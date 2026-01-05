Anunț șoc al lui Novak Djokovic. Motivul pentru care s-a retras definitiv din asociația care a apărat-o pe Simona Halep

Novak Djokovic a făcut un anunț bulversant pentru lumea tenisului cu doar câteva zile înainte de startul Australian Open. Sârbul s-a retras definitiv din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, pe care el însuși o crease pentru a ajuta sportivii să aibă un cuvânt mai ușor de auzit. PTPA a fost organizația care a apărat-o pe Simona Halep atunci când românca a avut probleme cu acuzațiile de dopaj.

„După o analiză atentă, am decis să mă retrag complet din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis. Această decizie vine în urma preocupărilor continue legate de transparență, guvernanță și modul în care vocea și imaginea mea au fost reprezentate. Sunt mândru de viziunea pe care eu și Vasek (n.r. Popsil, co-fondator) am împărtășit-o la fondarea PTPA –-oferind jucătorilor o voce mai puternică și independentă - dar a devenit clar că valorile și abordarea mea nu mai sunt aliniate cu direcția actuală a organizației.

Capitol închis pentru Novak Djokovic

Voi continua să mă concentrez pe tenis, pe familia mea și pe contribuția la sport în moduri care reflectă principiile și integritatea mea. Le urez jucătorilor și celor implicați tot binele pe măsură ce avansează, dar pentru mine, acest capitol este acum închis”, a transmis Novak Djokovic pe contul de Instagram.

De la înființarea din 2021, Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis a fost principalul ”avocat” al jucătorilor din întreaga lume, propunându-și să sprijine, să protejeze și să promoveze bunăstarea sportivilor pe teren și în afara acestuia, punând la dispoziția celor care au nevoie asistență medicală, susținere în cadrul organismelor de conducere ale tenisului, asigurându-i că preocupările lor sunt auzite și vocile sunt reprezentate. Numai că valorile PTPA nu mai sunt acum în acord cu viziunea lui Novak Djokovic.