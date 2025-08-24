search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Cum se încearcă manipularea diasporei pe Facebook pentru viitoare mobilizări politice: "Grupul este pregătit pentru a fi activat la momentul oportun"

0
0
Publicat:

Pe Facebook apar tot mai multe pagini care publică povești emoționale despre românii plecați la muncă în străinătate: tatăl care își pierde legătura cu copiii, femeia care nu se mai simte acasă nicăieri. Dincolo de nostalgie, experții atrag atenția că asistăm la un fenomen de pre-propagandă: o pregătire subtilă a diasporei pentru viitoare mobilizări politice.

laptop, telefon, facebook, ghiveci, plante
Sursă foto: Pixabay

„Am plecat în Germania pentru doi ani, de 15 ani nu am mai văzut România, iar acum când mă gândesc la întoarcerea acasă, nu mai știu unde e acasă cu adevărat.” Fragmentul acesta, publicat pe pagina de Facebook Tăcerea Cuvintelor, redă povestea lui Mihai, inginer plecat în 2009 la muncă în străinătate. Planul era simplu: doi ani de sacrificiu, bani strânși pentru o casă și o întoarcere rapidă în țară. Astăzi, după 15 ani, Mihai are apartament la München, o carieră solidă și un cont bancar consistent, dar a ratat copilăria celor doi copii ai săi și s-a înstrăinat de familia din România. Postarea a adunat peste 8.700 de aprecieri și mii de distribuiri.

Astfel de texte circulă masiv în ultimele luni pe rețelele sociale. Povești scrise ca mici nuvele, cu accent pe dor, pe pierderile nevăzute ale migrației și pe identitatea sfâșiată a celor plecați.

Alte pagini merg pe aceeași rețetă narativă, chiar dacă tema nu e emigrarea. De exemplu, pe Viață de Românaș o postare virală începe cu fraza: „Eu mă culc la 23:00. Dacă se trezește copilul, te descurci singură”. Povestea unei tinere mame ignorate de soț și sprijinite de soacră este scrisă ca o nuvelă, cu dialoguri, tensiune și o lecție moralizatoare la final. Zeci de mii de reacții și sute de comentarii vin să confirme impactul emoțional al textului.

Nici paginile de divertisment nu sunt ocolite. Pe pagina Romică Țociu și Cornel Palade, o postare cu peste 10.000 de reacții îl prezintă pe Călin Georgescu într-o vizită la un centru de plasament din Brașov. Un copil de 9 ani desenează un robot care plânge „pentru că nu are program să simtă, dar tot simte”. A doua zi, centrul primește cutii cu vopsele și propunerea unui mural colectiv. Povestea are final luminos: peretele pictat devine viral, simbol al unei „dureri vindecate”.

Astfel de texte, fie despre migrație, fie despre familie sau figuri publice, urmează aceeași rețetă narativă: declanșează emoții, creează identificare și solidaritate, iar apoi lasă teren fertil pentru mesaje mai ample. Specialiștii atrag atenția că aceste postări fac parte dintr-o strategie mai amplă, o formă de pre-propagandă.

Emoția ca strategie de marketing 

„Ceea ce observăm în cazul acestor pagini dedicate diasporei este un mecanism pe care brandurile de succes îl folosesc de decenii. Harley-Davidson nu vinde motociclete, ci mitul libertății, iar Nike nu vinde pantofi, ci mitul autodepășirii. Ambele construiesc mai întâi o lume simbolică în care clienții nu cumpără o identitate pe care să și-o atribuie, nu un produs”, explică, pentru Adevărul, Andrei Tarnovski, marketing strategist.

În opinia sa, același model pare să fie aplicat și în cazul acestor postări, într-o strategie pe care Jacques Ellul ar fi numit-o pre-propagandă. „Se pornește de la un adevăr: suferința reală a emigrantului, și se construiește un mit fondator: cel al "diasporeanului nobil", eroul care s-a sacrificat pentru celălalt o dată și o poate face din nou. Scopul nu este o acțiune imediată, ci crearea unei matrici emoționale comune, o rețea de sentimente împărtășite care unește indivizi izolați într-un grup coerent. Odată ce această identitate colectivă este cimentată, grupul este pregătit pentru a fi "activat" la momentul oportun, când un mesaj politic va rezona nu ca o comandă externă, ci ca o împlinire firească a propriei povești”, avertizează el.

Rețete testate și finanțate masiv

La rândul său, expertul în social media Cristian China-Birta, subliniază că nu avem de-a face cu simple texte virale, ci cu campanii atent coordonate.

„Ideea e că se reiau niște teme recurente, teme care sunt deja dovedite că funcționează, teme care apelează la emoțiile oamenilor și nu ne referim aici doar la cele că-s plecați de acasă, la nostalgiile când era bunica fată, ne referim inclusiv la faptul că străinii ne tot fură, de pildă, faza cu Vidraru, că vezi-Doamne, francezii ne-au luat apa din Vidraru. Să ne gândim așa, astea-s doar niște teme care sunt validate că funcționează, de mai multe ori, prin încercări repetate și-s doar câteva din zeci, dacă nu sute de teme testate de către cei care fac astfel de campanii. Pentru că, să ne fie foarte clar, ele nu se întâmplă, așa... Dintr-o dată apare cineva și ne trezim cu Vidrarul care-i golit sau cu copilul care plânge de dorul tatălui și așa mai departe”, spune el.

Conform declarațiilor sale, acestea sunt niște campanii extrem de bine coordonate, exact cum se face și în marketingul digital. „Unde se testează mai multe tipuri de reclame, în esență, că astea-s niște tipuri de reclame și se vede, se analizează care merge cel mai bine. Când depistăm că merge asta cu copilul căruia îi e dor de tată, că străinii ne fură, se bagă foarte mulți bani în crearea de conținuturi pe aceste teme și în promovarea lor”, lămurește specialistul. 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Ele sunt zodiile care își schimbă viața de pe 24 august de ora 00.00. Momente neașteptate, răsturnări de situație, dar și protecție din plin pentru ele
fanatik.ro
image
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Filmul tragediei cu 4 tineri morți, în Făgăraș. "A venit până aici sus, eşti nebun?"
observatornews.ro
image
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Ghețarii arctici, în declin din cauza încălzirii globale. De ce se topesc într-un ritm alarmant
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
romaniatv.net
image
Se dă pensie 1.281 de lei pe lună pentru pensionarii care nu au lucrat vreodată! Ce este indemnizație socială pentru pensionari, fosta pensie socială minimă garantată
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Rețeta de vinete murate a Ancăi Pandrea: „Iura m-a învățat!” Ingredientul secret și trucuri ca murăturile să nu facă floare
click.ro
image
Patru zodii sunt privilegiate de astre. Urmează o perioadă de aur, se anunță 23 de zile pline de reușite, iar totul se schimbă de pe 27 august
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mai mulți turiști au fost nemulțumiți după ce au descoperit o taxă în plus pe bonul de la un restaurant din Italia. Pentru ce au plătit în plus
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!