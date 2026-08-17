„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea

Abțibildurile cu însemnele International Police Association – Asociația Internațională a Polițiștilor – au stârnit dezbateri pe rețelele de socializare, unii români considerând că acestea ar putea fi afișate în speranța că șoferii vor beneficia de mai multă clemență atunci când sunt opriți în trafic.

O fotografie cu o mașină care avea un astfel de abțibild cu însemnul IPA aplicat în apropierea plăcuței de înmatriculare a stârnit recent o amplă dezbatere pe platforma Reddit.

Nedumeriri față de abțibildurile IPA

Autorul postării s-a arătat nedumerit de aceste abțibilduri și susține că a observat tot mai multe autoturisme cu asemenea stickere, fie pe parbriz, fie în apropierea plăcuței de înmatriculare.

„Care este faza cu astea? Mă îndoiesc serios că toți sunt polițiști și, chiar dacă ar fi, nu înțeleg ce beneficiu îți aduce sau cred ei că ți-ar aduce un astfel de sticker”, arăta acesta.

Mesajul său a strâns numeroase comentarii, unele ironice sau critice. Mai mulți români au amintit că însemnul IPA ar putea fi afișat pentru a crea impresia unei legături cu Poliția.

„Absolut nicio valoare legală. E mai mult pentru cetățenii care nu știu și se «sperie» de acel sticker, crezând că este ceva oficial, de rang înalt”, scrie unul dintre utilizatori.

Un român a explicat că simpla existență a abțibildului pe o mașină nu dovedește automat apartenența șoferului la organizație.

„Teoretic, este pentru International Police Association. În realitate, e un sticker pe care îl găsești pe net și mulți au impresia că îi ajută cu ceva. Dacă te duci la un print shop din mall, cu 15 euro faci 100”, a afirmat acesta.

Un alt român a interpretat afișarea însemnului ca pe o încercare de a atrage atenția agenților.

„De acolo poți să îți dai seama că șoferul sau proprietarul autovehiculului plătește o cotizație la International Police Association ca să primească stickere, insigne sau portofele cu insignă, pe care să le afișeze ostentativ, sperând să nu îl mai oprească poliția”, a afirmat acesta.

Altcineva a adăugat că asemenea simboluri sunt purtate de oameni care imită o anumită simbolistică sau afișează un astfel de semn în speranța că vor fi lăsați în pace.

Mitul plăcuțelor de înmatriculare

Alți români au făcut legătura cu vechile mituri despre anumite combinații ale numerelor de înmatriculare, despre care se spunea că ar aparține structurilor de stat și că i-ar putea feri pe șoferi de controale.

„La fel ca numerele WST. Au impresia că nu mai iau amenzi sau că polițiștii îi vor trata altfel atunci când îi opresc în trafic”, a scris unul dintre ei.

Alți comentatori au contestat această credință.

„E un mit că doar serviciile aveau dreptul să pună numere cu W și că mașinile respective nu ar fi oprite de poliție. Îți garantez că nu e așa, cel puțin în prezent. Eu am număr random (n.r. aleatoriu) cu W. Promit că te oprește poliția”, afirma un internaut.

Un șofer a povestit o întâmplare care a alimentat tocmai acest tip de legendă.

„Eu am avut număr random cu W și nu m-a oprit niciodată poliția. Ba chiar am pățit să fie filtru și să fiu singurul căruia i-au făcut semn să treacă. Ori era un polițist care credea în mitul ăla, ori mașina nu corespundea descrierii a ceea ce căutau ei atunci”, a scris acesta.

Români nemulțumiți de afișarea însemnelor IPA

Alți participanți la discuție au reclamat aplicarea stickerelor direct pe plăcuțele de înmatriculare.

„Stickerul ăla înseamnă reținerea talonului pentru modificarea plăcuței de înmatriculare”, este de părere un comentator.

Alți români au observat că, dacă stickerul este pus pe zona albă a plăcuței, fără să acopere efectiv numărul, ar fi vorba despre o contravenție legată de alterarea conformității plăcuței, și nu despre o infracțiune.

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Unii s-au arătat nelămuriți dacă afișarea însemnului ar putea însemna uzurparea unei calități oficiale.

„IPA este un ONG internațional pentru fraternitatea polițiștilor. Doar dacă se dă polițist și îndeplinește vreun act legat de asta, de exemplu îi cere cuiva să tragă pe dreapta sau să îi arate actele, atunci intră în discuție uzurparea de calități oficiale. Doar faptul că are stickerul la număr nu îndeplinește condițiile”, a explicat un utilizator al platformei.

Alții au remarcat că asemenea însemne nu apar doar pe mașini.

„Eu tot vedeam oameni cu șepci cu IPA, acum stickere, și chiar aveam senzația că sunt fani India Pale Ale (n.r. un stil britanic de bere, mai amară și mai aromată)”, a glumit un utilizator.

Un alt comentator a descris fenomenul drept un fel de semnal profesional în trafic.

„LinkedIn Premium pentru Rutieră: «Aveți three colegi în comun»”, nota ironic acesta.

Unii români cred că fenomenul ar fi mai degrabă o rămășiță a unei mentalități mai vechi.

„Rămășiță din anii ’90. Era mai demult ceva... azi nu mai înseamnă mare lucru”, a afirmat un român.

Ce este IPA și ce reprezintă însemnele afișate pe mașini

International Police Association (IPA) – Asociația Internațională a Polițiștilor – este o organizație internațională non-guvernamentală și non-profit, creată pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare între polițiști. Deviza sa este „Servo per Amikeco” – „Servicii prin prietenie”.

„Asociația Internațională a Polițiștilor este o organizație de prietenie. Nu cercetăm nicio infracțiune. Dacă doriți să raportați o infracțiune, vă rugăm să contactați cea mai apropiată secție de poliție”, arată secțiunea oficială IPA România.

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Potrivit statutului său, scopul asociației este promovarea valorilor de prietenie, întrajutorare și respect reciproc între membri, precum și consolidarea respectului față de lege și ordinea publică. Organizația desfășoară activități profesionale, sociale, culturale și sportive și facilitează relațiile dintre membrii săi.

Sigla, insignele și alte elemente care poartă emblema organizației IPA sunt destinate exclusiv membrilor asociației. În acest sens, organizația precizează pe paginile sale care sunt partenerii autorizați să comercializeze asemenea produse specifice.

Printre produsele puse în vânzare se află și accesorii concepute special pentru autoturisme, cum ar fi insignele metalice sau suporturile pentru parbriz, dotate cu ventuze. Totuși, spre deosebire de stickerele comerciale găsite la liber pe internet, furnizorii oficiali impun reguli stricte de verificare înainte de onorarea comenzilor:

„Acest produs se inseriază cu seria I.P.A. de pe legitimația dumneavoastră. Completați seria IPA la secțiunea personalizare produs, atașați copia legitimației IPA față în format jpg sau o trimiteți ulterior pe mailul nostru, specificând numărul comenzii. Nu se onorează comanda fără copia legitimației IPA!”, precizează comercianții în descrierea acestor produse.

Afișarea unui asemenea însemn pe parbriz sau pe bord nu transformă autoturismul într-un vehicul oficial al Poliției și nu conferă titularului niciun fel de privilegiu sau imunitate în trafic. De altfel, în informațiile publice oferite de asociație sau de furnizorii agreați nu apare nicio prevedere care să autorizeze sau să încurajeze aplicarea vreunui sticker direct pe plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor.