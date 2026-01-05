Noapte de teroare la Kiev: doi oameni au murit și mai multe clădiri au fost distruse în urma bombardamentelor rusești

Două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe clădiri au fost avariate în urma atacurilor rusești nocturne asupra Kievului. Bombardamentele survin înaintea negocierilor internaționale de la Paris, privind soluționarea conflictului cu Rusia.

Atacuri rusești în cursul nopții de duminică spre luni au provocat moartea a două persoane la Kiev și în suburbii, potrivit autorităților locale. În capitală, o persoană și-a pierdut viața.

Un centru medical privat a fost avariat în atac, iar cel puțin trei persoane au fost rănite, potrivit Serviciului de Urgență de Stat. Aproximativ 70 de persoane se aflau în centrul medical în momentul atacului.

Dintre cei 26 de pacienți de la centrul medical care a fost lovit în timpul atacului, 16 au fost transferați la spitale municipale din capitală, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Doi dintre răniți au fost internați în stare gravă, a adăugat el, potrivit kyivindependent.

În suburbii, bombardamentele au vizat mai multe locuințe și infrastructuri critice, soldându-se cu decesul unui bărbat în vârstă de 72 de ani în orașul Fastiv, a declarat Mikola Kalașnîk, responsabil al administrației militare regionale.

Forțele aeriene ucrainene au avertizat că întreaga țară se află sub „amenințarea rachetelor rusești”.

Atacurile survin înaintea întâlniri de la Paris dntre aliații Ucrainei, în vederea soluționării conflictului cu Rusia, cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

În pregătirea întâlnirii, consilieri de securitate din 15 țări, printre care Franța, Germania și Canada, alături de reprezentanți ai UE și NATO, s-au reunit sâmbătă la Kiev.

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanță la discuții, care s-au concentrat pe detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului.

Diplomația a fost însă tensionată de declarațiile Moscovei, care a acuzat Kievul că a lansat 91 de drone asupra unei reședințe extrem de păzite a președintelui Vladimir Putin în noaptea de 28 spre 29 decembrie.

Kievul a respins acuzația, catalogând-o drept o „minciună” menită să justifice noi atacuri și să submineze negocierile diplomatice.

„Nu cred că acest atac a avut loc”, a declarat președintele american Donald Trump duminică seara.