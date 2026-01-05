Creșterea impozitelor. De ce e mai rentabil să închiriezi decât să deții un spațiu comercial în România

Cadrul fiscal și administrativ actual descurajează deținerea de imobile pe firmă, mai ales pentru IMM-uri, din cauza taxelor mari, regulilor instabile și a costurilor, spune Cosmin Răileanu, fondator Depozit Virtual.

„În forma actuală, cadrul fiscal și administrativ din România descurajează indirect deținerea proprietății imobiliare pe firmă, mai ales pentru IMM-uri. Nu există o interdicție explicită, dar combinația dintre fiscalitate ridicată, reguli schimbătoare și costuri administrative face ca investiția într-un spațiu propriu să fie percepută mai degrabă ca risc decât ca stabilitate”, explică pentru „Adevărul” Cosmin Răileanu, fondatorul platformei Depozit Virtual.

Un exemplu concret, susține el, constă în comparația dintre proprietate și chirie. Mai precis, conform spuselor sale, pentru un spațiu de birouri sau producție de aproximativ 100.000 de euro, o firmă ajunge să suporte impozit pe clădire calculat la valoarea de piață, costuri periodice de reevaluare și impozitare suplimentară la vânzare.

„Capitalul este blocat pe termen lung, într-un context fiscal imprevizibil. În paralel, aceeași firmă poate închiria un spațiu similar cu 800 - 1.000 de euro pe lună, chirie deductibilă integral, fără blocarea capitalului și cu flexibilitate contractuală. Din punct de vedere economic, mesajul este clar: este mai sigur să închiriezi decât să deții”, completează acesta.

Modificările legislative recente

Declarațiile lui Cosmin Răileanu vin pe fondul modificărilor recente din legislația fiscală, care afectează semnificativ decizia firmelor de a deține proprietăți imobiliare.

Amintim că, de la 1 ianuarie 2026, impozitele locale pentru locuințe au crescut considerabil, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii, majorările medii ajungând la 70-80%, conform estimărilor făcute de agentul imobiliar George Marcu.

Inițial, Legea 239/2025 prevedea majorări de până la 7 ori a impozitului pe apartamentele cumpărate pe firmă. La două zile de la publicarea Legii în Monitorul Oficial, Guvernul Bolojan a mai dat o ordonanță de urgență și a suspendat aceste prevederi.

Astfel, Ordonanța de urgență 78/2025 dispune ca prevederile Legii 239/2025 (Pachetul 2 fiscal), privind creșterea impozitului local pe imobiliarele firmelor, să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

De menționat că procentul de impozitare aplicat clădirilor (între 0,08% și 0,2%) rămâne redus, însă baza impozabilă asupra căreia se aplică această cotă a crescut semnificativ în 2026. Ca urmare, majorarea efectivă a sumei de plată pentru firme și persoane fizice ajunge la 70–80%, explicând diferența dintre cota mică și impactul real asupra bugetului.

Această structură fiscală complexă, combinată cu reguli schimbătoare și costuri administrative ridicate, transformă investiția într-un spațiu propriu mai degrabă în risc decât în oportunitate.

Recent, consultantul de business Gianina Crăciun, fondator Supertree Workspaces & More, a explicat pentru „Adevărul” că structura de calcul a impozitelor locale nu se schimbă fundamental. „Legislația actuală prevede impozitarea clădirilor pe bază de valoare impozabilă × cotă diferențiată pentru rezidențial / nerezidențial / mixt. Aceeași logică rămâne și pentru 2026”. Potrivit acesteia, valoarea impozabilă este semnificativ mai mare în acest an.

„Chiar dacă structura de calcul rămâne, legea publicată în Monitorul Oficial crește baza impozabilă a clădirilor, ceea ce în practică duce la sume mai mari de plată. Autoritățile locale nu pot reduce sub pragul din 2025. Proiectul de lege prevede clar că primăriile nu pot stabili cote de impozit pentru 2026 mai mici decât cele aplicabile în 2025. Date oficiale actualizate privind noile valori impozabile exacte pe mp pentru 2026 (de exemplu prin Ordin MFP sau actualizare HCGMB) - aceste valori încă nu sunt publicate oficial pe site-urile instituțiilor fiscale sau ale primăriilor (până la data curentă). Situațiile raportate indică creșteri de până la ~80% comparativ cu 2025, dar rămân orientative până la publicarea normelor detaliate”, a afirmat specialistul.

Ca reacție, companiile se vor orienta tot mai mult către chirie, spații flexibile și modele de lucru remote sau hibride, estimează specialiștii. „Pe termen scurt, această adaptare oferă agilitate. Pe termen lung însă, poate limita acumularea de capital și investițiile productive. Un mediu sănătos ar trebui să ofere antreprenorilor opțiuni reale, astfel încât proprietatea sau chiria să fie decizii strategice, nu soluții de evitare a riscului fiscal sau administrativ”, mai spune Cosmin Răileanu.