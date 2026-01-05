search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Județele sub cod portocaliu de ninsori, polei și viscol puternic: trafic restricționat pe DN1 și autostrăzi din cauza zăpezii

Publicat:
Ultima actualizare:

Iarna își arată colții: un cod portocaliu de vreme severă a intrat în vigoare în România, cu ninsori abundente, viscol și polei. Zonele montane vor fi cele mai afectate, iar autoritățile avertizează asupra riscurilor în trafic. 

Vremea rea în România FOTO: Arhivă

Potrivit ANM, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge, în general, la 10–30 l/mp, local chiar mai ridicate. La munte, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă depus va fi consistent, cu grosimi de 20–50 cm, în special la altitudini mari.

Un cod portocaliu distinct vizează zonele montane ale județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, mai ales la altitudini de peste 1400 de metri. Aici, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va atinge 20–30 cm, echivalentul a 20–30 l/mp.

În zonele înalte, vântul va sufla cu rafale de 80–90 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea drastic, existând riscul izolării unor localități sau al blocării temporare a drumurilor montane.

Lapoviță, ninsoare și polei în restul țării

În Transilvania, Maramureș și zonele deluroase, vor predomina lapovița și ninsoarea, cu depunerea unui strat de zăpadă de 5–15 cm. În Banat, Oltenia și Muntenia, precum și pe arii restrânse din Crișana, Moldova și Dobrogea, precipitațiile vor fi mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – condiții ce vor favoriza formarea poleiului și a ghețușului, mai ales în orele nocturne și dimineața.

Vânt puternic în Dobrogea

La munte, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70–85 km/h, viscolind ninsoarea. În Dobrogea, vântul va sufla temporar cu 45–55 km/h, accentuând senzația de frig.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 7 grade Celsius, cu valori mai ridicate în Dobrogea, unde se pot atinge 12–14 grade în sudul regiunii. Minimele nocturne vor coborî până la -4 grade, iar pe litoral vor rămâne pozitive. Local, în special în sud și sud-est, se va semnala ceață, care va reduce vizibilitatea.

Vremea în București

În Capitală, valorile termice diurne vor continua să scadă și se vor apropia de mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar la începutul intervalului vor fi posibile depuneri de polei, în special în zonele periferice.

Vântul va sufla moderat pe parcursul zilei, cu viteze de 30–35 km/h, iar noaptea va slăbi. Temperatura maximă va fi de aproximativ 2 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 0–1 grad. Noaptea și dimineața sunt așteptate condiții de ceață.

DN1 și autostrăzile afectate de viscol și zăpadă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN1, între localitatea Nistorești, județul Prahova, și limita cu județul Brașov, este restricționată circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pentru a permite desfășurarea acțiunilor de deszăpezire.

La nivel național, ninsoarea afectează județele Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea, iar carosabilul este parțial acoperit cu zăpadă. În zona de sud și sud-est precipitațiile sunt predominant sub formă de ploaie, iar drumurile sunt umede.

Pe autostrada A1 București – Pitești, între kilometrii 130 – 148, și pe tronsonul A1 Sibiu – Deva, între kilometrii 225 – 316, ninge, iar traficul este redus. Pe autostrăzile A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, plouă, carosabilul fiind umed, cu vizibilitate bună.

Autoritățile reamintesc că echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Șoferii trebuie să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum și trafic, să asigure vizibilitate bună prin curățarea parbrizului, lunetei și a geamurilor laterale, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei și să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier.

Meteorologii avertizează că precipitațiile vor continua până vineri, 9 ianuarie, iar cantitățile de apă acumulate local pot ajunge la 10–30 l/mp, cu strat de zăpadă de 20–50 cm la munte și de 5–15 cm în zonele deluroase. Autoritățile recomandă prudență maximă, mai ales în zonele montane și pe drumurile naționale afectate de polei și viscol.

