza sau vor înregistra creșteri moderate, în concordanță cu rata inflației.

În acest context, diferența o face capacitatea dezvoltatorilor de a gestiona eficient lanțurile de aprovizionare și de a planifica investițiile pe termen mediu”, a declarat Cristescu.

Întrebat dacă vor crește sau nu prețurile locuințelor rezidențiale, Cristescu a declarat că prețurile locuințelor nu vor înregistra creșteri accelerate, însă vor reflecta în mod firesc evoluția costurilor de construcție și a inflației. „În același timp, Bucureștiul rămâne una dintre cele mai accesibile capitale europene, iar raportul dintre venituri și prețurile rezidențiale permite în continuare o evoluție organică a pieței.

Oferta de locuințe noi, de calitate, este insuficientă în raport cu dinamica demografică și cu necesitatea înnoirii unui fond locativ vechi, cu o vârstă medie de peste 60 de ani. În acest context, pentru 2026 anticipăm un avans moderat al prețurilor”, a declarat Cristescu pentru „Adevărul”.

Cum vor suporta dezvoltatorii noile creșteri de taxe

Specialiștii consultați de „Adevărul” au estimat cum va evolua sectorul în contextul noilor măsuri fiscale adoptate de Guvern pentru 2026.

„Deficitul de forță de muncă calificată în construcții va continua și în 2026. Este un fenomencu care ne confruntăm de foarte mulți ani, accentuat de migrația forței de muncă și de cererea tot mai mare pentru specializări tehnice.

Salariile din construcții vor continua să crească, în același ritm moderat ca și în ultimii ani, în strânsă legătură cu deficitul de personal și cu complexitatea tot mai mare a proiectelor rezidențiale moderne. Această evoluție se reflectă în costuri.

Creșterile de taxe vor reprezenta o provocare majoră pentru toate firmele, dar mai ales pe cele care nu au o poziție stabilă deja în piață. Doar dezvoltatorii și constructorii cu finanțare solidă vor putea absorbi aceste costuri fără a afecta fie termenele, fie calitatea”, a declarat Apetri pentru „Adevărul”.

La rândul său, Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis, a declarat pentru „Adevărul” că industria construcțiilor din România nu a cunoscut niciodată confortul unui surplus de forță de muncă. „Salariile din construcții se află pe un trend ascendent de mai mult timp, iar această evoluție nu se va opri în 2026. Deficitul de personal, creșterea costului vieții și presiunea proiectelor mari asupra unei piețe mici de specialiști vor conduce la o creștere naturală a remunerațiilor.

Nu toate companiile vor putea suporta creșterile de taxe din 2026. Doar cele care și-au construit strategiile astfel încât să nu depindă de un singur scenariu, și-au planificat fluxurile financiare într-un mod matur și au o structură operațională stabilă vor reuși să absoarbă presiunea fiscală fără să își compromită ritmul de dezvoltare”, a declarat Ozan Tuncer.

„În construcții, deficitul de forță de muncă rămâne structural, chiar dacă ritmul investițiilor este influențat de sezonalitate. Specialiștii calificați sunt în continuare dificil de atras, iar dezechilibrele din piața muncii nu pot fi corectate pe termen scurt. Soluțiile reale țin de politici publice și investiții consistente în învățământul dual, ale căror efecte se văd pe termen mediu.

Companiile bine capitalizate, cu proiecte solide, portofolii adaptate cererii reale și structuri financiare sănătoase pot absorbi aceste creșteri. În schimb, firmele cu modele fragile de business vor resimți presiuni semnificative. Efectul va fi o consolidare a pieței, în care vor rămâne jucătorii profesioniști”, a declarat Savu Cristescu pentru „Adevărul”.