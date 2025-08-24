search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Prima notă de plată a austerității. Cum au resimțit românii, în prima lună, scumpirile din TVA și accize

0
0
Publicat:

Prima lună după majorarea TVA și a accizelor a adus pentru români o „notă de plată” dură: coșul zilnic de cumpărături mai scump, facturi mai mari și venituri care nu mai acoperă cheltuielile.

Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

O familie de artiști povestește pentru Adevărul cum prima lună de aplicare a noilor taxe le-a răsturnat bugetul. Elena O. spune că, la finalul lui august, s-a trezit cu doar 700 de lei rămași, deși nu și-a schimbat stilul de viață.

Primul șoc: benzină și deplasări mai scumpe

„Fix zilele astea am stat și am calculat cu soțul fiecare cheltuială, pentru că nu înțelegeam de ce mai avem doar 700 de lei din tot ceea ce am încasat luna asta. Am rămas șocați, pentru că noi, în regimul nostru de viață, nu am schimbat nimic. Ba, din contră, m-am abținut de la multe cheltuieli, tocmai pentru că știam că o să vină facturi mai mari la curent, la apă, la gaze. Dar nu ne-am dat seama că aceleași produse pe care le cumpăram au acum preț mărit cu 2, 3, 4 sau 5 lei, iar diferența s-a simțit clar în suma totală”, povestește Elena O.

Primul șoc a venit chiar la începutul lunii: „Diferența a început încă de la prima alimentare, fix pe 1 august, când ne întorceam de la un concert. Plinul la pompă a avut 20 de lei în plus.”

Pentru artiști, impactul creșterii accizelor și TVA se simte nu doar la cumpărături, ci și în deplasările de serviciu. „La fel ca mulți din tagma artiștilor, nu doar muzicieni, ci și actori care călătoresc foarte mult, am resimțit scumpiri la toate deplasările. Biletele de avion s-au scumpit, biletele de tren s-au scumpit, apa îmbuteliată s-a scumpit”, explică soții.

În același timp, veniturile lor au început să scadă. „Onorariile au rămas aceleași, dar se aplică noua cotă de impozitare. Banii câștigați sunt mai puțini, iar de multe ori organizatorii au început să reducă onorariile, pentru că administrațiile locale primesc directive de reducere a cheltuielilor. Asta înseamnă, concret, un preț mai mic pentru fiecare serviciu artistic.”

Efectul se vede și în sălile de spectacol. „Noile cote se regăsesc în costul final al biletului, iar publicul, confruntat cu aceleași probleme de cheltuieli personale, taie primul de pe listă teatrul sau concertul. E un cerc vicios: câștigurile noastre scad, iar accesul publicului la cultură devine tot mai dificil.”

Cheltuieli amânate 

Problemele nu se opresc aici. Pe grupurile de părinți, familia a observat deja majorări de tarife pentru grădinițe și școli primare cu program prelungit. „Costurile pentru masa de prânz și pentru auxiliarele de la clasă au crescut vizibil. În același timp, câștigurile fiecărei familii scad. Mulți părinți iau în calcul un al doilea job. Dar dacă intră în vigoare legea prin care cei cu mai multe joburi pot lucra maximum 12 ore pe zi, înseamnă piedici din toate părțile pentru un trai decent, care deja se apropie de limita supraviețuirii.”

Citește și: TVA mai mare, costuri ascunse și prețuri în creștere: cât va plăti în plus cumpărătorul pe locuințe

Soții spun că au fost mereu cumpătați și corecți cu plata taxelor. „Am fost tot timpul echilibrați și onești față de taxe și impozite. Datoriile și facturile le plătim primele, apoi prioritizăm medicamentele, carburantul, asigurările obligatorii și rovinieta. Abia după aceea ne uităm ce mai rămâne pentru mâncare”, mărturisesc ei.

Produsele de igienă și întreținere au devenit un lux. „Cheltuielile de îngrijire personală: igienă, curățenie, cosmetică, întreținere a hainelor, nici măcar nu le-am mai adăugat, deși sunt vitale. După prima lună de la aplicarea noilor reguli fiscale, pentru acestea nu am mai avut ce să alocăm”, susțin, cei doi, la unison.

„De haine sau încălțări noi nu poate fi vorba, iar cum vine și începutul școlii... ne ia groaza”, conchide Elena O.

Datele confirmă: inflația apasă pe consum

Situația lor reflectă, la nivel micro, tabloul surprins și de cele mai recente studii de consum. „Vara aceasta a fost cea în care românii au început să simtă direct povara inflației, un motiv de îngrijorare pentru 39% dintre români conform studiului nostru din iunie 2025. BNR și-a revizuit previziunile, la o inflație estimată la aproape 9% la final de an, semn clar al presiunii fiscale crescute”, explică, pentru Adevărul, Cori Cimpoca, fondatoarea unei firme care realizează studii de piață.

Conform spuselor sale, vara a fost marcată de o creștere accentuată a prețurilor la transportul feroviar, medicamentele, carburanții, dar și costuri în lanț la alimente, utilități și locuințe, ca impact al creșterii TVA, care au devenit palpabile pentru majoritatea românilor. 

Sacrificii vizibile

„Pentru populație, în special în rândul celor cu venituri mici, acest lucru a dus deja la sacrificii: sondajele vorbesc despre o treime dintre români care nu au plecat deloc în concediu și aproape 6 din 10 care nu-și permit o vacanță de o săptămână, iar cei care au plecat au avut bugete mai mici cu până la 30%. Acest lucru confirmă datele din MKOR Consumer Sentiment Q2 2025, unde 49% dintre români afirmau că își vor reduce cheltuielile pentru activități recreative/divertisment și vacanțe ca urmare a intrării în vigoare a măsurilor fiscale. Datele noastre mai arată și că majoritatea (51%) vor căuta alternative mai ieftine pentru produsele și serviciile curente și că o treime (34%) vor amâna achizițiile mari (auto, electrocasnice etc)”, declară Cori Cimpoca.

Așadar, ultimele luni au fost dominate de adaptare, prudență și realocarea priorităților: vulnerabilitate imediată, presiune asupra consumului și ajustări rapide în cheltuieli. „Rămâne să vedem cum se vor contura lucrurile din toamnă, ținând cont că toamna vine cu cheltuieli pentru majoritatea dintre noi, începând de la ghiozdanele pentru începutul școlii, până la facturile în creștere la utilități, odată cu venirea sezonului rece”, completează ea.

În opinia sa, instituțiile statului au nevoie de o comunicare constantă și transparentă cu populația, pentru a arăta că aceste măsuri sunt temporare, iar impactul actual este doar o punte peste care e nevoie să trecem, pentru un viitor mai bun. „Altfel, personal mă tem foarte tare pentru viitorul acestei țări”, conchide ea.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Ele sunt zodiile care își schimbă viața de pe 24 august de ora 00.00. Momente neașteptate, răsturnări de situație, dar și protecție din plin pentru ele
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Filmul tragediei cu 4 tineri morți, în Făgăraș. "A venit până aici sus, eşti nebun?"
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Se dă pensie 1.281 de lei pe lună pentru pensionarii care nu au lucrat vreodată! Ce este indemnizație socială pentru pensionari, fosta pensie socială minimă garantată
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!